«Das Kinder-Dörfli Lütisburg verbinde ich mit einem Stück Heimat»: Franz Müller verlässt die Verwaltungskommission nach 38 Jahren

Insgesamt 38 Jahre lang war Franz Müller in der Verwaltungskommission des Kinder-Dörfli Lütisburg – 18 davon als Präsident. Nun freut er sich auf den Ruhestand, erzählt von Hochs und Tiefs und warum er so lange in Lütisburg geblieben ist.

Dinah Hauser 03.07.2020, 15.46 Uhr