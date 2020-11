Dario Sulzer über das erste Wiler Jugendparlament: «Ein bedeutender Tag für Wil» Am Sonntag hat sich das erste Wiler Jugendparlament konstituiert. Stadtrat Dario Sulzer ist stolz auf die Jugend. Christof Heer 08.11.2020, 17.23 Uhr

Das erste Mal die Glocke des Jugendparlaments läuten lassen: Arta Mustafi und Andrin Hobi werden als Co-Präsidenten gewählt. Bild: Christoph Heer

Am Sonntagnachmittag war es soweit, ein Meilenstein für die Äbtestadt: 16 Jugendliche sind mit dabei, als sich das erste Jugendparlament konstituiert. Ein starkes Zeichen nach aussen, grosse Motivation und ein stolzer Stadtrat Dario Sulzer:

«Ich freue mich riesig, es ist geschafft.

«Nach unserem Aufruf an die Jugendlichen vor den Sommerferien, haben sich 25 Personen gemeldet, 16 von ihnen gehören jetzt zum Wiler Jugendparlament – ich bin stolz.» Stadtrat Dario Sulzer ist sich bewusst, dass sich Jugendliche auch andernorts stark machen können. In Vereinen, in einem Schülerrat, an Klimademos oder in Jugendparteien, engagierten sich schon unzählige der jungen Mitmenschen. «Dass sich jetzt diese 16 mit viel Herzblut für das Jugendparlament entschlossen haben, ist umso schöner», freut sich Sulzer. Er betont, dass im neugegründeten Jugendparlament alle mitmachen können, «Schweizer, Ausländer, männlich oder weiblich. Es ist ein bedeutender Tag für Wil.»

Ein Element zur Förderung der Partizipation

Das Jugendparlament bietet Jugendlichen eine Plattform und die Mittel, ihre Anliegen durch aktives Mittun selbstständig umzusetzen. Es soll dabei als Element für die Förderung der Partizipation von jungen Menschen in der Stadt Wil gelten. Dario Sulzer sagt, dass er sich künftig freuen wird, vom Jugendparlament eingeladen zu werden. «Es ist egal, was Ihr macht, aber tut es. Ich bin gespannt auf die ersten Projekte des Jugendparlaments.»

Erstes Präsidium und ersten Vorstand gewählt

Erste Projekte nehmen die aktiven Jungpolitiker bereits in Angriff. Arta Mustafi (15, Bronschhofen) und Andrin Hobi (16, Wil), welche sich im ersten Jahr das Präsidium teilen, wissen, dass sich Wil verändern muss. «Die ÖV-Anbindungen am Abend, die Gestaltung eines Treffpunkts am Wiler Stadtweier oder Ausgehmöglichkeiten für uns Junge sind Anliegen, die wir behandeln werden.» Die beiden wollen Wil attraktiver machen, Ideen sind vorhanden, der Tatendrang ebenso.

Stadtrat Dario Sulzer (rechts) freut sich in der Tonhalle über die Gründung des ersten Wiler Jugendparlaments und gratuliert den ersten 16 Mitgliedern. Bild: Christoph Heer

In den Vorstand wurden Jázmin Rotaru (15, Wil), Leona Neff (14, Rossrüti), Christian Kcira (18, Wil), Jana Breitenmoser (13, Wil) und Julietta Reich (14, Wil), gewählt. Zudem amtet Eve-Noëlle Vögeli (19) im ersten Parlamentsjahr als Protokollführerin.

Junge Menschen setzen sich zum Wohl der Stadt ein

Das Jugendparlament setzt sich in ihrem Gründungsjahr aus zwölf- bis zwanzigjährigen Mitgliedern zusammen, die ihren Wohnsitz in Wil haben. Nationalität und Parteizugehörigkeit sind dabei ebenso wenig nötig wie politische Kenntnisse. Ab sofort soll niemand mehr behaupten, die Wiler Jugend interessiere sich nicht für öffentliche Anliegen. Die Gründung dieses Jugendparlaments zeigt auf, dass sich auch junge Menschen für das Wohl der Stadt Wil einsetzen wollen.