Degersheim «Endlich geht es aufwärts»: Wegen Corona verlor eine alleinerziehende Mutter ihren Job – nun fand sie eine neue Stelle Zwei Jobs hat Miranda Tinner in der Coronakrise verloren. Diese Zeitung berichtete schon einmal über ihr Schicksal. Nun hat die 23-Jährige eine Lehrstelle gefunden – in einer Branche, in der sonst vor allem Männer arbeiten: als Lastwagenfahrerin. Lara Wüest 16.04.2021, 05.00 Uhr

Miranda Tinner hat den Weg aus der Krise gefunden. Bild: Lara Wüest

Das Leben von Miranda Tinner verläuft endlich wieder in geordneten Bahnen. Auch wenn es in ihrer Fünfzimmerwohnung in Degersheim gerade etwas chaotisch aussieht: Kisten stehen herum, überall liegen Sachen, die noch eingepackt werden müssen. Miranda Tinner hat für sich, ihre zweieinhalbjährige Tochter Lettyzia und ihre zwei Büsis eine neue Wohnung gefunden. Der Umzug steht vor der Tür.

Und nicht nur das: Tinner hat einen Job. Oder besser, eine Lehrstelle. Sie sagt:

«Endlich geht es aufwärts.»

Sie sitzt am Esstisch ihres Wohnzimmers, hinter ihr spielt ihre Tochter mit einem Spielzeugauto. Im Fernseher läuft ein Trickfilm. Miranda Tinner wirkt entspannt, sie sitzt lässig auf ihrem Stuhl, fährt hin und wieder mit der Hand durch ihre pink gefärbten Haare.

Dabei ist es noch nicht lange her, da sah alles ganz anders aus. Damals, als diese Zeitung im Februar das erste Mal über ihr Schicksal berichtete, sagte sie: «So kann es nicht mehr weitergehen.» Tinner wusste manchmal nicht, wie sie das Essen für sich und ihr Kind bezahlen soll.

Die Stelle gleich zweimal verloren

Wegen Corona verlor die 23-jährige, alleinerziehende Mutter ihre Stelle als Servicefachfrau. Und das nicht nur ein-, sondern gleich zweimal: im August im Restaurant Hörnli in St.Peterzell, im Oktober im «Klosterhof Rössli» in Magdenau bei Degersheim.

Kurz darauf rollte die zweite Coronawelle über das Land. Die Restaurants mussten bald wieder schliessen. Neue Stellen gab es in der Branche nun praktisch keine mehr. Für Tinner begann eine schwere Zeit: Weil sie nicht sofort Arbeitslosengeld erhielt, hatte sie kein Einkommen. Im November, erzählte sie dieser Zeitung damals, blieben ihr und ihrer Tochter 17 Franken zum Leben. Wie sie die Miete für die Fünfzimmerwohnung neben dem Bahnhof in Degersheim bezahlen soll, wusste sie schon länger nicht mehr.

Tinners Leben wendet sich zum Guten ...

Doch seither ist viel passiert. Tinner, die einst ihre Lehre als Servicefachfrau abbrach, konnte über die regionale Arbeitsvermittlung (RAV) in Wattwil an einem Eingliederungsprogramm des Kantons St.Gallen teilnehmen. «Rheinspringen» heisst das Programm, das zum Ziel hat, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einer Lehrstelle zu verhelfen.

Schon kurz nach Programmstart wendete sich das Blatt in Tinners Leben. Bereits bei der zweiten Bewerbung hat es geklappt, noch am letzten Tag einer einwöchigen Schnupperlehre im März erhielt sie die mündliche Zusage für eine Lehrstelle. Demnächst wird sie den Lehrvertrag unterschreiben.

... aber nicht wie geplant

Allerdings kam es etwas anders, als sich Tinner das ausgemalt hatte. Eigentlich wollte sie eine Lehre als Kindererzieherin in einer Kindertagesstätte absolvieren. Für Kinder, sagt sie, habe sie ein Händchen. Doch der Weg zu einer Festanstellung in diesem Beruf ist oft lang, meist führt er über mehrere Praktika mit wenig Lohn. Tinner wurde klar, dass das für sie nicht in Frage kommt. Sie sagt:

«Von dem Praktikumslohn hätten meine Tochter und ich niemals leben können.»

Und so suchte sie nach einem neuen Traumjob, einem, der für sie als alleinerziehende Mutter zu bewerkstelligen ist.





Bild: Arthur Gamsa

Und so kam es, dass sie plötzlich Feuer fing für einen Beruf, der sonst vor allem Männer anzieht. Sie wollte Strassentransportfachfrau werden oder anders: Lastwagenfahrerin. «Die Gotte und der Götti meiner Tochter arbeiten beide in diesem Beruf, sie brachten mich auf diese Idee», sagt sie.

In welchem Betrieb sie die Lehre absolvieren wird, möchte sie nicht verraten, weil der Vertrag noch nicht unter Dach und Fach ist. Nur so viel:

«Ich werde als Fahrerin auf dem Bau arbeiten.»

Irgendwann, so kann sie sich das vorstellen, wird sie vielleicht auch einmal Güter über weitere Strecken transportieren und auf den Strassen in der Schweiz oder gar in Europa unterwegs sein. Nur Tiertransporte kämen nicht in Frage, sagt sie.

Doch das geht erst, wenn ihre Tochter erwachsen ist. Bis dann will sie auf Baustellen arbeiten, weil da die Arbeitszeiten regelmässig sind. Es sind aber nicht nur die Arbeitszeiten, die ihr an diesem Job gefallen. Sie sagt: «Der Beruf ist so abwechslungsreich und bietet viele Freiheiten.»

Ein Beruf, in dem oft Männer das Sagen haben

Als ihr künftiger Chef sie am letzten Arbeitstag ihrer Schnupperlehre ins Büro rief und ihr die Stelle anbot, war Tinner völlig aus dem Häuschen. Sie sagt: «Ich bin richtig explodiert, weil ich mich so gefreut habe.» Ihrem Freund sei sie am Abend fast ein wenig auf die Nerven gegangen, sagt sie und lacht. Doch auch er hat sich für sie gefreut.

Tinner hat also einen Weg aus der Krise gefunden. Sie sagt: «Nun habe ich eine Zukunft für mich und meine Tochter.» Ein bisschen ist sie aber auch nervös. Sie wählte einen Beruf, von dem sie nur wenig Ahnung hat, einen, in dem oft die Männer das Sagen haben. Sie sagt:

«Natürlich frage ich mich auch, ob ich meine Aufgaben als Mutter und jene als Lastwagenfahrerin unter einen Hut bringe.»

Doch die Vorfreude ist weitaus grösser als die Nervosität. Und dass sie sich unter all den Männern behaupten kann, steht für sie ausser Frage: «Ich habe viele männliche Kollegen, die auch ab und zu dumme Sprüche reissen. So anders kann das auf dem Bau nicht sein.»

Bereits ab Mai wird sie – bis zum Start der Lehre im August – als Praktikantin in der Firma arbeiten. Doch zuvor steht noch ein anderer Neuanfang bevor: Am Samstag zieht sie in eine kleinere, günstigere Wohnung in Brunnadern im Neckertal. Es sei zwar alles sehr schnell gegangen, sagt sie. Doch insgesamt ist ihr eine grosse Last von den Schultern gefallen.