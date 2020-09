Das kann ich auch! Gebrauchsanweisung für moderne Kunst: Kunsthistoriker Christian Saehrendt erklärt in der Lokremise Wil die Kunst von heute Warum werden riesige Summen für Schrott bezahlt? Ist Kunst nur was für schlaue Leute? In einem Gastbeitrag gibt Kunsthistoriker Christian Saehrendt einen Vorgeschmack auf die Gesprächsrunde in Wil sowie neun nützliche Tipps für den ratlosen Kunstbetrachter. Christian Saehrendt 30.09.2020, 05.00 Uhr

Christian Saehrendt, Kunsthistoriker, Publizist und Autor. Bild: PD

Viele können mit moderner Kunst nichts anfangen, manche werden schon beim Gedanken an ein Museum müde. Dabei kann man bei der Kunstbetrachtung durchaus Freude haben und etwas lernen – wenn man es richtig anstellt.

Sie haben eine Einladung für eine Ausstellungseröffnung erhalten. Was erwartet Sie dort? Die Vernissage dient sozialen Kontakten, die Kunstwerke sind Nebensache. Es ist voll, geredet wird über alles Mögliche, nur nicht über Kunst. Wer dagegen die Kunstwerke in Ruhe betrachten will, sollte besser ein paar Tage später vorbeikommen.

Manchmal gehört eine Live-Performance zum Ausstellungsprogramm. Egal, was die Künstler dort aufführen: Das Publikum scheint es ernst zu meinen und verzieht keine Miene. Davon sollten Sie sich nicht beeindrucken lassen: Wenn es Ihnen zu blöd wird, lachen Sie einfach los.

Kamel im Koffer: Entdeckung auf der Biennale von Venedig 2015. Bild: Christian Saehrendt

Informieren Sie sich nach Möglichkeit vorab über die Künstler, deren Werke in der Ausstellung präsentiert werden. So machen Sie beim Small Talk eine gute Figur. Man freut sich sogar vorab ein bisschen mehr (oder graust sich ein bisschen weniger) vorm Museums- oder Galerie besuch.

Beim Besuch grosser Ausstellungen und Museen nicht den Fehler machen, sich alles systematisch anzusehen, Werk für Werk, Etage für Etage. Das macht selbst jeden Kunstfreund fertig. Sich lieber erstmal einen Überblick verschaffen, indem man rasch durchläuft und sich im zweiten Durchgang einige Sachen genauer anschaut, die im Gedächtnis geblieben sind. Grundsätzlich gilt: Weniger ist manchmal mehr!

Auch abseits der Kulturmetropolen (ja selbst in der ländlichen Ostschweiz!) arbeiten Künstler und Künstlerinnen, zeigen Werke beim «Tag der offenen Tür» im Atelier oder in kleinen Ausstellungshäusern. Nutzen Sie die Gelegenheit, gerade auch an ihrem Wohnort oder in Ihrer Region. Hier kommen Sie schnell mit den Künstlern ins Gespräch und unterstützen die regionale Kultur.

Man muss sich entscheiden: Will ich auffallen oder nicht? Will ich in Ruhe die Kunstwerke betrachten oder selbst betrachtet werden? Sie haben die Wahl – sollten aber wissen: Das Museum ist ein ästhetischer Ort, die Besucher sind auf’s Gucken aus.

Schrottskulptur auf der Ausstellung «documenta» 2012 in Kassel. Bild: Christian Saehrendt

Vielen Männern fällt zu Kunst gar nichts ein. Doch die Ausrede «Kunst ist was für Mädchen» zieht heute nicht mehr. Jetzt nicht kneifen. Was das Reden über Kunst so schwer macht, ist das Persönliche, Emotionale dabei. In der Kunst erkennt man irgend etwas von sich selbst wieder (oder auch nicht). Manche Kunstwerke können Gefühle, Erinnerungen oder Stimmungen hervorrufen. Beim Reden über Kunst gibt man etwas von sich preis und kann Gemeinsamkeiten mit anderen entdecken. Man(n) kann nur gewinnen!

Manchmal wird Ihnen einer dieser Wichtigtuer über den Weg laufen, der sich mit hochtrabender Sprache und Insiderwissen zu profilieren versucht. Alle Zuhörer nicken und tun so, als hätten sie es verstanden. Spielen Sie das Spiel nicht mit! Geben Sie zu, dass Sie keine Ahnung haben (aber drücken Sie es feiner aus: «Ich bin kein ausgewiesener Kenner der zeitgenössischen Kunst.») und lassen Sie sich von dem Schlaumeier mal in einfachen Worten die Kunstwerke erklären. Entweder lernen Sie dabei etwas oder Sie können erleben, wie der «Experte» gerade bei den einfachsten Fragen ins Stammeln kommt.

Es gibt leider keine allgemein verbindlichen Qualitätskriterien in der zeitgenössischen Kunst mehr. Die einen sagen, nur mit grossem zeitlichen Abstand lässt sich Qualität erkennen. Manche sagen sogar, das Talent dafür sei angeboren. In jedem Fall ist Kunst – auch gute Kunst – darauf angewiesen, dass der Betrachter seine Wahrnehmungskanäle dafür öffnet. Kunst braucht also einen Vertrauensvorschuss. Seien Sie grosszügig.

