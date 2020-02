Das Bachtobel in Flawil ist von Altlasten befreit Die Arbeiten zur Sanierung der Deponie Lehmtobel und Ausbau des Lehmtobelbachs stehen vor dem Abschluss. 06.02.2020, 13.20 Uhr

Die Wurzelstöcke dienen als Unterschlupf für Kleintiere. Bis April 2020 wird auch der obere Teil (hinten im Bild) noch aufgeforstet. Bild: PD

Bis vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, dass in Gemeinden der Kehricht und andere Abfälle an Orten wie ehemaligen Kiesgruben, Geländemulden oder in einem Bachtobel deponiert wurden. So geschehen auch in Flawil. Das Lehmtobel wurde während mehrerer Jahrzehnte, von 1910 bis 1960, als Ablagerungsplatz und Kehrichtdeponie genutzt. Dabei wurde der Bach eingedolt und das Tobel teilweise aufgefüllt.