Höhle der Löwen-Jury investiert in Flawiler Start-Up

TV-Deal Dank Rekord-Investment der «Höhle der Löwen»-Jury: Flawiler Start-Up expandiert Zwei Jahre nach der Gründung steht der Onlinezimmerpflanzenshop Feey vor einem entscheidenden Expansionsschritt: Das Flawiler Start-Up will den Deutschen Markt erobern: Ideell und finanziell unterstützt von Investoren aus der Jury der «Höhle der Löwen Schweiz». Andrea Häusler Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am nächsten Dienstag in der «Höhle der Löwen» auf 3+: Das Gründerteam des Flawiler Start-Up-Unternehmens «Feey». Bild: 3+/Andrea Camen

Die Covid-19-Pandemie hat dem 2019 von vier innovativen Jungunternehmern als Testprojekt lancierten virtuellen Zimmerpflanzenladen einen eigentlichen Wachstumsschub beschert. Was als Nebenbeschäftigung in der Wohnung von Mitgründer und CEO Sven Jakelj begonnen hatte, hat sich inzwischen zu ein Unternehmen mit einem Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich und elf Angestellten entwickelt. Mit dem geplanten Expansionsschritt ins Ausland und der Stärkung der Marktposition in der Schweiz sollen gar vier weitere Arbeitsplätze dazukommen.

Rekord-Beteiligung der «Löwen »

Wie hoch das finanzielle Engagement der involvierten «Löwen» in Zahlen ist und wie viele Firmenanteile «Feey» dafür an Brack und Co. abtreten muss, will Sven Jakelj nicht sagen. Verständlich, denn die Ausstrahlung der 3+-Sendung steht erst am 9. November an. Jakelj macht aber deutlich:

«Es ist ein extrem hoher Betrag, der rund zehnmal höher ist, als die von uns angestrebte Summe.»

Denn ausschlaggebend für die Bewerbung sei weniger der Kapitalbedarf gewesen, als die Aussicht auf einen Zugewinn an Know-how und E-Commerce-Erfahrung. Dies insbesondere hinsichtlich der Umsetzung des Markteintritts in Deutschland.

Verfügt «Feey» nach dem Rekorddeal nun eher über zu viel Geld? Sven Jakelj verneint lachend: «Wir sind dank der Kapitalspritze einfach schneller unterwegs.» Statt das Deutschland-Projekt erst im Frühling anzugehen, habe man bereits jetzt erste Schritte einleiten und Massnahmen umsetzen können. Allein die Errichtung des Lagers verschlinge sehr viel Geld - nebst den steigenden Kosten für die Expansion in der Schweiz, macht er klar.

Der Preis des Geldsegens ist der Verlust von Firmenanteilen. Jakelj verhehlt nicht, dass dies ein bisschen schmerzt, räumt aber ein: «Die Vorteile des Engagements der ‹Löwen› als Unternehmensbeteiligte überwiegen derart stark, dass die uns verbleibenden Firmenanteile mehr Wert sind als der 100-Prozent-Besitz davor.

Lange Freude - auch ohne grünen Daumen

Was macht denn nun das Angebot von «Feey» so attraktiv? Ein Schnäppchenmarkt ist der Webshop ja nicht, kosten die Pflanzen doch immerhin zwischen knapp 50 und 100 Franken, wobei grössere Exemplare noch teurer sind. Pflanzencenter oder Grossverteiler können da mehr als mithalten. Und die Kundschaft kann die Ware optisch und haptisch begutachten. «Aber sie weiss nicht, was sie sich qualitativ tatsächlich ins Zimmer holt», sagt Sven Jakelj. Weil die Menschen möglichst lange Freude an ihrem Kauf haben sollen, würden die «Feey»-Pflanzen nach dem Import auf Schädlinge kontrolliert, fit gemacht und umgetopft. Hinzu komme eine kompetente Beratung. Jakelj erwähnt hierbei den «Pflanzenfinder» zur Auswahl der passenden Pflanze, die 3D-Simulation zur optimalen Platzierung des Zimmergrüns im Raum und auch den späteren Onlinesupport.

Konkurrenz schläft nicht

Ein Spaziergang wird insbesondere die Eroberung des Deutschen Marktes gleichwohl nicht. Denn inzwischen mischen auch Mitbewerber den Online-Pflanzenmarkt auf. Gleichwohl blickt Sven Jakelj zuversichtlich in die Zukunft. «Wir schauen gar nicht so sehr auf die Konkurrenz, pflegen mit einigen Mitbewerbern sogar Kontakt», sagt er und ergänzt: «Wir verfolgen unseren Weg und freuen uns an den positiven Feedbacks, die uns zeigen, dass dieser durchaus zielführend ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen