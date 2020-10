Dank Leistungssteigerung nach der Pause: FC Wil U20 besiegt United Zürich daheim mit 3:0 Nach einer mässigen ersten Halbzeit können die Wiler zulegen und in der 2. Liga interregional schliesslich mit 3:0 gegen den Tabellenletzten Zürich gewinnen. Trotz Startschwierigkeiten war dieser Erfolg verdient. Gianluca Lombardi 18.10.2020, 17.31 Uhr

Agron Selimi (im weiss-schwarzen Trikot) erzielte fünf Minuten nach seiner Einwechslung das 2:0 für Wil. Bild: Tim Frei (Rüti, 6. September 2020)

Der Start in die Partie verlief für die Wiler holprig. Das lag aber kaum am Gegner, sondern vielmehr am Gezeigten des Heimteams. Zu viele Pässe landeten direkt bei den Gästen. Aber auch ohne Ball haben sich die Ostschweizer zu wenig bewegt. Viele unnötige Zweikämpfe waren die Folge. Einer davon führte zu einem Elfmeter für die Gäste.