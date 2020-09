Interview Nach acht Jahren im Stadtrat will Daniel Meili Wiler Stadtpräsident werden: «Es braucht eine gewisse Kontinuität» Daniel Meili lässt den Vorwurf nicht gelten, es herrsche Stillstand in Wil. Es sei viel geleistet worden. Als Stadtpräsident ad interim könne er einen nahtlosen Übergang sicherstellen. Gianni Amstutz 17.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Meili will nach Jahren der CVP-Dominanz für die FDP das Stadtpräsidium erobern. Bild: Gianni Amstutz

Daniel Meili (FDP) will nach acht Jahren als Stadtrat zum Stadtpräsidenten gewählt werden. Aktuell amtet er als Stadtpräsident ad interim.

Daniel Meili, spricht man mit den Parteien, hört man den Wunsch nach Wandel. Sie werben aber eher mit Kontinuität für sich. Wieso?

Ich habe Verständnis für den Wunsch nach Veränderung. Eine Sicht von aussen könnte sicher auch uns Bisherigen guttun. Gleichzeitig braucht es eine gewisse Kontinuität. Denn für einen neuen Stadtpräsidenten braucht es mindestens ein Jahr, bis er sich in die Dossiers eingearbeitet hat. Das wäre für die Entwicklung der Stadt nicht förderlich.

Die Kritiker des Stadtrats sagen aber, dass es bereits jetzt zu wenig vorwärtsgeht?

Das ist ein Vorwurf, den ich so nicht stehen lassen kann. Alleine wenn man die Projekte betrachtet, die wir in den vergangenen Monaten aufgegleist haben, sieht man, dass dies nicht stimmt. Wir haben die Umfahrung Nord zur Entlastung des Zentrums vorgestellt, die 3. Sanierungsetappe des Hofs vorangebracht, das Projekt Smart City gestartet sowie Fortschritte bei der künftigen Nutzung der Liegenschaft zum Turm gemacht.

Und doch ist immer wieder die Rede von Stillstand.

In gewissen Bereichen mag das ja stimmen. Nehmen wir den Verkehr: Da ist es nicht möglich, von heute auf morgen eine Lösung zu präsentieren. Das heisst aber nicht, dass wir im Stadtrat untätig blieben, wie die geplanten Umfahrungen zeigen. Nur dauert das eben seine Zeit. Das Gleiche gilt für die Schulraumplanung, wo wir bezüglich Kathi auch noch einen juristischen Entscheid abwarten müssen.

Trägt der Umstand, dass wir in Wil ein Parlament haben, dazu bei, dass es manchmal länger dauert, bis Projekte umgesetzt werden?

Das führt sicher dazu, dass wir Vorlagen im Stadtrat sehr sorgfältig ausarbeiten, bevor wir sie ins Parlament bringen. Ich sehe das aber als Stärke, denn so entstehen bessere Lösungen. Als Stadtrat müssen wir Wege suchen, die auch vor einer Mehrheit des Parlaments bestehen können. In einer Gemeinde mit Bürgerversammlung gibt es oft deutlich weniger Widerstand, was manchmal ermöglicht, schneller zum Ziel zu kommen. In Wil geht es zuweilen ein bisschen länger, dafür sind die Lösungen dann in aller Regel auch von einer besseren Qualität.

Die Kandidaten persönlich Stolz bin ich... , dass ich in einer schönen Stadt wie Wil meine Rolle als Stadtpräsident a. i. ausüben darf.

Lieber zum Spiel des FC Wil, in die Tonhalle oder den Gare de Lion? Noch lieber gehe ich ins Restaurant Barcelona.

Gerne einmal treffen würde ich... Elon Musk.

Ärgern tue ich mich... über ungerechtfertigte Vorwürfe. Das stört mich auch nach all den Jahren in der Politik noch immer.

An Wil gefällt mir... die Altstadt. Das war auch der Grund, weshalb meine Frau und ich nach Wil gezogen sind. Ausserdem gefällt mir die Kleinräumigkeit. Man kennt und grüsst sich hier.

Haben Sie ein Beispiel?

Für die Wärmeversorgung Wils war eine Zulieferung vom ZAB in Bazenheid vorgesehen. Das Kosten-Risiko-Verhältnis stimmt für uns aktuell aber nicht. Deshalb prüfen wir nun eine Lösung, wie wir einen Teil des Wärmebedarfs mit Holzkraftwerken liefern können. Ein solcher Umweg darf uns nicht stören, wenn daraus eine bessere Lösung resultiert. Schliesslich handelt es sich dabei um ein Projekt, das für die Zukunft der Wärmeversorgung zentral ist. Zudem sind wir immer noch im Zeitplan.

Als Vorsteher des Departements Versorgung und Sicherheit haben Sie zahlreiche Projekte verantwortet, welche die Energiewende vorantreiben sollen. Wo stehen wir hier?

Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben für jeden Energieträger klare Pläne. Strom ist in Wil bereits zu 100 Prozent CO2-neutral, im Bereich Wärme laufen die Abklärungen für das Projekt, hinzu kommt der Bereich Power-to-Gas, bei dem überschüssiger Strom in Gas umgewandelt und dann eingespeist wird.

Dass aktuell mehr Mittel für die Energiewende zur Verfügung stehen, ist aber dem Parlament zu verdanken. Wieso ist der Stadtrat hier nicht von sich aus vorangegangen?

Ich glaube, das ist Ausdruck des Wertewandels. Dass der Antrag vom Parlament kam, hat die Chancen sicher nicht geschmälert. Für mich ist das ein gutes Beispiel, wie die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Stadtrat funktionieren kann. Es werden in der Öffentlichkeit ja oft genug Fälle kritisiert, wo das anders ist.

Es kommen grosse Investitionen auf die Stadt zu. Alleine der Schulraum wird rund 140 Millionen Franken kosten, gleichzeitig werden die Steuereinnahmen wohl sinken. Kann die Stadt trotzdem ausgeglichene Rechnungsabschlüsse präsentieren?

Das wird sicher eine Herausforderung. Ich glaube, es wäre aber falsch, würde die Stadt die Investitionen in dieser schwierigen Lage zurückfahren.

Braucht es allenfalls auch ein Sparpaket?

Sparpotenzial im Sinne von frei verfügbaren Finanzressourcen sehe ich kritisch. Sparen wäre nur möglich, wenn wir die Leistungen, welche die Stadt erbringt, zurückfahren. Meiner Meinung nach würden dann aber die Nachteile überwiegen. Projekte wie die Umnutzung des «Turm» müssten wir dann zurückstellen. Es sind aber auch solche Projekte, welche die Attraktivität von Wil ausmachen. Wir müssen im Stadtrat also sorgfältig abwägen, was es wirklich braucht und worauf wir verzichten können.

Der Gewerbeverein empfiehlt Sie zur Wahl. Was würden Sie fürs Gewerbe machen?

Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es dem Gewerbe erlauben, seine Aktivitäten und Projekte zu realisieren. Dazu braucht es oft keine finanziellen Mittel. Wir arbeiten aktuell an einem Konzept mit den Detaillisten «Einkaufen in Wil». Die Stadt kann hier vor allem unterstützend tätig sein, aber auch das Gewerbe ist gefordert.

Sie stehen für Kontinuität, Ihre Wahl wäre aber auch ein Wechsel von der CVP zur FDP im Stadtpräsidium. Wieso ist das wünschenswert?

Ich finde es seltsam, dass man den Wilerinnen und Wilern einen Wechsel von CVP zu CVP als grossen Wandel verkaufen will. Als FDP-Politiker würde ich wohl inhaltlich stärker eine neue Perspektive einbringen.