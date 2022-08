VERÄNDERUNGEN Das grosse Sesselrücken bei den Gemeindepräsidenten der Region Wil - und es dürfte noch weitergehen Mehrere langjährige Vorsteher von Gemeinden im Grossraum Wil haben den Rücktritt angekündigt. Nicht so der Dienstälteste. Weitere Meldungen dieser Art könnten bevorstehen. Simon Dudle 22.08.2022, 21.09 Uhr

Cornel Egger ist der dienstälteste Gemeindepräsident der Region. Seinen Rücktritt hat er, im Vergleich zu diversen Kollegen, noch nicht angekündigt. Bild: Benjamin Manser

Da kommt innerhalb von etwas mehr als einem Jahr deutlich mehr als ein ganzes Jahrhundert an Erfahrung abhanden. Mehrere Gemeindepräsidenten im Grossraum Wil haben – unabhängig voneinander – ihren Rücktritt angekündigt. Vor wenigen Tagen tat es Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, der sich Ende Juli 2023 pensionieren lässt. Ziemlich genau 20 Jahre wird er dann im Amt gewesen sein – gar doppelt so lange im Dienst der Öffentlichkeit.

Vreni Wild ist dienstälteste Gemeindepräsidentin des Toggenburgs. Pd / PD

Noch etwas länger Vorsteherin einer Toggenburger Gemeinde ist Vreni Wild. Ab 2001 führte sie St. Peterzell, ehe ihr Wirkensgebiet nach einer Fusion per 2009 auf die ganze heutige Gemeinde Neckertal ausgeweitet wurde. Doch auch ihre Tage im Amt sind mittlerweile gezählt. Im Neckertal steht die nächste Gemeindefusion an. Am kommenden Sonntag wird der neue Gemeindepräsident gewählt. Drei Kandidaten gibt es. Vreni Wild gehört nicht dazu. Auch sie lässt sich pensionieren. Somit treten die beiden dienstältesten Gemeindepräsidenten des Toggenburgs zurück.

In Jonschwil und Sirnach auf Kandidatensuche

Kurt Baumann wurde noch im vergangenen Jahrhundert Gemeindeammann von Sirnach. Bild: Donato Caspari

Doch nicht nur im Thur- und Neckertal sind langjährige Gemeindevorsteher zu ersetzen, sondern auch in der Region Wil. So ist man etwa in Jonschwil auf der Suche nach einem neuen Gemeindepräsidenten. Amtsinhaber Stefan Frei wird nächsten Sommer zurücktreten – und dann über 22 Jahre Gemeindepräsident gewesen sein. Auch in Sirnach muss ein neuer Chef her. Denn Kurt Baumann, seit 1999 im Amt, tritt bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst nicht mehr an. Weder in Sirnach noch in Jonschwil gibt es bisher Kandidierende.

Damit aber noch nicht genug. Bereits in gut einem Monat wird der Nachfolger des Rickenbacher Gemeindepräsidenten Ivan Knobel gewählt. Per kommenden Sommer tritt dieser nach 20-jähriger Tätigkeit zurück. In Rickenbach kommt es zu einer Kampfwahl zwischen dem amtierenden Gemeinderat Michael Bebie und dem Wiler Adrian Dahinden.

Wo weitere Rücktritte bevorstehen könnten

Schon gefallen sind die Würfel in der Nachbargemeinde Wilen. Per Juli dieses Jahres wurde Michael Gieseck Nachfolger von Kurt Enderli, welcher der Gemeinde während 19 Jahre vorgestanden war. In Degersheim gab Monika Scherrer das Gemeindepräsidium diesen Sommer nach zehn Jahren ab.

Und was macht der mit Abstand dienstälteste Gemeindepräsident der Region? Er hegt scheinbar noch keine Rücktrittsgedanken. Cornel Egger führt Oberuzwil seit 1991. Somit kann er schon auf mehr als 31 Amtsjahre zurückblicken.

Im Kanton St. Gallen dauert die Legislatur noch bis Ende des Jahres 2024. Durchaus vorstellbar, dass per dann der Rücktritt erfolgt. Ein solches Szenario scheint auch in Lütisburg, wo sich Imelda Stadler der Pensionierung nähert, möglich. Und auch Zuzwils Gemeindepräsident Roland Hardegger, Jahrgang 1961, wird nicht mehr ewig machen.