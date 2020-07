Das Kinder-Dörfli Lütisburg leidet unter Sparzwang: «Ein effizienter Betrieb ist unter diesen Rahmenbedingungen sehr schwierig» Die Mitgliederversammlung des Trägervereins des Kinder-Dörfli fand dieses Jahr wegen Corona später statt. Der Präsident sowie der Gesamtleiter sehen das neue Sonderpädagogische Konzept des Kantons weiterhin kritisch. Ihrer Meinung nach steht die adäquate Bildung der Schüler in Gefahr. Dinah Hauser 03.07.2020, 11.58 Uhr

Die Mitgliederversammlung des Trägervereins fand wegen der Coronapandemie später statt. Von links: Glen Aggeler, neuer Präsident; Urs Gasser, Gesamtleiter und Franz Müller, abtretender Präsident. Bild: Dinah Hauser

Erneut schreibt das Kinder-Dörfli Lütisburg negative Zahlen mit einem Defizit von 766'000 Franken, das durch den Betriebsfonds und Eigenmittel gedeckt ist. Dies sei vor allem durch die Umstrukturierung bedingt, welche dem neuen Sonderpädagogischen Konzept und den tiefen Zuweisungszahlen geschuldet seien, erklärt Franz Müller, abtretender Präsident des Trägervereins Kinderdörfli St.Iddaburg.

Das Problem verschlimmern könnte eine Erhöhung des Beitrags, den die Schulgemeinde pro Kind an das Kinder-Dörfli abliefern muss. Der Kantonsrat diskutiert, ob dieser um 20'000 Franken erhöht werden soll. Die Schulgemeinden müssten dann tiefer in die Tasche greifen für die Sonderbeschulung von normal begabten Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, welche nicht am regulären Unterricht teilnehmen können. Kinder-Dörfli-Gesamtleiter Urs Gasser befürchtet, dass Schüler dann noch später in eine Sonderschule zugewiesen würden

Jeder Monat ohne Sonderbeschulung ist einer zu viel

Urs Gasser, Gesamtleiter des Kinder Dörfli in Lütisburg Bild: Dinah Hauser

Urs Gasser macht sich Sorgen: Meist wird zugewartet mit der Sonderbeschulung. Einigen Kindern werde dies gar über Jahre verwehrt, wie eine Interpellation im Kantonsrat zeigt. Er fragt sich:

«Wenn die Schüler erst in der dritte Oberstufe zu uns kommen, was können wir dann noch bewirken?»

Für ihn ist klar: Jeder Monat, der ohne Sonderbeschulung vergeht, ist einer zu viel für das Kind. Zudem limitiere der Kanton die Anzahl Kinder aus dem Kanton St.Gallen auf 40 obwohl im Kinder-Dörfli Kapazitäten für 60 bestünden. «Ein effizienter Betrieb ist unter diesen Rahmenbedingungen sehr schwierig.»

Eine stabile Kinderzahl ist einer der Grundpfeiler des Kinder-Dörfli. Dieses Ziel habe man erreicht sagt der Gesamtleiter. Im vergangenen Schuljahr waren es 48 Schülerinnen und Schüler; 13 davon können eine Lehre beginnen oder wieder in die reguläre Schule eingegliedert werden.

Weiter musste die Werkschule im 2020 geschlossen werden, da das Bildungsdepartement diese nicht mehr finanziert. Das bedeute ein grosser Verlust für die Führung und Förderung der Schüler, sagt Urs Gasser.

Schutzkonzept in Windeseile

Auch Corona ging nicht spurlos am Kinder-Dörfli vorbei. Die Schülerschar freute sich anfangs über die schulfreie Zeit. Allerdings wurde bald klar, dass einige mit dem Homeschooling nicht zurecht kommen oder einen geregelten Tagesablauf benötigen. So wurde in Windeseile ein Schutzkonzept aufgestellt, das Unterricht vor Ort ermöglicht: maximal vier Kinder und eine Betreuungsperson pro Wohngruppe.

Einige Schüler kamen indes nur ein- bis zwei Mal pro Woche vorbei, damit ihre Bedürfnisse besser beurteilt werden konnten. Andere Schüler wiederum hätten bewiesen, dass sie selbstständig lernen können und haben die Situation als Chance genutzt. Urs Gasser sagt:

«Trotz der schwierigen Bedingungen haben wir viel Verständnis erfahren und die Kinder haben es im Grossen sehr gut gemeistert.»

Nichtsdestotrotz mussten viele der geplanten Anlässe abgesagt werden, so das beliebte Kinder-Dörfli-Fest, wie auch der Adventsmarkt. «Die behördlichen Auflagen sind zu hoch und wir könnten sie nur mit grossen Aufwand erfüllen», begründet Urs Gasser die frühzeitige Absage.

Ausbildung Traumapädagogik ist abgeschlossen

Die vor dreieinhalb Jahren begonnene Ausbildung der Lehrpersonen und Sozialpädagogen in Traumapädagogik ist nun abgeschlossen. Das Kinder-Dörfli hatte festgestellt, dass immer mehr der zugewiesenen Kinder traumatisiert sind. Diese stammen nicht zwingend aus Kriegsgebieten. Die negativen Erfahrungen im Alltag der Kinder – sei es zu Hause oder in der regulären Schule – reichen aus, um sie nachhaltig zu beeinflussen. Gewalterfahrungen oder emotional Belastende Erfahrungen seien oftmals die Auslöser für solche Traumata.

Die Weiterbildung ermögliche den Lehrpersonen besser auf die speziellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Zudem seien neu auch regelmässige Standort- und Kompassgespräche mit den Kindern eingeplant; die Eltern würden ebenfalls mit in den Prozess einbezogen. Neu sei auch der Förderraum, welchen die Kinder bei Konflikten aufsuchen können. Dort erhalten sie Hilfestellungen, diese zu bewältigen.

Nicht zuletzt wurden auch interessenorientierte Kurse eingeführt. Das Feedback der Lehrpersonen sei positiv. «Auch wenn wir unschöne aber nötige Massnahmen umsetzen müssen, bin ich überzeugt, dass wir mit dem angepassten Konzept auf dem richtigen Weg sind», zieht Urs Gasser als Fazit.

Franz Müller tritt nach 18 Jahren als Präsident zurück

Glen Aggeler, neuer Präsident des Trägervereins des Kinder Dörfli Bild: Dinah Hauser

Zuletzt wurde denn auch der Präsident Franz Müller nach 38 Jahren des Wirkens in der Verwaltungskommission, davon 18 als Präsident, verabschiedet. Als Nachfolger wurde Glen Aggeler, 1977, vorgeschlagen. Der gelernte Konstrukteur hat die Polizeischule absolviert und war 13 Jahre in Appenzell Ausserrhoden tätig. Unter anderem war er beim Aufbau des polizeilichen Jugenddienstes beteiligt. Während 7,5 Jahren war er Präsident der Kesb Toggenburg. Glen Aggeler absolvierte die Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten Rechtsfachmann. Er ist heute Mitinhaber und Präsident der Rechtspraxis Aggeler Huber & Partner AG und als Rechtsagent sowie Kindesvertreter tätig. Seit 2020 ist der dreifache Vater CVP-Kantonsrat in Appenzell Ausserrhoden.

Einstimmig wurde er zum neuen Präsidenten gewählt. Zur Wahl sagt er:

«Ich freue mich, Teil einer sinnstiftenden Organisation zu sein.»

Er könne von Franz Müller ein gut aufgestelltes Kinder-Dörfli übernehmen und werde sich für gute Rahmenbedingungen einsetzen. «Ich gebe mir Mühe die grossen Fussstapfen von Franz Müller auszufüllen.»