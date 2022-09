Degersheim: Paul Eberle startet 73-jährig bei Jungfrau-Marathon

Degersheim «Der Körper sagt schon, wenn es nicht mehr geht»: Paul Eberle startet am Wochenende zum 14. Mal am Jungfrau-Marathon – er ist 73-jährig Der Degersheimer ist passionierter Läufer. Allerdings hat er das Hobby erst vor gut 18 Jahren für sich entdeckt. Seither hat Paul Eberle fast alle grösseren Marathons und Ultraläufe in der Schweiz absolviert. Und will weiter an den Start gehen – solange der Körper mitmacht. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Paul Eberle in seiner Marathon-Ausrüstung, wobei er am Samstag am Jungfrau-Marathon wegen der Kälte eventuell längere Hosen tragen wird. Bild: Larissa Flammer

Paul Eberle ist 73-jährig. Eigentlich noch kein Alter, das besonders hervorsticht. Und doch ist der Degersheimer ab und zu der Älteste. Beim Laufsportverein (LSV) Region Gossau etwa, mit dem er trainiert. Auch beim diesjährigen Auffahrtslauf, bei dem Eberle den Halbmarathon absolvierte, war er mit Jahrgang 1948 der älteste Teilnehmer.

Ein Halbmarathon auf einer flachen Strecke ist für Eberle allerdings keine allzu grosse Herausforderung. Für ihn, der jedes Jahr den Jungfrau-Marathon unter die Füsse nimmt. Dieser führt von Interlaken über 42 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter hinauf zum Eigergletscher. Diesen Samstag, bei der nächsten Ausgabe, wird Eberle zum 14. Mal an den Start gehen. Nur eine Handvoll der 4000 Teilnehmer sind älter als er. Der Läufer sagt:

«Ich mag gut mit. Jedes Jahr lasse ich etliche Jüngere hinter mir.»

13 Stunden für Ultramarathon über 78 Kilometer

Die Zeit ist für Paul Eberle allerdings Nebensache. «Das wichtigste ist, gesund im Ziel anzukommen.» Für ihn ist das Laufen ein Hobby. Er nimmt am Bergmarathon aus Freude teil und sagt:

«Ich geniesse während des Laufs gerne die Aussicht.»

Paul Eberle diesen Sommer am Gornergrat-Zermatt-Marathon, mit dem Matterhorn im Hintergrund. Bild: PD

Noch etwas besser gefällt ihm diesbezüglich der Gornergrat-Zermatt-Marathon, bei dem er dieses Jahr den Halbmarathon absolviert hat. Allerdings kennt er aus früheren Jahren auch dort die Marathon- und die Ultra-Marathon-Strecke. 2014 hat Paul Eberle gar den Swissalpine in Chur über 78 Kilometer absolviert. Fast 13 Stunden war er dabei unterwegs. «Und es hat den ganzen Weg geregnet», erinnert er sich mit einem Lachen.

Für den Jungfrau-Marathon braucht Eberle nicht ganz so lange. 6:31 Stunden zeigte die Uhr bei seinem Zieleinlauf im vergangenen Jahr an. Immer wieder mal werde er von anderen Läuferinnen und Läufern auf sein Alter angesprochen. «Im Laufsport sagen viele, dass sie das gerne auch so lange machen wollen.»

Einen Geheimtipp, wie man mit 73 Jahren immer noch einen Bergmarathon laufen kann, hat der Degersheimer nicht. «Regeneration ist Schlüssel.» In der Woche vor dem Marathon trainiere er gar nicht mehr. «Ich dehne nur noch.» Auch eine spezielle Ernährung hat Paul Eberle nicht. «Ich kann essen, was ich will.» Einzig in den drei bis vier Tagen vor einem Lauf esse er bewusst viele Kalorien, um für die körperliche Anstrengung vorbereitet zu sein.

Im Turnverein und auf dem Snowboard aktiv

Jahr für Jahr lernt der Hobbyläufer etwas dazu. «Dieses Jahr werde ich am Jungfrau-Marathon erstmals etwa alle zehn Kilometer Salze und Mineralien zu mir nehmen, um Krämpfe vorzubeugen. Ich muss ja nicht warten, bis es wehtut.»

Auf eine jahrzehntelange Erfahrung als Läufer blickt Eberle nicht zurück. Früher sei er nie gejoggt. Der Degersheimer, der auch immer noch gerne Snowboard fährt und im Turnverein aktiv ist, hat in der Kategorie Walk angefangen. «Bei längeren Strecken kam ich automatisch etwas ins Springen», erzählt er. So hat er vor etwa 18 Jahren angefangen, sich bei Läufen in der Kategorie Run anzumelden.

Einmal pro Woche trainiert er mit dem LSV Gossau in der Gruppe, drei- bis viermal wöchentlich ist er allein unterwegs. «Am liebsten am Sonntagmorgen.» Als Pensionär kann er aber auch unter der Woche tagsüber trainieren. 30 bis 40 Kilometer laufe er üblicherweise in einer Woche.

Läufer Paul Eberle. Bild: Larissa Flammer

Vor der Pension nahm sich Eberle vor allem am Wochenende Zeit für sein Hobby. Er war Betriebsfachmann und in der Industriebranche für Einkauf und Kalkulation zuständig. Der Beruf war es auch, der ihn und seine Frau kurz nach der Hochzeit vor bald 50 Jahren nach Degersheim brachte. Ursprünglich kommen beide aus St.Gallen.

In Degersheim haben Eberles ihre drei Kinder grossgezogen. Für Ausdauerläufe kann sich keines von ihnen begeistern. Dafür kann Paul Eberle den jungen Hund der Tochter bereits auf kürzere Trainingsrunden mitnehmen.

Ein Laufrucksack mit Pulli und Verpflegung

An die Läufe reist der Degersheimer meist allein, auch wenn seine Frau ihm beim Jungfrau-Marathon schon zugeschaut hat. Seine Verpflegung trägt er selbst mit. Er wolle während eines Laufs Produkte konsumieren, die sich für ihn im Training bewährt haben. Seit ein paar Jahren trägt Eberle deshalb immer einen kleinen Laufrucksack mit, in dem auch ein Pulli und ein Regenschutz Platz haben.

«Beim Jungfrau-Marathon herrschen auf dem Eigergletscher manchmal nur gut fünf Grad und auf den Gletschermuränen gibt es manchmal Stau.»

Einen Lauf abgebrochen hat Eberle noch nie, aber eine Krise gebe es jedes Mal. Beim Jungfrau-Marathon sei das meist etwa bei Kilometer 30, wo es richtig steil werde. «Dann macht man einfach weiter, so gut es geht. Irgendwann ist die Krise vorbei.» Bei einem Grossteil der steilen Streckenstücke sei Joggen sowieso kaum möglich. Dann marschiere man einfach nach Möglichkeit «biz rassig».

Auf diesem Bergmarathon hat der Degersheimer schon allerlei erlebt: «Einer singt während des Laufens vor Euphorie, ein anderer schreit wegen Krämpfen laut heraus.» Auch ein Blinder und ein Hochzeitspaar sind ihm auf der Strecke schon begegnet. «Es ist ein besonderes Erlebnis, in meinem Alter sowieso.»

Im Ziel herrsche aber vor allem Erleichterung vor. Eberle erzählt:

«Jedes Mal sage ich mir: ‹Das war der letzte Jungfrau-Marathon›, und sage den Bergen Tschau. Und doch komme ich immer wieder.»

Er denke schon, dass er auch mit 80 Jahren noch Bergläufe absolvieren werde. Ob es möglich ist, stehe aber in den Sternen. Kleine Verletzungen gebe es in diesem Sport immer. Man müsse auf seinen Körper hören. «Er sagt schon, wenn es nicht mehr geht.»

