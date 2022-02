Debatte Stadtparlament Wil sagt Ja zum Naturförderprogramm und dem Kredit von 35'000 Franken Ökologische Flächen in Wil sollen aufgewertet und erhalten werden. Das Parlament stimmte der Umsetzung des Naturförderprogramms zu. Diskutiert wurde ebenfalls über das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf kommunaler Ebene. Sabrina Manser 04.02.2022, 15.00 Uhr

Mit dem Naturförderprogramm sollen in der Stadt Wil auch Dächer begrünt werden. Bild: Sandra Ardizzone

Die Biodiversität der Stadt Wil systematisch und auf vorbildhafte Weise fördern und schützen: Das forderte Sebastian Koller, Grüne Prowil, in einer Motion. Ein entsprechendes Programm solle eine Analyse, Evaluation und konkrete Massnahmen beinhalten. Die Motion wurde vor über zwei Jahren als erheblich erklärt. Nun liegt das Naturförderprogramm für die Stadt Wil vor.

Der Stadtrat beantragte einen Kredit von jährlich 35'000 Franken für die Initialisierung und Umsetzung des Naturförderprogramms. Die Ausgaben sind für vorerst fünf Jahre bewilligt. Am Donnerstag beriet das Parlament darüber.

Sukzessive Umsetzung der Massnahmen

Das Programm sei kontrovers diskutiert worden, sagte Marc Flückiger, FDP, der Vorsitzende der vorberatenden Bau- und Verkehrskommission. Es sei schwierig gewesen, die richtige Flughöhe zu finden. Zudem sagte er: «Mit dem Geld sollen die Massnahmen sukzessive dort umgesetzt werden, wo es Sinn macht. Nicht auf einen Schlag.»

Als notwendige Grundlage erachtet Michael Sarbach, Grüne Prowil, das Naturförderprogramm. «Wir müssen alles machen, was nötig ist.» Ebenso sei die positive Wirkung von Grünräumen belegt.

Auch die EVP und FDP standen dem Projekt grossmehrheitlich positiv gegenüber. Erwin Böhi, SVP, merkte an, dass es wichtig sei, bei all den Massnahmen Prioritäten zu setzen. Zudem: «Der Betrag von 35'000 Franken scheint eine willkürliche Schätzung zu sein.» Für zusätzliche Kosten solle ein Kreditantrag an das Parlament gestellt werden.

Verstärkte Sensibilisierung an Schulen

Zu reden gab eine Empfehlung der vorberatenden Kommission. Diese beinhaltet, dass bei Schulanlagen speziell auf die Sensibilisierung geachtet werden soll. Dies beispielsweise durch Biotope, Lebenstürme oder erklärende Beschriftungen. «Der Aufwand, ein Biotop zu unterhalten, ist nicht zu unterschätzen», sagte Reto Gehrig, Die Mitte. Die Empfehlung wurde dennoch angenommen, ebenfalls die Empfehlung der vorberatenden Kommission, stadtnahe Organisationen bei der Umsetzung miteinzubeziehen.

Der Antrag des Stadtrats zur Umsetzung des Naturförderprogramms und Kreditgewährung wurde mit 27:8-Ja-Stimmen angenommen.

Der Teufel steckt im Detail

Gescheitert hingegen sind die Empfehlungen der Grünen Prowil. Diese enthielten den Erwerb eines Labels und einen zeitlichen Horizont der Massnahmen, um Fördergelder des Kantons beantragen zu können. Ebenso sollten bei städtischen Grünflächen ausschliesslich einheimische Pflanzen verwendet werden, nicht nur 80 Prozent.

Zudem wurde über die Empfehlung der Kommission gesprochen, nur dort zu begrünen, wo keine Fotovoltaikanlage geplant sei, sowie über den Gegenantrag der Grünen Prowil, mit einer Begrünung eine Fotovoltaikanlage nicht zu verunmöglichen. Das Parlament diskutierte, ob man nun eine Kombination von beidem zulassen solle oder nicht, ob das eine das andere verunmögliche oder nicht. Dann schaltete sich Daniel Gerber, FDP, ein: «Wir haben als Parlament die Flughöhe nicht im Griff.» Man habe Fachleute für die Begrünung sowie Fotovoltaikanlagen, diese würden die richtige Lösung finden.

Die Empfehlung der Kommission wurde versenkt. Auch der Gegenantrag der Grünen Prowil hielt nach einem Unentschieden von 17:17-Stimmen dem bisher zweiten Stichentscheid des Parlamentspräsidenten, Pascal Stieger, nicht stand.

Ausländerstimmrecht auf kommunaler Ebene Sebastian Koller, Grüne Prowil, reichte eine Motion zum Thema Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf kommunaler Ebene ein. Dieses soll eingeführt werden, sobald auf kantonaler Ebene die rechtlichen Grundlagen bestehen. Der Kantonsrat lehnte dieses Vorhaben im letzten Jahr jedoch ab. Für den Motionär ist klar, dass der Druck von den Gemeinden kommen solle. Auch Timo Räbsamen, Juso, stellte sich hinter das Anliegen. Daniel Gerber, FDP, betonte jedoch, dass ohne rechtliche Grundlage nichts zu machen sei. Auch Die Mitte und die SVP waren dafür, die Motion als nicht erheblich zu erklären. So geschah es auch. Die Motion fiel mit 26:9-Stimmen durch.