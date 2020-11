Das Engagement für ein Spital in Tansania interessiert junge Menschen – die Niederhelfenschwiler Stiftung hat keine Nachwuchssorgen

Die Gründer der Stiftung Endamarariek, Marianne und Sales Huber, fanden in ehemaligen Praktikanten des Spitals in Afrika, interessierte Personen, die sich im Stiftungsrat engagieren wollen. Zita Meienhofer 26.11.2020, 05.00 Uhr

Die Stiftung Endamarariek soll weiterhin bestehen bleiben. Das garantieren die neuen Stiftungsratsmitglieder Sarah Oklé, Florian Steinebrunner sowie Anja Hohl (vorne, von links). Sie unterstützen Sales Huber, Urs Germann und Marianne Huber (hinten, von links).

Bild: Zita Meienhofer

«Nicht nur unsere Projekte in Tansania sollen nachhaltig sein, auch unser Stiftungsrat muss es für die weite Zukunft sein», sagt Sales Huber aus Niederhelfenschwil. Als junger Arzt arbeitete der nun 72-jährige Präsident der Stiftung Endamarariek im Süden von Tansania. Die medizinische Unterversorgung der Einheimischen und die übereifrige Bevormundung der weissen Führung hatten ihn damals nachdenklich gestimmt.

Zur gleichen Zeit ereilte ihn ein Hilferuf aus einem Health Centre – einem Spital – in Nordtansania, in Endamarariek. Die Finanzierung und Führung in Pflege und Administration war wegen Überalterung der weissen Missionare plötzlich zusammengebrochen. Huber entschloss sich, dieses Spital zu erhalten. Auch, weil er das Vorurteil, dass die Einheimischen keinen solchen Betrieb führen können, nicht teilte.

Das Vertrauen war eine gute Investition

Gefragt war finanzielle Unterstützung sowie Hilfe zur betrieblichen Selbständigkeit. «Man durfte meist loben, musste aber in gelegentlichen Krisen strikt intervenieren», sagt er rückblickend. Nie zu kämpfen hatte er mit Korruption. Hubers Idee, in einen Betrieb zu vertrauen, der nur von Einheimischen geführt und dessen Defizit mit Hilfe aus der Schweiz gedeckt wird, war erfolgreich. Er sagt:



«Die Bevölkerung dieser grossen Landregion hat heute mit Abstand am meisten Vertrauen in das Health Centre Endamarariek.»



Vor 15 Jahren entstand deshalb die Stiftung Endamarariek, dessen Stiftungsrat neben Marianne und Sales Huber auch Urs Germann, pensionierter Arzt aus Wil, der aus Zuckenriet stammende Claudio Lehmann sowie Tanja Schadegg Müllhaupt aus Wängi angehören.

Veränderungen im Stiftungsrat – ehemalige Praktikanten engagieren sich

Tanja Schadegg Müllhaupt hatte kürzlich als Stiftungsrätin demissioniert, Marianne und Sales Huber sowie Urs Germann werden älter. Damit ihr Engagement in Endamarariek nicht im Sand verläuft, bemüht sich die Stiftungsleitung seit längerer Zeit um eine mögliche Nachfolge. Diese scheint nun gesichert zu sein, vor allem dank ehemaliger Pflegefachfrauen und Ärzten, die in Endamarariek ein Praktikum absolvierten. Anja Hohl, Sarah Oklé sowie Florian Steinebrunner stellen sich als Stiftungsräte zur Verfügung.



Milena Kavishe Schaller gründete als 21-Jährige die Stiftung Nuru. Bild: Zita Meienhofer

Zwei Stiftungen tauschen sich aus Vor einigen Monaten kam Sales Huber in Kontakt mit Milena Kavishe Schaller aus Bern. Die Frau gründete als 21-Jährige die Stiftung Nuru, die sich für die Verbesserung der Gesundheit von tansanischen Müttern und Kindern einsetzt. Nicht nur in diesem Bereich haben die beiden Stiftungen die gleichen Anliegen, sie legen ebenso grossen Wert auf eine ganzheitliche und respektvolle Betreuung, die das psychische Wohlbefinden und die soziale Wohlfahrt der werdenden Mütter und Familien einbezieht. Milena Kavishe Schaller weilte im Jahr 2012 als Praktikantin in einem Waisenhaus in Daressalam. Dort lernte sie Nuru kennen, ein neugeborenes Mädchen, dessen Mutter bei der Geburt starb und von dessen Vater jede Spur fehlte. Die Schweizerin entwickelte eine besondere Beziehung zu Nuru und sie setzte sich für das kleine Mädchen ein. Kaum hatte sie das Praktikum beendet, erfuhr sie, dass Nuru an Malaria gestorben war. Da beschloss Milena Kavishe Schaller die Stiftung Nuru zu gründen. Die finanzielle Unterstützung aus ihrem Bekanntenkreis sowie von regionalen Unternehmen war beachtlich. 2016 nahm das von der Stiftung gegründete Spital in Temeke, einem der ärmsten Stadtteile der Millionenstadt Daressalam, seinen Betrieb auf. Die beiden Stiftungen unterscheiden sich darin, dass Nuru auch in Tansania einen Stiftungsrat mit einheimischen Personen hat und Projekte nur bis zu deren eigenständigem Bestehen unterstützt werden. Zudem ist Nuru mehrheitlich im Grossraum von Daressalam tätig, einer Region, in der die Bewohner von mehr Bildung profitieren können und somit finanziell bessergestellt sind. Jährlich sind dafür 250'000 Franken nötig. Die Stiftung Endamarariek hat ihren Fokus auf das Health Centre in dieser armen Region gelegt. Sie rechnet, dass ohne Hilfe aus der Schweiz noch lange keine finanzielle Eigenständigkeit bestehen wird. Um das Defizit zu decken, stellt die Stiftung jährlich 150'000 Franken zur Verfügung. (zi)



Ärztin mit Wiler Wurzeln baut Gebärmutterhalskrebs-Untersuchung auf

2018 arbeitete die Bernerin Anja Hohl im Spital in Endamarariek. Die jetzige Assistenzärztin am Institut für Pathologie im Unispital Bern initiierte damals die Screening-Aktion, bei der die Tansanierinnen auf Gebärmutterhalskrebs untersucht werden. Ein Projekt, dass dazu führte, dass sich in den vergangenen zwei Jahren viele Frauen aus Tansania auf diese einfache Art und Weise untersuchen liessen.

Anja Hohl, die auch Swahili spricht, war mehrmals im afrikanischen Land und durfte erfreut feststellen, dass die Mitarbeitenden des Spitals Endamarariek das Projekt gut aufgenommen haben. Für sie, die letztlich ihre Dissertation zum Thema «Aufbau und Dokumentation eines Screening-Programms im ländlichen Tansania» verfasst hatte, wurde die Arbeit im Spital in Endamarariek zu einer Herzensangelegenheit. Deshalb hat sie sich auch entschieden, sich im Stiftungsrat zu engagieren. Sie sagt, dass sie die Grundsätze der Stiftung und das Streben nach Nachhaltigkeit sehr unterstütze. Zudem sei das Spital in Endamarariek ein wichtiger Baustein der lokalen Gesundheitsversorgung. Sie sagt:

«Mein grösster Wunsch für die Zukunft ist die wirtschaftliche Eigenständigkeit. Da baue ich gerne mit.»

Anja Hohl zeigt sich über den Verlauf ihres Screenings-Projektes zufrieden. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist allerdings aus verschiedenen Gründen – Covid-19, Regenzeit und politische Veranstaltungen – nicht möglich. Statt vier konnte im 2020 nur eine Aktion durchgeführt werden.



Stiftungsrätin kämpft gegen die Beschneidung der Mädchen und Frauen

Im Endamarariek Health Centre arbeiten ausschliesslich Einheimische. Von den 66 Angestellten sind sechs Ärzte. Die Stiftung bietet jedoch Medizinstudentinnen und Medizinstudenten sowie Pflegefachleuten aus der Schweiz die Möglichkeit, während eines oder zweier Monate dort ihr Wissen zu vertiefen. Reise und Unterkunft müssen sie selber berappen.

Dieses Angebot nutzte auch Sarah Oklé, die in Zuckenriet aufgewachsen ist. Die Pflegefachfrau reiste deshalb vor zwei Jahren nach Endamarariek. Zurzeit absolviert sie ein Bachelorstudium im Bereich Pflege. «Sobald ich das Studium beendet habe und es die Situation wegen Covid-19 erlaubt, gehe ich wieder nach Tansania», sagt sie.

Die angehende Stiftungsrätin hat auch bereits Ideen, was sie in Endamarariek angehen möchte. Gemäss einer Studie liegt der Anteil der beschnittenen Frauen und Mädchen in Tansania bei zehn Prozent, im Gebiet Endamarariek – einer ländlichen Region – sind es hingegen knapp 60 Prozent. Sie möchte das Personal im Health Centre für dieses Thema sensibilisieren und zeigt sich überzeugt:

«Da wäre noch einiges möglich, um die Zahl auf null zu reduzieren.»

Erfreut ist sie darüber, dass die Regierung entsprechende Massnahmen zur Reduktion dieser Zahl eingeleitet hat und ein Abwärtstrend ersichtlich ist.

Die Zusammenarbeit mit den Einheimischen intensiviert

Als Medizinstudent war auch Florian Steinebrunner aus Lenggenwil bereits in Tansania. Die Arbeit in der Stiftung interessiere ihn sehr und er möchte sich auch engagieren. Zwar sei er noch nicht auf jenem medizinischen Stand wie seine Kolleginnen und Kollegen. Steinebrunner wird sich deshalb im Bereich des digitalen Spendengenerierens engagieren.

Das Personal vor dem Spital Endamarariek (von links nach rechts): Wile (Hausdienst), Moses (Ambulanzfahrer), Ritha (verantwortliche Pflegefachfrau), Josephine (verantwortliche Ärztin), Ali (Pfleger) und vorne knieend Norbert (Ambulanzfahrer).

Bild: PD

Die jetzigen Stiftungsräte zeigten sich nicht nur über das Engagement der jungen Menschen hoch erfreut. Sales Huber spricht zudem von einem positiv verlaufenen Jahr und einer Verdoppelung der Patientenzahlen. Die Situation und die Zusammenarbeit mit den Vertretern von Kirche und Politik ist nach einer politischen Krise vor zwei Jahren intensiviert worden. «Das ist in dieser Region sehr bedeutend und macht uns hoffnungsvoll», so der Präsident des Stiftungsrats.

Informationen: www.endamarariek.ch