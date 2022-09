Wiler Parlament weist Geschäft zum Nahwärmeverbund zurück

Debatte Der Ofen ist bereits wieder aus: Wiler Stadtparlament weist das Geschäft zum Nahwärmeverbund zurück Im Wiler Gebiet Lenzenbüel sollte ein Nahwärmeverbund entstehen. Der Stadtrat beantragt dafür 3,23 Millionen Franken. Doch das Parlament weist den Wärmeverbund im Westen der Stadt zurück – mit drei Stimmen Unterschied. Sabrina Manser 01.09.2022, 21.40 Uhr

Eine Wiler Holzbaufirma plant nebst der Erweiterung der Produktion auch eine Heizzentrale. Bild: Michel Canonica

Fossile Energieträger sollen durch erneuerbare ersetzt werden. Spätestens seitdem klar ist, dass im Winter eine Energieknappheit drohen könnte, wird die Forderung nach alternativen Lösungen noch lauter.

Die Stadt Wil plante, erste Gebiete mit Nahwärme zu versorgen, und beantragte beim Parlament 3,23 Millionen Franken für den Nahwärmeverbund Lenzenbüel. Die Firma S. Müller Holzbau AG will ihr Restholz thermisch verwerten. Von der Wärme hätte auch das Quartier im Wiler Westen profitiert.

Hätte. Denn das Stadtparlament hat am Donnerstagabend das Geschäft knapp an den Stadtrat zurückgewiesen. Schon vor der Parlamentssitzung hatte sich eine Kontroverse abgezeichnet. In der vorberatenden Kommission wurden ein Zurückstellungs- und ein Rückkommensantrag gestellt, letzterer wurde mit dem Stichentscheid des Vorsitzenden knapp abgewendet. Hinzu kam, dass ein anonymer Ingenieur in einem Dokument die Rückweisung des Geschäfts empfahl.

Grüne Prowil weibelten dagegen

Die Grünen Prowil stellten gleich zu Beginn der Parlamentssitzung einen Rückweisungsantrag. Es liege noch immer keine Detailplanung für das Fernwärmeprojekt Bazenheid-Wil vor, wurde begründet. Mit der Zustimmung des Nahwärmeverbunds mache man den zweiten Schritt vor dem ersten.

Guido Wick, Grüne Prowil, sprach auch darüber, dass der Preis der Nahwärme mit 16 Rappen pro Kilowattstunde nicht konkurrenzfähig sei. Und weiter: «Wenn die Stadt auf eine eigene Heizung verzichtet, würden die Grünen Prowil als Kompromiss die Fernwärme unterstützen, obwohl wir finden, dass die zukunftsträchtige Lösung Wärmepumpen sind.» Wenn man die Fernwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) vor der Haustüre habe, mache der Bau eines eigenen «Öfelis» keinen Sinn.

Dann kam es zu einem verbalen Schlagabtausch unter den Parteien. Fraktionsmitglieder von FDP-GLP und Die Mitte schlugen sich auf die Seite der Grünen Prowil. Reto Gehrig von Die Mitte sagte etwa, dass die finanziellen Risiken zu gross seien. Zudem sei die Filtertechnik des ZAB bestimmt besser als jene der geplanten Heizzentrale. Dem stimmte Harry Huber von der GLP zu. Christoph Gehrig, Die Mitte, bemängelte, dass noch keine Verträge unterschrieben seien.

Daniel Gerber, FDP, sagte, dass sich seine Meinung geändert habe, nachdem er das Dokument des anonymen Ingenieurs studiert habe – und sprach die «selbstgemachte Luftverschmutzung» an. Die SP hingegen wollte die Rückweisung der Grünen Prowil verhindern. Man setze auf einen Versorgungsplan mit verschiedenen Wärmequellen, sagte Christof Kälin. Auch die SVP wolle mit dem Projekt starten und einen Schritt Richtung Versorgungssicherheit machen, wie Klaus Rüdiger sagte.

Stadtrat wollte ein Zeichen setzen

Benjamin Büsser, SVP, wollte vom Stadtrat wissen, warum es mit der Fernwärme des ZAB nicht vorwärtsgehe. Beim Fernwärmenetz seien noch offene Fragen zu klären, antwortete der zuständige Stadtrat, Andreas Breitenmoser. Zudem erklärte er, dass Elektrofilter bei der geplanten Anlage eingebaut und die Luftreinhalteverordnung eingehalten würden. Der Stadtrat betonte, dass mit dem Nahwärmeverbund ein Zeichen für erneuerbare Energien gesetzt werden könne.

Schliesslich schaltete sich Stadtpräsident Hans Mäder ein. Er sagte, dass eine Rückweisung bei der Bevölkerung zu einer falschen Schlussfolgerung führen könne.

Das Geschäft wurde mit 19:16 Ja-Stimmen an den Stadtrat zurückgewiesen. Dies mit dem Auftrag, dem Parlament zeitnah ein Gesamtprojekt zur Wärmeversorgung mit Fernwärme zu unterbreiten.