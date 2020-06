Wiler «Tonhalle» präsentiert Saisonprogramm: Organisatoren erwarten keine Rekordzahlen Die Tonhalle Wil zeigt in der kommenden Saison von September bis April einmal mehr viel Musik und Schauspiel. Das Programm steht, unter welchen coronabedingten Unständen es durchgeführt wird, entscheidet sich im August Tobias Söldi 21.06.2020, 17.40 Uhr

Die Inszenierung «Zürich Hauptbahnhof - Secondos in der Schweiz», wird im kommenden März auf der Tonhalle-Bühne gespielt. Bilder:PD

Secondos in der Schweiz

Eine so unruhige Programmierung habe sie noch nie erlebt, sagt Florence Leonetti, die Gesamtleiterin der Tonhalle Wil. Verschiebungen, Absagen, Unsicherheiten – Corona hat die Planung der Saison 2020/21 bestimmt. «Noch eine Woche vor dem Druck des Programmheftes mussten wir Sachen anpassen», erinnert sie sich.

Doch jetzt steht es, das Programm für die kommende Saison. Und es präsentiert sich einmal mehr als bunte Mischung aus Konzerten, Theateraufführungen, Musicals und Tanzstücken. «Glücklicherweise ist es uns gelungen, trotz Corona ein Programm auf die Beine zu stellen, wie wir es uns gewohnt sind», sagt Leonetti.

Alte Dame handelt mit Marihuana

Den Auftakt in die Saison am 19. September macht das Janoska-Ensemble, drei Brüder aus Bratislava und ihr Schwager aus Konstanz. Sie interpretieren Klassik, Pop, Latin und Jazz auf ihre eigene Art. Doch nicht nur am Anfang, auch in der Mitte und am Ende der Saison steht Musik. An Neujahr spielt die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz in Wil, und am 23. April kommt das Broadway-Musical «The Addams Family» in die Tonhalle. «Die Erfahrung hat gezeigt, dass Musik und Musicals bei den Leuten gut ankommen», sagt Leonetti.

Dazwischen stehen aber auch Schauspiele auf dem Programm: Klassisches wie «Der Besuch der alten Dame» von Friedrich Dürrenmatt und «Die Blechtrommel» von Günter Grass, beide vom Theater Kanton Zürich, aber auch Komödien wie «Paulette». Dieses Stück der Münchner Theaterproduktionsfirma a.gon dreht sich um eine verbitterte alte Frau, die mit Marihuana zu handeln beginnt – und dabei zu einem besseren Menschen wird.

«Disco»-Moderator kämpft gegen Windmühlen

In ein anderes Nachbarland führt «Hauptbahnhof Zürich – Secondos in der Schweiz». Das Stück, das bereits seit 15 Jahren in der Schweizer Theaterszene unterwegs ist, spielt in einem Abteil eines Nachtzugs nach Italien. Das Winterthur Theater Ariane hingegen bleibt in der Schweiz und widmet dem kauzigen Schriftsteller Peter Bichsel mit «Die Erde ist rund» einen Abend. Und auch getanzt wird in der Tonhalle: Das Wattwiler Tanztheater Rigolo zeigt das neue Stück «Sospiri». «Ich habe versucht, vermehrt Schweizer Produktionen im Programm zu führen», sagt Leonetti.

Besonders gespannt ist die Tonhalle-Leiterin aber auf den «Mann von La Mancha», Don Quijote. In diesem Musical nach dem berühmten Roman von Miguel de Cervantes spielt Ilja Richter die gegen Windmühlen kämpfende Hauptfigur. Einigen mag Richter noch bekannt sein als Moderator der ZDF-Sendung «Disco» in den 1970er-Jahren. «Er war einer meiner Jugendidole», sagt Leonetti.

Eine Besonderheit erwartet das Publikum von Januar bis März: Dann zeigt das Musiktheater Wil die Oper «Zar und Zimmermann». Insgesamt 24-mal wird das Stück mit seinen grossen Chor- und Ensembleszenen aufgeführt. Und nicht zuletzt begrüsst die Tonhalle verschiedene Gäste, darunter den Appenzeller Komiker Simon Enzler, das Comedy-Duo Messer & Gabel und das deutsche Brüderpaar Oropax. Für das jüngere Publikum wird im April zudem «De Räuber Hotzenplotz» aufgeführt.

Rekordzahlen wohl ausser Reichweite

Das Programm steht also. Nun heisst es abwarten – und hoffen. Leonetti sagt:

«Wir wissen, was wir zeigen wollen. Die Frage ist: Können wir das Programm wie geplant durchführen?»

Man werde den August abwarten müssen und dann gemäss den bundesrätlichen Empfehlungen über allfällige Schutzmassnahmen entscheiden. «Wir spielen aber bereits verschiedene Szenarien durch», sagt sie, so etwa eine mögliche Beschränkung der Platzzahl. «Eine Überlegung ist, ein Konzert zweimal durchzuführen.» Für die Besucherinnen und Besucher ändert sich vorerst nichts: Sie können wie gewohnt Buchungen vornehmen.

Sicher ist: Die Rekordzahlen der vergangenen Saison wird die Tonhalle nicht mehr erreichen. «Ich rechne auf jeden Fall mit einem Einbruch der Abozahlen. Und auch eine 90-Prozent-Auslastung wie in der vergangenen Saison werden wir wohl nicht mehr erreichen», sagt Leonetti. Trotzdem gibt sie sich zuversichtlich. «Wir haben Kunden, die jetzt schon Nachholbedarf anmelden.»

Weitere Infos zum Programm unter www.tonhallewil.ch.