Das neue Buskonzept in Wil: Pünktlicher, schneller und doch kritisiert Das Buskonzept 2021 soll für Pendler zahlreiche Verbesserungen bringen. Trotzdem stösst es auf Widerstand. Gianni Amstutz 18.02.2020, 17.45 Uhr

Verspätungen der Stadtbusse sollen künftig deutlich seltener vorkommen. Bild: PD

Ein Grossteil des zukünftigen Mehrverkehrs soll mit öffentlichem Verkehr sowie Langsamverkehr aufgefangen werden. So lautet das klare Ziel der Stadt Wil. Im langfristigen ÖV-Konzept 2030/35 ist von einer Zunahme der ÖV-Nachfrage von 50 bis 70 Prozent die Rede.

Damit dereinst tatsächlich mehr Leute den ÖV anstelle des Autos nutzen, will die Stadt in mehreren Schritten die Attraktivität des ÖV erhöhen. Ein erstes Projekt bildet das Buskonzept 2021. Dieses wurde im Juni des vergangenen Jahres vom Parlament verabschiedet. Am Montag präsentierten es die Verantwortlichen von Stadt und Kanton der Wiler Bevölkerung – nicht ohne Nebengeräusche.

Pufferzeiten einführen

Grob lässt sich das Konzept in zwei Teile gliedern. Bei den Stadtbuslinien 701 (Neulanden), 702 (Rossrüti via Hofberg) und 703 (Neugruben via Bronschhoferstrasse und Ölberg) geht es darum, die Stabilität des Busnetzes zu erhöhen. Will heissen: Das Angebot wird zwar nicht erweitert, die Busse sollen jedoch pünktlicher verkehren. Dazu wird es neue Streckenführungen, neue Haltestellen und leicht angepasste Fahrpläne geben. Besonders vom Wechsel von Rundkursen auf sogenannte Stichlinien versprechen sich die Verantwortlichen eine markante Verbesserung. Stichlinien bedeutet, dass die Busse jeweils auf derselben Strecke hin- und zurückfahren, wobei es jeweils beidseitig Haltestellen hat.

«Bei den Rundkursen, wie sie zurzeit noch gefahren werden, besteht keine Möglichkeit, Pufferzeiten einzubauen», erklärte Markus Schait, Angebotsplaner beim Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons. Verspätungen durch das Verkehrschaos im Zentrum können so nicht mehr aufgeholt werden. Das sei «grundsätzlich nicht mehr tragbar», hielt der Stadtrat bereits in seinem Bericht an das Stadtparlament fest. Neu soll jede Linie eine Endhaltestelle erhalten, an der Reservezeiten eingeplant werden. Dadurch werden die pünktliche Abfahrt zum und damit die Anschlüsse am Bahnhof gewährleistet.

Im Zuge dieser Änderungen wird auf den Linien 701 und 703 jeweils ein zusätzlicher Bus verkehren. «Das führt zu einer deutlichen Entspannung der Umlaufzeiten», sagte Schait. Anstatt nur rund eine Viertelstunde für den Weg vom Bahnhof ins Neulandenquartier und zurück zur Verfügung zu haben, stehe neu doppelt so viel Zeit zur Verfügung.

Kritik an neuem Konzept

Obwohl die Massnahmen darauf abzielen, den ÖV attraktiver und vor allem pünktlicher zu machen, mangelte es am Informationsabend nicht an Kritik. Manchen ging es dabei vor allem um persönliche Interessen. Nach dem Motto «Ich will keine Bushaltestelle vor meiner Haustüre, erstellt sie doch bei meinem Nachbarn» wurden Einzelnoten gegen neue Bushaltestellen abgegeben. Markus Schait räumte ein, dass Änderungen im ÖV immer auch mit Abstrichen einhergingen. Roman Halter von der Geoinfo AG machte aber deutlich, dass bei der Erstellung von Haltestellen viele Vorgaben beachtet werden müssten. «An erster Stelle steht die Sicherheit, aber auch Unterhalt und Winterdienst müssen gewährleistet sein, die Strassengeometrie beachtet werden.»

Kritik gab es auch von Anwohnern des Neulandenquartiers. Sie hatten im Vorfeld der Parlamentsdebatte bereits versucht, die Aufhebung der Haltestelle Sonnenberg zu verhindern. 150 Unterschriften sammelten sie dafür. Sie befürchten, dass durch den Wegfall der Haltestelle ein Teil des Quartiers nur noch schlecht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen wäre. Im Parlament scheiterte ein entsprechender Antrag aber. Roman Appius, der sich als Anwohner dafür eingesetzt hatte, sagte an der Informationsveranstaltung: «Ich habe ein Problem damit, dass man Stichlinien um jeden Preis durchsetzen will.» Diese brächten nämlich nicht in jedem Fall Verbesserungen, wie Beispiele anderer Städte zeigten.

Glärnischstrasse und Stelz erschliessen

Neben den Stadtbuslinien wird im Rahmen des Konzepts auch die Glärnischstrasse mit der bestehenden Regionallinie 732 Richtung Gähwil erschlossen. Zudem wird eine neue Linie 731 zwischen Wil Bahnhof und Stelz via Toggenburgerstrasse eingeführt. Von Seiten der Anwesenden gab es an diesen Massnahmen keine Kritik.

Das Buskonzept 2021 soll in einer drei- bis vierjährigen Testphase geprüft werden. Die Projekte für den Bau der provisorischen Bushaltestellen werden nun aufgelegt. Einsprachen sind angesichts der Kritik an der Informationsveranstaltung wahrscheinlich. Der Zeitplan der Stadt ist aber ambitioniert. Bereits im August soll die bauliche Umsetzung beginnen, zum Fahrplanwechsel im Dezember dann die Umstellung erfolgen.