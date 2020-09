Das Leid der Chöre: Die Coronapandemie hat die ohnehin düsteren Zukunftsaussichten der Chöre in der Region Wil und Toggenburg zusätzlich getrübt Trotz Corona sind viele Chöre in der Region wieder am Proben. Doch manche blicken bang in die Zukunft. Lara Wüest 21.09.2020, 05.00 Uhr

Chorsingen mit Schutzkonzept: Viel Abstand und manchmal sogar eine Maske. Bild: Ennio Leanza/Keystone

So traurig hatte sich Hans Bühler, der Aktuar vom Cäcilienchor St.Peter in Wil, das langersehnte Comeback nicht vorgestellt: Der erste Auftritt nach dem Coronatiefschlaf fand an einer Beerdigung statt. Der Beerdigung einer Sängerin des Chores.

Dabei kämpft der Chor doch sowieso schon mit sinkenden Mitgliederzahlen. Nur wenige junge Menschen wollen noch in einen Kirchenchor. «Mit anzusehen, wie wir immer weniger werden, ist schmerzhaft», sagt der Aktuar. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Mitglied des Chors verstorben ist.

Schon vor der Krise nicht einfach

Den Cäcilienchor in Wil gibt es seit über 100 Jahren. Früher machten gemäss Bühler an die 70 Sängerinnen und Sänger mit. Heute sind es noch 30, einige von ihnen sind schon älter als 80 Jahre.

Und die Zahl der Mitglieder wird weiter schrumpfen, da ist sich Bühler sicher. Denn neue Sängerinnen und Sänger finden sich kaum. Und seit das Coronavirus die Welt verwandelt hat, sowieso nicht.

Viele Chöre haben es derzeit schwer, auch in den Regionen Toggenburg und Wil. Bei manchen war das schon vor der Krise so. Doch Corona hat ihre Situation verschlimmert.

Singen, das geht nicht, ohne Luft und Tröpfchen auszustossen. Und über sie verbreitet sich das Virus. Seit Corona stehen Chöre im Ruf, Virusschleudern zu sein. Manche von ihnen bangen nun gar um die Zukunft.

Hans Bühler vom Cäcilienchor sagt:

«Wenn es so weitergeht, wird es unser Chor schwer haben.»

Seit Mitte August trifft sich der Kirchenchor, der vor allem liturgische Werke singt, wieder für Proben. Die Mitglieder haben sich eigentlich auf das Singen gefreut, jetzt, wo es endlich wieder erlaubt ist. Fast alle sind zu den ersten Proben erschienen. Bühler sagt: «Sie zeigen wirklich Durchhaltewillen und sind motiviert.» Doch dass der Anlass für den ersten Auftritt ein solch trauriger war, ging vielen im Chor nahe.

Überhaupt sind die Proben anders geworden, schwieriger. Singen, die intimste Form des Musizierens, geht jetzt nur noch mit Schutzkonzept. Die Sängerinnen und Sänger vom Cäcilienchor singen zwar nicht mit Maske, aber mit viel Abstand. Den Nachbarn oder die Nachbarin hören sie so nur noch schwer, obwohl das eigentlich so wichtig wäre, um den Takt zu halten.

Manchmal muss der Chor aus Platzmangel in Teilgruppen proben. Bei den Auftritten in der Kirche können jeweils nicht alle mitsingen. «Vor jedem Auftritt stellt sich nun die Frage: Wer darf singen?», so Bühler. Und befürchtet, dass das Folgen haben wird:

«So verlieren wir noch mehr Mitglieder.»

Trotz allem mag er die Hoffnung auf Chornachwuchs aber nicht ganz aufgeben. In diesen schwierigen Coronazeiten könne Singen den Menschen eine Perspektive geben.

Auch für den Männerchor Rickenbach war es bisher kein einfaches Jahr. Von den 28 Sängern fielen manche schon vor Corona aus, weil sie krank sind. Dann kam der Lockdown. Und mit ihm die finanziellen Probleme.

Sein Geld verdient der Chor mit Gesangsauftritten, einem Bratwurststand am Weihnachtsmarkt oder mit dem Organisieren von Dorffesten. Diese Einnahmen fallen nun weg. «Alles, was Geld in unsere Kassen spült, ist bis Ende Jahr abgesagt», sagt Walter Rotach, der Präsident. Die Fixkosten aber bleiben. «Wir zahlen unserer Dirigentin ja einen Lohn», sagt Rotach.

In die Zukunft blickt der Präsident mit einem unguten Gefühl. Viele Märkte und Gesangsfeste stehen auch für nächstes Jahr auf der Kippe, manche wurden schon jetzt abgesagt.

Und so dürfte auch das nächste Jahr für den Männerchor kein einfaches werden. «Wenn es so weitergeht, wir keine anderen Einnahmequellen generieren können oder der Kanton uns nicht unterstützt, wird es finanziell problematisch», sagt Rotach. Aufgeben mögen die Sänger aber nicht, seit Mitte August sind auch sie wieder am Proben. «Mit viel Freude», wie Rotach sagt. Einzig zwei Sänger bleiben den Proben fern, weil sie zur Risikogruppe zählen.

Nicht allen geht es schlecht

Viele Chöre in der Region üben trotz Corona, und es ist auch nicht so, dass alle gleich grosse Sorgen haben. «Uns geht es sehr gut», sagt etwa Andreas Lusti-­Grob, der Präsident der Kantorei Toggenburg. Ähnlich klingt es beim klassischen Konzertchor Toggenburg: «So weit geht es uns gut», sagt Präsidentin Jolanda Koller.

Fehlende Sängerinnen und Sänger

Was aber diesen Chören zum Teil fehlt, sind die Sängerinnen und Sänger. Viele befürchten, sich beim Singen anzustecken. Wenige Mitglieder würden zu den Risikogruppen zählen und den Proben fernbleiben, sagt etwa Jolanda Koller.

Ein Problem, das auch die Harmonie-Singers in Wil kennen. Vor vier Jahren ging der Chor aus dem Männerchor Harmonie hervor. Weil diesem die Mitglieder zusehends ausgingen, dürfen seither auch Frauen mitsingen.

Das lief gut, innerhalb kürzester Zeit ist aus einem Männerchor mit zehn Sängern ein gemischter Chor mit 40 Sängerinnen und Sängern geworden. Bis Corona kam. Nun bleiben manche von ihnen lieber zu Hause. Präsident Erich Ribi sagt:

«Etwa zehn Personen sitzen das Virus aus.»

Auch wenn der Chor derzeit auf ein finanzielles Polster aus der Vergangenheit zurückgreifen kann, überstand er die letzten Monate nicht unbeschadet. Wichtige Einnahmen fehlten, und auch der Dirigent kann ohne Lohn nicht leben. Ein weiteres Jahr gehe es so noch, sagt Ribi. Dann werde es kritisch.