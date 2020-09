Interview Dario Sulzer hat klare Vorstellungen, wo er als Stadtpräsident von Wil ansetzen würde: «Sozialen Wohnungsbau hat man sträflich vernachlässigt» Dario Sulzer möchte sich als Stadtpräsident für eine offene Diskussionskultur einsetzen. Er fordert eine Vision für Wil und den Mut, Schwerpunkte zu setzen. Gianni Amstutz 19.09.2020, 05.00 Uhr

Dario Sulzer (SP) wäre der erste linke Wiler Stadtpräsident. Bild: PD

Dario Sulzer will als SP-Politiker der erste linke Wiler Stadtpräsident werden. Zurzeit ist er Stadtrat und Kantonsrat.

Dario Sulzer, weniger SP-Bezug als auf Ihren Wahlplakaten findet man höchstens bei Ihren Konkurrenten. Wieso dieses neutrale Plakat?

Dario Sulzer: Bei der Stadtpräsidiumswahl steht die Person im Vordergrund. Es war ein bewusster stilistischer Entscheid. Ich wollte wirklich etwas Eigenes machen für diesen Wahlkampf. Das SP-Logo ist auch auf dem Plakat. Ich bin Sozialdemokrat durch und durch.

Dann hat das nichts damit zu tun, dass Sie sich im bürgerlichen Wil als Stadtrat für alle präsentieren wollen?

Ich werde ein Stadtpräsident für alle sein. Trotzdem sollen die Leute meinen Hintergrund und meine politische Herkunft kennen. Parteien haben eine wichtige Aufgabe, sie übernehmen in unserer Parlamentsstadt viel Verantwortung. Deshalb würde ich meine Zugehörigkeit zur SP auch niemals verstecken.

Sie wären der erste linke Stadtpräsident in Wil. Der Rückzug von Oliver Baumgartner hat Ihre Wahlchancen drastisch geschmälert. Einverstanden?

Das beurteile ich anders. Ich bin der einzige Kandidat aus dem links-grünen Spektrum. Die bürgerlichen Stimmen werden sich wohl splitten, weil es mehrere Kandidaturen sind.

Daniel Meili führt seine Erfahrung als Stadtpräsident ad interim für sich ins Feld, Hans Mäder positioniert sich als Kandidat, der frischen Wind in die Wiler Regierung bringen könnte. Was spricht für Sie?

Ich bin Wiler durch und durch, bin hier aufgewachsen und habe eine junge Familie. Ich habe mich schon früh in der Jugendarbeit und kulturell engagiert. Als Stadtpräsident wäre ich jemand, der gut zuhören und vermitteln kann. Ich würde den Stadtrat mit einer offenen und positiven Diskussionskultur führen, mit dem Ziel, dass wir gemeinsam in dieselbe Richtung vorwärtsgehen. Ich stehe mitten im Leben und bin sicher kein Übergangsstadtpräsident.

Damit sprechen Sie das Alter Ihrer Konkurrenten an.

Ja, es ist unbestritten, dass sowohl Daniel Meili als auch Hans Mäder das Zeug zum Stadtpräsidenten hätten. Doch will Wil wirklich einen Stadtpräsidenten, der schon beim Start nahe am Pensionsalter ist? Daniel Meili könnte als Bisheriger zumindest einen fliessenden Wechsel garantieren. Hans Mäder bräuchte hingegen eine längere Einarbeitungszeit und hat noch nie mit einem Parlament geführt. In den ersten vier Jahren ist es ungleich schwieriger, gestalterisch tätig zu sein, da die Einarbeitung Ressourcen absorbiert.

Braucht die Stadt überhaupt einen Gestalter? Schliesslich gibt es bereits viele Grossprojekte, die vor allem umgesetzt werden müssen.

Wir brauchen nicht unbedingt mehr Einzelprojekte und -ideen. Was wir brauchen, ist eine Vision für unsere Stadt und den Mut, Schwerpunkte zu setzen, zu entscheiden, welche Projekte die wichtigsten sind für die nächsten vier Jahre.

Welche Projekte wären das konkret, wenn Sie drei nennen müssten?

Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes gehört sicher dazu. Da sind wir auch unter Zeitdruck, einerseits wegen der Koordination mit den SBB, anderseits wegen Bundesbeiträgen.

Das zweite Projekt?

Das neue Nutzungskonzept des «Turms». Wir haben hier die Chance, ein Projekt zu realisieren, dass für die vielfältigen Wiler Vereine und Kulturschaffenden sowie die Bevölkerung einen grossen Mehrwert bringen würde. Als drittes wichtiges Projekt sehe ich den Ausbau der familien- und schulergänzenden Betreuungsangebote.

Was muss die Stadt in diesem Bereich machen?

Die Elternbeiträge für Kitas müssen stärker subventioniert werden. Ausserdem sollten die Tagesstrukturen an den Schulen ausgebaut werden, sodass das Angebot in allen Quartieren ganztags und auch in den Ferien angeboten werden kann.

Sie haben den Kulturbereich angesprochen. Als Gründer des Rock am Weier liegt Ihnen dieser am Herzen. Wäre es bei den Vorschriften und Regeln überhaupt noch möglich, so einen Anlass auf die Beine zu stellen?

Vor 20 Jahren gab es sicher noch weniger Auflagen, aber wenn der Stadtrat solche Ideen positiv aufnimmt und Unterstützung anbietet, sind solche Anlässe oder Projekte auch heute noch möglich.

Dann sehen Sie das als Aufgabe des Stadtrats, solchen Projekten etwas offener zu begegnen? Das muss ja nicht auf den Kulturbereich beschränkt sein, sondern könnte auch fürs Gewerbe gelten.

Vielleicht braucht es manchmal nur die Bereitschaft, eine konstruktive Lösung zu suchen, anstatt im vornherein Gründe zu nennen, wieso etwas nicht geht. Was das Gewerbe betrifft: Wenn dieses mit einer guten Idee an den Stadtrat herantritt, bin ich der erste, der das unterstützt.

Aber?

Es darf keine einseitige Anspruchshaltung seitens des Gewerbes an die Stadt geben. Es braucht eine Zusammenarbeit.

Sie wollen sich für bezahlbaren Wohnraum starkmachen. Die Juso fordert, dass 50 Prozents des Bodens der Stadt der öffentlichen Hand gehören sollen. Ich nehme an, ganz so weit würden Sie nicht gehen?

Nein, aber die Stadt braucht eine Strategie, die bezahlbaren Wohnraum fördert. Es kann nicht sein, dass Familien aus Wil wegziehen, weil sie keine geeignete, bezahlbare Wohnung finden. Den sozialen Wohnungsbau hat man sträflich vernachlässigt.

Wie soll die Stadt das machen?

Indem sie selbst geeignete Grundstücke und Liegenschaften erwirbt, auf denen sie selbst oder Privatinvestoren entsprechende Projekte realisieren. Ein Anreizsystem könnte private Investoren zum Bau von bezahlbaren Wohnungen motivieren, indem die Stadt zum Beispiel eine höhere Ausnützungsziffer gewährt.

Als Stadtpräsident würden Sie das Finanzressort übernehmen. Ausgeglichene Rechnungen zu präsentieren, dürfte schwierig werden. Braucht es ein Sparpaket?

Wir haben eine hohe Steuerkraft und genug Eigenkapital, um über einen gewissen Zeitraum Defizite zu verkraften. Investitionen sind gerade in der jetzigen Zeit mit der Coronapandemie ein wichtiges Signal, um Arbeitsplätze zu erhalten. Angesichts der grossen Investitionen muss in ein paar Jahren allenfalls über eine Steuererhöhung diskutiert werden, zumal Projekte wie der Bahnhofplatz und der Schulraum breite Zustimmung geniessen, aber nun mal etwas kosten.

Auch der Integrationsbereich würde als Stadtpräsident Ihrer Leitung unterstellt sein. In Wil haben rund die Hälfte aller Schulkinder nicht Deutsch als Muttersprache. Macht Wil genug für die Integration?

Wir machen sicher schon viel. Ich denke da an die frühe Förderung, an Deutschkurse, den Quartiertreff aber auch an die Tagesstrukturen. Bauen wir diese Angebote aus und machen sie noch besser zugänglich für alle Einwohner. Auch eine stärkere Durchmischung in den Schulen hilft bei der Integration sowie dem Erlernen der Sprache, was die Schulen entlastet und für alle Kinder gerechtere Voraussetzungen schafft.