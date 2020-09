Reportage «Definitiv Ammoniak»: Unterwegs mit zwei Abfallsammlern in der Region Wil-Toggenburg Das richtige Entsorgen von Abfall ist wichtig. Deswegen organisieren Gemeinden Sammlungen. Ein Einblick in die Arbeit zweier Sammler. Dinah Hauser 19.09.2020, 05.00 Uhr

Werner Hürbin und Patrick Weber von der Thommen Furler AG sammeln in der Region Sonderabfälle. Bild: Dinah Hauser

Zwei Damen deponieren ein Kistli mit Putz- und Pflanzenschutzmitteln auf dem Tresen. Werner Hürbin schaut sich jedes Fläschli an und weiss sofort, was er wie sortieren muss. Er ist für die Triage von Sondermüll verantwortlich. Schnell landen die Flaschen in den verschiedenen Transportbehältern, alles wird feinsäuberlich getrennt. Kaum geht die eine Person, steht schon die nächste vor dem Lastwagen der Thommen Furler AG.

An diesem Morgen wird in Jonschwil gesammelt. Die ganze Woche über sind die Mitarbeiter der Zweigstelle in Ziefen BL mit ihrem Lastwagen und Anhänger in der Region Wil-Toggenburg unterwegs. Schwarzenbach, Uzwil aber auch in Wildhaus nahmen sie Gefässe mit verschiedenstem Inhalt entgegen. Zudem hat die Firma Verträge mit den kantonalen Sammelstellen St.Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein.

In einem weiteren Kistli hat es zwei grüne Glasflaschen – die Etiketten sind verblasst, nicht mehr lesbar. Hürbin kippt die beiden Flaschen kurz und nimmt dann den Deckel ab. Vorsichtig riecht er an der Öffnung und nickt wissend. «Definitiv Ammoniak.» Aus der anderen Flaschenöffnung steigt ein Dunst auf. «Das ist Salzsäure», weiss der Experte.

Säuren und Basen müssen strikt getrennt werden. Die Transportbehälter sind alle angeschrieben. Aufkleber weisen auf das Gefahrengut hin. Bild: Dinah Hauser

PH-Wert gibt Aufschluss über die Substanz

Falls er einmal den Inhalt nicht über Auge und Nase bestimmen kann, hat er noch PH-Teststreifen zur Verfügung. Diese hält er in den angefeuchteten Deckel – darum hat er die Flasche gekippt. Je nach Verfärbung des Papiers erkennt er den PH-Wert und kann entsprechend sortieren, denn Säuren (PH unter 7) müssen strikte von Laugen (PH über 7) getrennt werden. Ansonsten kann eine unkontrollierte chemische Reaktion stattfinden, welche verheerende Auswirkungen haben kann.

Mitsamt Verpackung legt Hürbin die Substanzen in die dafür vorgesehenen Transportbehälter. Der Zwischenraum wird dann vor Abtransport mit einem speziellen Material ausgefüllt. Der Anblick erinnert ein wenig an Styroporkügelchen in der Farbe Altrosa. Somit wird ein sicherer Transport gewährleistet. In Ziefen werden die Substanzen schliesslich in einer Wasseraufbereitungsanlage neutralisiert und an die Kläranlage geleitet.

Ein PH-Teststreifen gibt Aufschluss über die abgegebenen Substanzen. Bild: Dinah Hauser

Die Sammelaktion wird von der Bevölkerung geschätzt. «Ich weiss sonst nicht wohin damit», sagt ein Herr. «Ich bin nicht mehr mobil genug, um unter dem Jahr zur Sammelstelle bei der ARA Schwarzenbach zu gehen», sagt eine ältere Dame. Werner Hürbin spürt teils die Unsicherheit der Bevölkerung.

«Viele wissen nicht, was sie zu Hause haben und wie gefährlich die Substanzen sein können.»

Dies zeige auch die Pandemie, denn es werde viel mehr abgegeben. Seine Theorie: Viele hätten während des Lockdowns Zeit gehabt, die Wohnung aufzuräumen, und die Chemikalien entdeckt. Hürbin sieht etwa auch vermehrt alte Flaschen und Logos aus den 60er-Jahren.

Vom Tiefbauzeichner in die Chemiebranche

Behände triagiert Hürbin die angelieferten Substanzen. Er kann auf 19 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen. Davor war er bereits einige Jahre in der Chemiebranche tätig. Eigentlich hatte er eine Lehre als Tiefbauzeichner absolviert, aber die Baukrise machte ihm einen Strich durch die Zukunftspläne und er musste spontan umsatteln. Hürbin sagt:

«Der Beruf macht mir Freude, da er vielfältig ist und man jeden Tag auf neue Herausforderungen trifft.»

In etwas mehr als einem Jahr geht er in Pension. Bis dahin will er seinen Beruf noch geniessen. Angst vor dem Umgang mit den abgegebenen Chemikalien habe er nicht, aber einen gesunden Respekt.

Bei den Sammelaktionen hilft ihm in dieser Woche Chauffeur Patrick Weber. Er ist für die Ladungssicherung und den Transport verantwortlich. Doch einfach zusehen, das tut er nicht. Mit der Grundausbildung im Umgang mit Chemikalien ist Weber dafür zuständig, Lösungsmittel, Öl und «Wässrigs» (PH 5 bis 7, also ähnlich neutral wie Wasser) in die dafür vorgesehenen Fässer zu giessen. Einzig diese Substanzen werden umgegossen, alle anderen bleiben bis zur Aufbereitung in Ziefen in ihrem Gefäss. Chauffeur Weber sagt:

«Es ist ein Vertrauensverhältnis.»

Als Vergleich zieht er zwei Piloten im Cockpit hinzu. Er vertraut darauf, dass Hürbin die Substanzen richtig trennt, und der Chauffeur selbst sorgt wiederum für einen sicheren Transport. «Dabei ergänzen wir uns in unseren Fachgebieten und kontrollieren uns gegenseitig», sagt Hürbin.

Spezielle Handschuhe, Schutzkleidung, Schutzbrille

Mit zur Sicherheit gehört, dass die Behälter dicht sind. Falls doch einmal etwas auslaufen sollte, so besitzt der Lastwagen vorne und hinten im Transportraum eine Abflussrille. Diese ist mit einem Tank verbunden, welcher regelmässig kontrolliert wird. Ein Unterfahrschutz sorgt dafür, dass der Tank bei einem allfälligen Unfall keinen Schaden nimmt. Ebenfalls ist der Camion mit einer Rückfahrkamera und Seitensensoren ausgestattet, sodass dem Fahrer kein Hindernis entgeht.

Für den persönlichen Schutz im Umgang mit den Chemikalien tragen beide spezielle Handschuhe, Schutzkleidung, Schutzbrille sowie Sicherheitsschuhe. Im Lastwagen sind zudem Feuerlöscher, der Tätigkeit angepasste Erste-Hilfe-Koffer oder auch Gullyabdeckungen verstaut. So können die Mitarbeiter im Ernstfall schnell die ersten Massnahmen einleiten, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Bis zum Mittag sind die zwei Europaletten mit Farben gefüllt. Auch der Behälter mit den Medikamenten ist ordentlich voll geworden, genauso wie die anderen Fässer mit Pflanzenschutzmittel, Säuren und Laugen. Die beiden Basler packen den Stand zusammen und stellen ihn am Nachmittag in einer anderen Gemeinde wieder auf. So sind sie die ganze Woche in der Region Wil-Toggenburg unterwegs. Das gesammelte Gut wird anschliessend auf einen Lastwagen neu verladen, der in der Gemeinde Niederuzwil bereitsteht. Während dieser bereits am Donnerstagabend zurück nach Baselland fährt, bleiben Hürbin und Weber einen Tag länger. Die letzte Sammlung in Wildhaus wartet noch auf sie.

Sonderabfälle und wo man sie abgeben kann

Werner Hürbin nimmt alles genau unter die Lupe. Bild: Dinah Hauser

(dh) Zu den Sonderabfällen zählen unter anderem Farben, Lacke, Verdünner, Laugen, Pflanzenschutzmittel, Putzmittel, Klebstoffe, Fotochemie oder auch Spraydosen. Gesammelt werden zudem Batterien aller Art und Medikamente. «Wir nehmen eigentlich fast alles entgegen ausser Munition, radioaktives Material und Kadaver», sagt Werner Hürbin, von der Thommen Furler AG. Diese Woche fanden in der Ostschweiz diverse Sammelaktionen statt.

Sonderabfälle aus dem Haushalt bedeuten eine Gefahr für Boden, Luft und Wasser, heisst es auf einem Flyer der Sammelaktion. Deshalb sollten sie keinesfalls im WC, Ablauf oder Kehricht entsorgt werden. Des Weiteren sollten sie nicht zusammengeleert und möglichst in der Originalverpackung zur Sammelstelle gebracht werden.

Tatsächlich ist es so, dass die Chemikalien auch bei der Verkaufsstelle oder bei regionalen Sammelstellen jederzeit abgegeben werden können. Das sind in der Region Wil-Toggenburg der Zweckverband Abfallverwertung in Bazenheid (ZAB), die Schönenberger Recycling Toggenburg AG in Lichtensteig, die Kuster Recycling AG in Ebnat-Kappel, der Verein für Abfallentsorgung in Buchs und die Schiess Recycling AG in Uzwil. Zudem betreiben einige Gemeinden eine Sammelstelle. Weitere Informationen sind auf den Abfallplänen der Gemeinden vermerkt.

Weiter organisieren einige Gemeinden Sammelaktionen. Uzwil beispielsweise tut dies in regionaler Kooperation mit Niederbüren, Niederhelfenschwil, Oberuzwil und Jonschwil, wie Urban Widmer, Leiter Geschäftsstelle ARA Niederuzwil, sagt. Die Aktionen werden «der Umwelt zuliebe» organisiert. «Und damit die Bürger die Möglichkeiten haben, ihre Sonderabfälle richtig und fachgerecht zu entsorgen.» Zudem würden Bürger angeregt, vor den Aktionen ihre Werkstatt oder Putzmittelräume nach nicht mehr benötigten Artikeln zu durchsuchen. Die Sammlungen und die der ARA kosten die Gemeinde Uzwil zirka 3500 Franken pro Jahr. Die Firma Thommen Furler, mit Hauptsitz im bernischen Rüti bei Büren, wurde ausgewählt, «da für dieses Segment nicht viele Firmen diese Dienstleistung anbieten.» Die Gemeinde Uzwil sei auch im Austausch mit dem ZAB.

Sonderabfälle sollten nicht im WC, Ablauf oder Kehricht entsorgt werden Bild: Dinah Hauser

In der Schweiz werden mit verschiedenen Sammelsystemen Gift- und Sonderabfälle aus Haushalten gesammelt und einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt. «Dabei kommen rund 300 Gramm pro Einwohner und Jahr zusammen», sagt Alois Christ, Betriebsleiter Thommen Furler AG in Ziefen. Ein gut funktionierendes Sammelsystem sei wichtig, um Schäden und gefährliche Ereignisse bei Menschen, Tieren und der Umwelt zu vermeiden.

Mit der Thommen Furler AG arbeitet die Gemeinde Jonschwil seit über 20 Jahren zusammen, wie Gemeindepräsident Stefan Frei sagt. «Das funktioniert immer gut.» Ihm sei kein lokales Unternehmen bekannt, welches solche Arbeiten übernehmen würde. Die jährlichen Kosten für die Gemeinde Jonschwil beliefen sich auf knapp 1200 Franken, die durch allgemeine Beiträge gedeckt werden, welche die Gemeinde vom ZAB erhält – vor allem aus den Sackgebühren.