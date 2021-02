Degersheim «Ich habe oft geweint»: Alleinerziehende Mutter hat wegen Corona ihren Job verloren – und musste in einem Monat mit 17 Franken auskommen Die Coronakrise hat das Leben der 22-Jährigen geprägt: Zwei Jobs hat die Servicefachfrau verloren. Sie erzählt von der schwierigen Stellensuche. Lara Wüest 02.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Miranda Tinner und ihre Tochter Lettyzia teilen ihre Fünfzimmerwohnung in Degersheim mit einer Mitbewohnerin und zwei Katzen.

Bild: Arthur Gamsa

Corona trifft manche Menschen härter als andere. Eine von ihnen ist Miranda Tinner. Bereits zum zweiten Mal seit Ausbruch der Krise ist sie auf Jobsuche. Und das in einer Branche, in der es derzeit kaum neue Jobs gibt. Miranda Tinner ist Servicefachfrau. Im August verlor sie ihre Stelle im Restaurant Hörnli in St.Peterzell, im Oktober auch noch jene im «Klosterhof Rössli» in Magdenau bei Degersheim.

Mit ihrem Los ist Tinner in der Schweiz bei weitem nicht alleine. 2020 ist die Arbeitslosigkeit deutlich angestiegen. Über 145'000 Personen waren im Jahresdurchschnitt arbeitslos, rund 36 Prozent mehr als 2019. Dies teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) Anfang Januar mit. Die Pandemie habe den Arbeitsmarkt stark geprägt, auch wenn die Kurzarbeit die negativen Auswirkungen abgedämpft habe, lautet die Begründung.

Mit 17 Franken durch den November

An einem kalten Tag Ende Januar sitzt Miranda Tinner, 22 Jahre, am Stubentisch in ihrer Fünfzimmerwohnung, die gleich neben dem Bahnhof Degersheim liegt. Sie trägt Leggins und ein T-Shirt mit Tigerbild. Ihre zweieinhalbjährige Tochter Lettyzia sitzt auf dem Sofa und schaut einen Trickfilm. Mehr als einmal kam Tinner in den letzten Wochen an den Punkt, an dem sie dachte, dass es nicht mehr geht. Sie sagt:

«Ich habe oft auf dem Sofa gesessen und nur noch geweint.»

Weil sie noch kein Arbeitslosengeld erhielt, blieben der alleinerziehenden Mutter im November nur 17 Franken zum Leben. Das Essen kaufte ihre Mitbewohnerin. Die Wohnung, die sie einst zusammen mit dem Vater von Lettyzia gemietet hat, kann sie sich alleine schon länger nicht mehr leisten.

Ihre Stelle im «Hörnli» verlor Tinner Ende August. Allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen Umstrukturierungen, wie ihr Chef ihr sagte. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt war aber auch im Sommer unsicher, neue Stellen in der Gastrobranche fanden sich schwieriger als früher.

Tinner hatte Glück: Nach wenigen Tagen erhielt sie eine neue Stelle im Restaurant Klosterhof Rössli. Und obwohl die Arbeitszeiten mit den vielen Wochenendeinsätzen und Abenddiensten nicht ideal waren, fiel Tinner eine Last von den Schultern. Die Arbeit in der gehobeneren Gastronomie mit den vielen Bankettanlässen gefiel ihr. Sie wusste: Mit dem Lohn auf Stundenbasis würden sie und Lettyzia über die Runden kommen.

Noch in der Probezeit gekündigt

Dass sie zwei Monate später schon wieder ohne Job dastehen würde, damit hatte die 22-Jährige nicht gerechnet. «Natürlich habe auch ich mitbekommen, dass immer mehr Anlässe im Rössli gestrichen wurden», sagt sie. Trotzdem hoffte sie, dass es eine Lösung gibt. Dass ihr neuer Arbeitgeber vorerst auch für sie Kurzarbeit beantragen würde.

Und so kam der Anruf ihrer Chefin an einem Morgen im Oktober für Tinner überraschend. «Sie sagte, dass sie mit mir sprechen will, bevor ich die Post erhalte», erinnert sich die Servicefachfrau. Mit der Post kam die Kündigung. Tinner:

«Die Chefin erklärte mir am Telefon, dass sie einfach nicht mehr genügend Arbeit hätten.»

Und sie war eine der ersten, die gehen musste, weil sie sich noch in der Probezeit befand. Inzwischen hat das «Rössli» mehrere Angestellten entlassen.

Eine schwierige Jobsuche

Noch im Oktober meldete sich Miranda Tinner bei der regionalen Arbeitsvermittlungsstelle (RAV) in Wattwil an. Acht Bewerbungen schreibt sie seither pro Monat. Sucht nicht nur im Gastrobereich, sondern auch im Verkauf eine Stelle. An einem Ort konnte sie mehrmals zur Probearbeit. Die Stelle erhielt sie am Ende aber nicht. Daneben wurde sie noch einmal zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Doch auch diese Stelle ging an jemand anderes.

Tinners RAV-Berater, Jürg Fischer, sagt:

«Wer eine Stelle in der Gastronomie sucht, hat es momentan schwer.»

Fischer ist auch der Leiter vom RAV in Wattwil. Er sagt, in der Region Toggenburg habe Corona starke Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Im Vergleich zu 2019 habe man eine Zunahme der Arbeitslosigkeit von über 30 Prozent verzeichnet. Besonders schwer getroffen hat es den Dienstleistungsbereich. So etwa die Gastro- und Tourismusbranche und den Verkauf.

Hoffen auf eine Ausbildung

Corona macht die Stellensuche für Miranda Tinner, wie für viele anderen, nicht einfach. Erschwerend kommt bei der jungen Mutter hinzu, dass sie ihre Lehre als Servicefachfrau nie beendet hat. «Im ersten Jahr brach ich die Ausbildung ab, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging», sagt sie.

Trotzdem geht es Tinner seit einigen Tagen besser. Das Geld der Arbeitslosenkasse ist endlich auf ihrem Konto eingetroffen. Kürzlich teilte ihr das RAV zudem mit, dass sie an einem Eingliederungsprogramm teilnehmen kann. Ihr Traumjob findet sich nämlich nicht in der Gastrobranche oder im Verkauf – sondern in einer Kita. «Ich habe einen guten Draht zu Kindern», sagt sie.

Im Rahmen dieses Programmes kann sie sich auf Lehrstellen im Bereich der Kinderbetreuung bewerben und wird schulisch für die Lehre fit gemacht. Das gibt Tinner neue Hoffnung. Schliesslich, sagt sie, sei sie noch jung.