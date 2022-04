Mehr Schulraum für Degersheim

Degersheim Gemeinde will knapp drei Millionen Franken in neuen Schulraum investieren Der Degersheimer Gemeinderat will mehr Platz für Schüler schaffen. Ein Kredit für den Anbau an das Schulhaus Steinegg soll an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung im Herbst eingeholt werden. 21.04.2022, 15.47 Uhr

Das Schulhauses Steinegg wurde im Jahr 1955 erstellt. Bild: PD

80 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in Degersheim 550 Kindergartenkinder, Primarschülerinnen und Oberstufenschüler. Und die Anzahl schulpflichtiger Kinder dürfte künftig noch zunehmen. Die Geburtenrate in der Gemeinde lag in den vergangenen 15 Jahren im Durchschnitt bei 1,1 Prozent.

Diese Entwicklung wirkt sich auf den Schulraum aus: Er wird zunehmend knapper. Dies schreibt die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt. Deshalb hat sich der Gemeinderat entschieden zu handeln und verschiedene Massnahmen verabschiedet, mit denen er den Schulraum vergrössern will. Die umfassendste: ein Anbau an das Schulhaus Steinegg.

Ausserordentliche Bürgerversammlung im Herbst

Der Altbau des Schulhauses Steinegg wurde im Jahr 1955 erstellt. «Aufgrund seines Alters ist die energetische Sanierung der Gebäudehülle und des Daches ohnehin angezeigt. Naheliegend also, dass im Zusammenhang mit der Sanierung auch die Erweiterung des bestehenden Anbaus ins Auge gefasst wird», sagt Gemeindepräsidentin Monika Scherrer. Zwei weitere Klassenzimmer und zwei Gruppenräume sollen mit dem neuen Anbau entstehen. Zusätzlich soll dieser einer umfassenden energetischen Sanierung unterzogen werden.

Die Kosten für die energetische Sanierung und den Anbau belaufen sich gemäss Projektstudie auf 2,9 Millionen Franken. Ein Kredit in dieser Höhe muss von den Stimmberechtigten genehmigt werden. Der Gemeinderat beschlossen, diesen an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung am 26. September bei der Bevölkerung einzuholen. Bereits vorgängig soll das Baubewilligungsverfahren in die Wege geleitet werden, damit nach der Bürgerversammlung die Bauarbeiten verzugslos an die Hand genommen werden können.

Ein Pavillon für den Kindergarten

Auch weitere Massnahmen zur Erweiterung des Degersheimer Schulraums hat der Gemeinderat gutgeheissen. Mit einem Pavillon auf dem Kiesplatz und der Umgestaltung des Schulhausflurs können beim Schulhaus Sennrüti je ein zusätzliches Klassenzimmer und ein Gruppenraum geschaffen werden. Die dazu nötigen baulichen Massnahmen werden im ersten Halbjahr dieses Jahres umgesetzt.

Beim Schulhaus Sennrüti sollen ein zusätzliches Klassenzimmer und ein Gruppenraum geschaffen werden.

Ab Schuljahr 2022/2023 stehen dann für den Kindergarten Sennrüti neue Räumlichkeiten zur Verfügung: Man habe für 80'000 Franken von der Gemeinde Klosters einen Pavillon erworben, sagt Schulratspräsidentin Annemarie Schwizer. (pd/red)