Degersheim bewilligt 3,22 Mio. Franken für Schulraumerweiterung

Ein Unfall im März liess Fragen an der Verkehrssicherheit der Postautohaltestelle in Wolfertswil aufkommen. Nun soll, mit einer Fahrbahnverengung durch zwei mobile Inseln und der Verschiebung der gelben Markierung für die Postautohaltestelle in Fahrtrichtung Magdenau, das Überholen des stehenden Postautos verunmöglicht werden. In der «Allgemeinen Umfrage» wurden Probleme mit der Einmündung ab der Leh- in die Hauptstrasse vorgebracht. Andreas Baumann sagte dazu, dass man mit den Betroffenen im Gespräch sei.

Eine weitere Frage betraf die Energiesparabsichten der Gemeinde, wobei Baumann einräumte, dass noch keine Entscheide vorlägen. Sicher aber würden die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden gesenkt und die Beleuchtungszeiten reduziert, während intern zum Stromsparen aufgerufen werde (keine privaten Kaffeemaschinen/Kühlschränke, PC herunterfahren). «Es ist nicht so einfach», sagte Baumann und weiter: «Wir sind für Ideen empfänglich.» (ahi)