Degersheim: Retonio kauft Beiz und Möbel von Siegfried & Roy

Degersheim Bauchredner und Illusionist Retonio kauft Dorfbeiz und bringt Siegfried und Roy's Erbe nach Degersheim Der «Sternen» im Dorfzentrum Degersheims hat einen neuen Besitzer: Reto Breitenmoser, alias Retonio, hat die Liegenschaft zusammen mit einem Partner erworben. Dies als Ergänzung zu seiner Dreamfactory, die demnächst um eine Attraktion reicher wird. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Beginn der Betriebsferien, die am 25. Juli beginnen und bis zum 7. August dauern, verabschiedet sich Monika Ebneter nach gut vier Jahren von den «Sternen»-Gästen. Bild: Andrea Häusler

Die Antwort nach dem Warum nimmt Reto Breitenmoser ungefragt vorweg: «Nein, nein, Beizer werde ich nicht.» Auch mit 70 Jahren bleibt das Showbusiness seine Domäne. Und damit die Dreamfactory an der Weierwiesstrasse in Degersheim, wo der Bauredner und Zauberer als Sammler und Auktionator von Film-Memorabilien und mechanischen Musikinstrumenten seit 17 Jahren mit Events um die Aufmerksamkeit eines überregionalen Publikums buhlt. Sofern es die pandemische Situation denn erlaubt. «Wir nagen noch immer an den Folgen von Corona», sagt er.

Exponate aus dem Nachlass von Siegfried und Roy

Sein Rezept: Investieren statt resignieren. Wobei er damit nicht nur den «Sternen» meint, den er zusammen mit einem Partner erworben und an seine Dreamfactory verpachtet hat, sondern auch eine kostbare Fuhre, die im Herbst als Containerfracht aus Kalifornien in der Schweiz eintrifft. Breitenmoser sagt:

«Wir konnten einige Exponate aus dem Nachlass des verstorbenen deutsch-amerikanischen Zauberduos Siegfried und Roy ersteigern.»

Bezahlt hat ein Sponsor, ausgestellt werden die Erinnerungsstücke aber im geplanten Erweiterungsbau der Dreamfactory. Die Gegenstände aus den Villen der beiden Star-Magier in Las Vegas wurden am 8./9 Juni in Los Angeles zu Gunsten ihrer Stiftung Sarmonti versteigert: für insgesamt 1,5 Millionen Franken.

Rund 500 Exponate aus dem Nachlass des Magier-Duos Siegfried & Roy wurden diesen Monat in Los Angeles versteigert - diese vier kommen nach Degersheim. Bilder: PD

Die beiden Sakkos sowie die zwei Möbelstücke kennt Reto Breitenmoser nur von Fotos. Denn, geboten wurde online. Entsprechend wird die Lieferung in vorfreudiger Spannung erwartet.

Synergien und Personalauslastung

Zurück zum «Sternen», der nach dem Ende der 60-jährigen Wirte-Ära Honegger Anfang 2018 der Switchin GmbH von Monika und Wolfgang Peter Ebneter gehörte.

Reto Breitenmoser mit seiner legendären Bauchrednerpuppe Toni. Bild: Andrea Häusler (28. August 2020)

Das Gasthaus war auf verschiedenen branchenspezifischen Internetportalen zum Verkauf ausgeschrieben. Breitenmoser hat zugegriffen, weil er darin eine effektive Möglichkeit sieht, das Personal der Dreamfactory auszulasten, wie er sagt. «Finden keine Bankette statt, ist unser Personal ohne Beschäftigung.» Die Küche im «Sternen» eigne sich zudem auch gut zur Verpflegung kleinerer Besuchergruppen und, mit den sechs Zimmern, auch für die Unterbringung von Gästen der Dreamfactory. Hinzu kämen Synergien beim Einkauf und der Werbung.

Frühpensionierung nach Plan

Monika Ebneter beendet ihre Tätigkeit mit dem Beginn der Sommerferien am 25. Juli. «Wir erfüllen uns den Traum der Frühpensionierung», sagt sie. Was überraschend anmutet, ist seit dem Erwerb des Gasthofs geplant: «Wir gaben uns maximal fünf Jahre.» Da sich für die Liegenschaft so rasch eine Käuferschaft habe finden lassen, bleibe es jetzt halt bei gut vier Jahren. Obwohl in den Totalumbau der Gaststube, der Hühnerstallbar und der Gästezimmer viel Geld, Muskelkraft und vor allem Herzblut investiert worden war, fällt ihr der Abschied leicht:

«Wir freuen uns auf die Zukunft, die Freiheit, in einem vierrädrigen Zuhause die Welt zu erkunden.»

Und: «Mit dem ‹Sternen› übergeben wir einen schönen, gut laufenden Betrieb an eine Nachfolgerschaft, die das Lokal als Dorfrestaurant weiterführen wird. Das macht uns auch ein bisschen stolz.»

Kalbskopf und Fondue Bourguignonne

Tatsächlich wird sich kaum etwas ändern, wenn das Gasthaus nach der Sommerpause am 8. August unter neuer Führung wieder öffnet. «Die Liegenschaft wurde ja vor kurzem erst umgebaut und befindet sich in entsprechend gutem Zustand», sagt Reto Breitenmoser. Auch gastronomisch sind nur wenige Anpassungen vorgesehen: «Der ‹Sternen› bleibt ein gutbürgerliches Restaurant.» Einzig die Abend-Speisekarte werde angepasst mit dem Ziel, ein regionales oder überregionales Publikum nach Degersheim zu bringen. «Dabei setzen wir auf Spezialitäten, die heute kaum mehr angeboten werden.» Breitenmoser nennt als Beispiele Fondue Bourguignonne, Kalbskopf oder Kutteln.

Die Wirtewohnung, früher eine auf verschiedenen Portalen mit «hervorragend» bewertete Bad & Breakfast-Unterkunft, soll künftig wieder als B&B angeboten werden.

Kreis schliesst sich

Mit der Übernahme des Degersheimer Traditionslokals ist nicht die erste Verbindung zwischen der Dorfbeiz und dem Unterhaltungskünstler. Denn das «Magic Casino», in den 80er-Jahren im «Kronen»-Neubau eröffnet und 1994 als Teil seines damaligem Firmenimperiums in die Millionen-Pleite gerutscht, war der Grund, weshalb Marta und Hansueli Honegger den «Sternen» bereits kurz nach der Betriebsübernahme komplett um- und für die Aufnahme der vielen Gäste des Unterhaltungstempels ausgebaut hatten. Damit schliesst sich, nach rund 35 Jahren, auf doch spezielle Weise ein Kreis.

