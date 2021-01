Degersheim 166 Einsprachen gegen Antennenprojekt: Degersheim wehrt sich nicht allein gegen die 5G-Technologie Die verbreitete Skepsis gegenüber der geplanten Umrüstung der Antennenanlage von Salt in Degersheim hat sich in 166 Einsprachen niedergeschlagen. Auch in anderen Gemeinden der Region Wil/Toggenburg haben es bewilligungspflichtige Um- und Neubauprojekte von Mobilfunkantennen mehrheitlich nicht leicht. Andrea Häusler 28.01.2021, 05.00 Uhr

Die Einsprachefrist gegen den «Neubau einer 5G-Antenne mit diversen Umbauten an Mobilfunkantennen» auf dem Strichboden ist am Montag unbenützt abgelaufen. Bild: Andrea Häusler

5G – Nein danke. Die insbesondere über die lokale Facebook-Gruppe geführte Kampagne gegen die geplante «technologische Umrüstung» der bestehenden Salt-Antenne an der Degersheimer Weierwiesstrasse hat ihr vorläufiges Ziel erreicht: Die Reihen der Kritiker und Skeptiker sind dicht geworden. Während der Auflagefrist des Projekts sind 166 Einsprachen eingegangen. «Tatsächlich waren es deren 17 und 149 Unterschriften», präzisiert Gemeindepräsidentin Monika Scherrer. Letztere würden jedoch als Einzeleinsprachen behandelt.

Grundsätzlich erfolgen Baugesuche für eine Mobilfunkantenne technologieneutral. Das heisst, der Anbieter muss nicht festlegen, welche Technologie er in der Antenne verwendet. Massgebend sind die zu erwartenden Strahlungswerte. Scherrer sagt: «Aufgrund dieser ist anzunehmen, dass hier die 5G-Technologie verwendet wird, was bei Teilen der Bevölkerung auf Widerstand stösst.»

Ball liegt nun bei der Salt Mobile SA

Aufgrund der bundesrechtlichen Bestimmungen ist die kantonale NISV-Fachstelle für die Prüfung der Strahlungswerte zuständig. Entsprechend sind die Unterlagen zur Weiterbearbeitung an das Baudepartement des Kantons St. Gallen gesendet worden. Die Salt Mobile SA wird nun aufgefordert, zu den Einsprachen Stellung zu nehmen.

Die Mobilfunkanbieter treiben den Ausbau ihrer Netze in der Überzeugung voran, dass der wachsende mobile Datenkonsum die Netzkapazitäten an ihre Grenzen bringt. Nebst der Erweiterung des 3G-/4G-Netzes wird insbesondere auf die leistungsstarke 5G-Technologie gesetzt. Diese verunsichert, weil Unklarheit über die Gesundheitsrisiken besteht. Die Folge: Der Unmut in der Bevölkerung wächst.

An diversen Orten, auch in Wil, Sirnach und dem Toggenburg, haben sich Interessengemeinschaften gebildet, welche die Entwicklung verfolgen und zu Opposition motivieren.

Ein Grossteil der G5-Projekte ist derzeit sistiert oder pendent. Dass sich der 5G-Teppich dennoch verdichtet, hat auch mit der Aufrüstung bestehender Antennen mit einer Lightversion von G5 zu tun. «5G-wide», wie Swisscom das Update nennt, strahlt nicht auf der 5G-Frequenz von 3500 Megahertz, sondern, wie das bisherige Netz, auf 2100 Megahertz. Für solche «Bagatelländerungen» ist kein Bewilligungsverfahren nötig. Die gesamtschweizerischen Tendenzen zeichnen sich auch in unserer Region ab.

Wil: Sammeleinsprache der IG «Wil stoppt 5G»

In Rossrüti hatte im vergangenen Dezember das Baugesuch der Sunrise Communications AG für einen Umbau der Antenne an der Freudenbergstrasse aufgelegen. 63 Anstösser, welche in einer Sammeleinsprache von der IG «Wil stoppt 5G» vertreten werden, haben Einsprache erhoben.

Hängig ist, laut Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil, derzeit das Baugesuch der Swisscom an der Zürcherstrasse 30. Auch gegen dieses Projekt war vor knapp einem Jahr eine Sammeleinsprache eingegangen.

Münchwilen: sistiert und verschoben

Die bei der Firma Swisstulle in Münchwilen vorgesehene Swisscom- Antenne wurde, laut dem Leiter Bau und Umwelt, Gregor Kretz, sistiert. Da die Swisscom dagegen kein Rekursverfahren erwirkt hatte, ist die Sistierung rechtskräftig. Die öffentliche Auflage der geplanten Salt-Antenne wurde aufgrund der Coronapandemie verschoben.

Uzwil: Zwei Anlagen bewilligt, eine im Verfahren

In Uzwil standen der Umbau der Swisscom-Antenne an der Bahnhofstrasse sowie eine Salt-Antenne am Hummelweg an. Beide Anlagen sind inzwischen bewilligt. «Derzeit ist eine Antenne von Sunrise im Looäcker in Henau im Bewilligungsverfahren», sagt Uzwils Bausekretär Francesco Rinaldo.

Flawil: Ruhberg bewilligt, weitere im Verfahren

Von den vier Flawiler Antennenprojekten ist der Neubau der Anlage an der Ruhbergstrasse rechtskräftig bewilligt. Gegen den Umbau der Antenne an der Waisenhausstrasse sind laut Kommunikationschef Markus Scherrer Einsprachen eingegangen, über die im Frühjahr entschieden wird. Einsprachen gab es auch gegen den Austausch/die Ergänzung der Antenne an der Oberbotsbergstrasse. Der Anbieter ist nun zur Stellungnahme aufgefordert. Gleiches gilt für die Bauherrschaft des Antennenneubaus an der Burgauerstrasse 52. Das Gesuch zur Erweiterung der Anlage auf dem Habisareal wird von der kantonalen NISV-Fachstelle geprüft.

In Wattwil hagelte es vor rund einem Jahr Einsprachen, als der Umbau der Antenne Chapf auflag: 542 Unterschriften gingen ein. Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner war für eine Stellungnahme zum Stand des Projekts nicht erreichbar.

Alt St. Johann: Keine Einsprache gegen 5G-Antenne

Praktisch zeitgleich mit der Anlage in Degersheim lag in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann der «Neubau einer 5G-Antenne mit diversen Umbauten an Mobilfunkantennen» im Gebiet Strichboden/Alp Selun auf. Gegen dieses Projekt sind – zumindest bis gestern – keine Einsprachen eingegangen, sagt der Leiter der Bauverwaltung, Thomas Diezig.