Käserei Wolfertswil stellt Betrieb ein

Degersheim «Die Investitionen lohnten sich einfach nicht»: Schweren Herzens stellt das Ehepaar Jud die Produktion in der Käserei Kreuzstrasse ein – der Laden bleibt aber Grosse Pläne, kreative Ideen, viel Herzblut und keine Scheu vor Mehraufwand: Voller Zuversicht und Tatendrang hatten Stefan und Franziska Jud vor acht Jahren die Käserei Wolfertswil übernommen und in den Standort Kreuzstrasse integriert. Jetzt ist alles aus: Der Produktionsbetrieb wird aufgegeben, nur der Laden fortgeführt. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Beruflich und privat ein Team: Franziska und Stefan Jud stehen an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt. In die Zukunft begleiten wird sie der Laden in der Käserei Kreuzstrasse. Bild: Andrea Häusler

Preisgekrönter, würziger Appenzeller, Wolfensberger Chäs, Magdenauer Klosterkäse, Mutschli-Spezialitäten mit verschiedenen Kräuter- und Gewürznoten, Raclettekäse oder Fonduemischungen, die zu Halloween durchaus «Spinnensamen» und blutrote Lebensmittelfarbe oder, zu Weihnachten, festliche Sterne enthalten durften. «Ja», sagt Franziska Jud, «da war immer sehr viel Herzblut dabei - angefangen bei der Herstellung über die Lagerung und Pflege der Käsespezialitäten bis hin zur Etikettierung und dem Verkauf im Shop-Lädeli an der Kreuzstrasse.» Entsprechend schwer sei der Entscheid gefallen, die Käserei aufzugeben.

Neubau an Kosten gescheitert

Natürlich sei schwierig gewesen, mit der dezentralen Produktion in Wolfertswil und dem Käselager mit Laden an der Kreuzstrasse, bestätigt Stefan Jud. Auch die Betriebsgrösse, der Umstand, weder zu den Grossen noch zu den Kleinen der Branche zu gehören, sei herausfordernd gewesen. Der entscheidende Grund für die Schliessung sei jedoch der hohe und nicht aufschiebbare Investitionsbedarf im Bereich der Käserei-Infrastruktur gewesen, sagt Stefan Jud.

Und er macht klar, dass mit der Beschaffung neuer Maschinen zwar die Produktion vorderhand sichergestellt gewesen, die Arbeitsabläufe und auch die Arbeitsbedingungen im teilweise maroden Altbau jedoch suboptimal geblieben wären. «Die Investitionen lohnten sich einfach nicht», resümiert der 47-Jährige und ergänzt:

«Bereits in den vergangenen Jahren, waren wir fast permanent am Feuerlöschen: da ein Defekt, dort ein Mangel.»

Ausserdem sei der Betrieb aus ökonomischer Sicht zu personalintensiv gewesen.

Die Juds haben die Käserei Wolfertswil 2013 von Hans Schönenberger übernommen. Bild: PD

Franziska und Stefan Jud hatten sich einen modernen Neubau mit entsprechenden Produktionskapazitäten gewünscht. Auf dieses Ziel hin sei auch geplant worden, sagt Franziska Jud. Gescheiteert sei das Projekt an den Kosten: «Zwischen sechs und acht Millionen Franken hätte aufgebracht werden müssen, das war für uns unrealistisch.» Und die Umschau nach möglichen Partnern sei erfolglos geblieben.

Berufliche Neuorientierung

Seit dem 1. November steht nun der Betrieb an der Hauptstrasse 6 in Wolfertschwil still. Den drei Mitarbeitenden wurde gekündigt. Und auch Stefan Jud ist derzeit ohne Stelle. Zwar wird er weiterhin die nach bisheriger Rezeptur fremd hergestellten Käse im Keller der Käserei Kreuzstrasse pflegen, allerdings hobbymässig, wie er sagt. Nach einer Verschnaufpause will er sich beruflich neu orientieren. In welche Richtung es für ihn geht, weiss oder sagt er noch nicht. Aber das Paar ist sich einig: Es ist eine neue Chance, auch für die Familie, die in den vergangenen Jahren oft zu kurz gekommen sei, wie Franziska Jud sagt. Und die Liegenschaft? Die wird, laut Stefan Jud, zum Verkauf ausgeschrieben.

Für die Milchlieferanten ändert sich wenig. Die 2 Millionen Kilogramm Milch, die bisher in Wolfertswil verarbeitet wurden, gehen nun der Käserei Tschumper GmbH im Degersheimer Ifang zu. Christian und Andrea Tschumper hatten den Betrieb in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert und ausgebaut. Die Lösung - die bereits andere stillgelegte Käsereien der Umgebung umgesetzt haben - ermöglicht es den Bauern, ihre Milch auch weiterhin regional zu verkaufen.

Verkaufsladen bleibt bestehen

Franziska und Stefan Jud bleibt der Verkaufsladen in der Käserei Kreuzstrasse und die Hoffnung, dass ihnen die Kundschaft die Treue hält und toleriert, dass ihre Käsespezialität aus Wolfertswil trotz gleichbleibender Rezeptur, vielleicht um Nuancen anders schmecken wird. Denn Stefan Jud betont: «Sensible Gaumen schmecken minimalste, rohstoffbedingte Unterschiede heraus. So ist beispielsweise ein in Wolfertswil produzierter Magdenauer Klosterkäse nicht hundertprozentig identisch mit einem, der in der Käserei Kreuzstrasse hergestellt wurde.» Das Wasser, sagt er, mache den Unterschied.

