Damals: «Gezither» in der Klangschmiede

Damals Vor zehn Jahren: «Gezither» in der Klangschmiede Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 07.12.2021, 12.01 Uhr

Lorenz Mühlemann spielt die von Daniel Zurlinden neu angefertigte Halszither an der Vernissage in der Klangschmiede. Bild: PD

Vor 100 Jahren

7. Dezember: Kirchberg. Da die Arbeitslosigkeit immer noch einen hohen Grad aufweist, beschloss die Behörde, die Strassenverbreiterung Kirchberg-Gähwil auch noch als Notstandsarbeit auszuführen, und der nachgesuchte Kredit von Fr. 10'000 (der letztjährige Kredit von 110'000 Franken wurde nicht voll benützt) wurde gutgeheissen.

Eine weitere Notstandsarbeit durch den Bau einer Strasse von Kugelhut nach Dreien b. Mosnang nach vorgelegtem gemeinderätlichem Gutachten wurde durch die Bürger ebenfalls zum Beschlusse erhoben. Es ist nun Sache der Behörde, mit der Gemeinde Mosnang die bis anhin gepflogenen bezüglichen Unterhandlungen zu einem günstigen Abschlusse zu bringen, damit dann auch Mosnang die Strecke auf ihrem Gebiete im gleichen Sinne in Arbeit nimmt, um so eine durchgehende Strasse Kirchberg-Mosnang zu erhalten.

7. Dezember: Kirchberg. Ganz beträchtliche Summen mussten in hiesiger Gemeinde im abgelaufenen Rechnungsjahr für das Armenwesen und die Arbeitslosenfürsorge aufgebracht werden. Für Betriebskosten der Armenanstalt und für Unterstützung ausserhalb derselben wurden 125'000 Franken verausgabt, während die Auszahlungen für Arbeitslose pro 1920/1921 die Summe von 115'000 Franken ausmacht.

An diese Summe partizipiert die Gemeinde allein mit zirka 25'000 Franken. Notstandsarbeiten wurden verschiedene ausgeführt, wofür 250'000 Franken verausgabt wurden. Kirchberg, das neben der Landwirtschaft grösstenteils nur die Stickerei-Industrie hat, hat unter der gegenwärtigen Krisis ganz bedeutend zu leiden und wäre eine Besserung in der Stickerei sehr zu begrüssen.

Vor 50 Jahren

3. Dezember: Lichtensteig. Bei der Toggenburger Waffeln- und Biscuitsfabrik Lichtensteig wird derzeit ein grösseres Bauvorhaben ausgeführt. Es handelt sich um einen Silobau, welcher Zucker und Mehl in losem Zustand aufnehmen wird. Aufgrund von intensiven Studien werden u. a. zwei Silos, welche zusammen 400’000 Kilo Feinkristallzucker aufnehmen, aus Holz erstellt. Der Vorteil dieses Materials liegt darin, dass Holz in Bezug auf die Feuchtigkeit eine ausgleichende Wirkung ausübt, wodurch die Qualität und Beschaffenheit des Zuckers optimal gewährleistet bleiben.

Der Zucker wird mit Silowagen direkt von der Raffinerie angedient und pneumatisch in die Silos befördert. Die Entnahme des Zuckers aus den Silos erfolgt wiederum pneumatisch und führt direkt zur Mühleanlage, welche den kristallförmigen Zucker zu Puderzucker verarbeitet. Die im Bau befindlichen Siloanlagen, welche eine Entlastung und Dezentralisierung der Lager in Basel bezwecken, sind auch mit Sicht auf die kriegswirtschaftliche Vorsorge von grosser Bedeutung. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Friede in Europa festigt und die Bevölkerung unserer Talschaft und darüber hinaus nie genötigt wird, sich durch diese Rohstofflager zu versorgen.

Vor 20 Jahren

4. Dezember: Alt St.Johann. «Q2004» heisst es in blauer Schrift neuerdings an der Eingangstüre zur Geschäftsstelle des Kurvereins in Unterwasser. Dies hat auch seinen Grund: Der Kurverein durfte die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in Empfang nehmen. Im Mai 1998 gehörten die damals noch getrennten und heute fusionierten Kurvereine Alt St.Johann und Unterwasser zu den 32 ersten Tourismusbetrieben der Schweiz, welche das Qualitäts-Gütesiegel für den Schweizer Tourismus erhielten. Über die erneute Auszeichnung freue man sich nun natürlich besonders.

Vor 10 Jahren

5. Dezember: Alt St.Johann. Ein Hoch auf die Zither: Eine Sonderausstellung in der Klangschmiede widmet sich mit Führungen, Kursen und Konzerten dem vielsaitigen und vielseitigen Instrument, das bis zum Zweiten Weltkrieg fast in jedem Haushalt der Schweiz zu finden war. Ausgestellt sind etliche Zithern aus Lorenz Mühlemanns Sammlung, die über 110 Instrumente umfasst. Zu sehen ist auch die älteste bekannte Toggenburger Halszither. Sie stammt aus dem Jahr 1759 und wurde vom Gitarrenbauer Daniel Zurlinden gefunden, der die Toggenburger Halszither für sich entdeckt hat und wieder solche Instrumente baut. (red)