Degersheim Abstimmung: Degersheim informiert seine Bürgerinnen und Bürger vorab über Livestream Die Bürgerinnen und Bürger von Degersheim stimmen am 11. April an der Urne über Rechnung und Budget ab. Der Gemeinderat führte die Vorversammlung mit den Informationen dazu online durch. 50 Personen nahmen teil. Christoph Heer 25.03.2021, 15.00 Uhr

Monika Scherrer, Gemeindepräsidentin von Degersheim und Kantonsrätin (Die Mitte), an der Session des St.Galler Kantonsrates vom letzten Juni. Bild: Benjamin Manser

Ziemlich überschaubar ist die Traktandenliste zur Urnenabstimmung am 11. April. So erstaunt es nicht, dass nach den Informationen von Gemeindepräsidentin Monika Scherrer zur Jahresrechnung 2020, kaum das Wort ergriffen, geschweige denn, die Chatmöglichkeit via Livestream genutzt wird.