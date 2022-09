Toggenburg: Damals – Rückblick in die Geschichte

Damals Rückblick in die Geschichte Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 27.09.2022, 16.00 Uhr

Die Gerätschaften, die im Wattwiler Feuerwehr-Museum ausgestellt sind, lassen erahnen, wie man früher Feuer bekämpfte. Bild: PD

Vor 100 Jahren

23. September: Wattwil. Der Schweizer gemeinnützige Frauenverein ladet die Herrschaften aller Landesteile ein, ihre treuen, langjährigen Dienstboten und Angestellten zur diesjährigen Diplomierung anzumelden. Fünf Dienstjahre bei derselben Herrschaft berechtigen zum Diplom, zehn Dienstjahre zur silbernen Brosche oder Anhänger und zwanzig Dienstjahre zur silbernen Uhr, oder zum silbernen Essbesteck. Die Diplomierung findet jeweilen nur auf Weihnachten statt; im Laufe des Jahres werden keine Auszeichnungen verabreicht. In Wattwil sind die Anmeldungen an die Präsidentin der Sektion Wattwil zu richten.

Vor 50 Jahren

22. September: Hemberg. Der Formel-Rennsport-Club der Schweiz (FRC) heisst alle Automobilsportfreunde beim Nat. Bergrennen St.Peterzell-Hemberg, welches in 5. Auflage organisiert wird, recht herzlich willkommen. Es freut den Klub immer wieder, in dieser prächtigen Gegend des Toggenburgs Gastfreundschaft zu geniessen. Es steht ausser Zweifel, dass jeder Teilnehmer mit seinem Wettbewerbsfahrzeug die Tücken dieser etwas schmalen Strecke in sportlicher Weise und fairem Kampf zu meistern versucht und sein Bestes geben wird. Die Strecke ist gut ausgebaut und für die maximale Sicherheit der Zuschauer wird gesorgt sein. Auf der 2,8 km langen, fünf Haarnadelkurven aufweisenden Strecke, sind zusätzliche Sicherheiten angebracht, wofür den beiden Gemeinden Hemberg und St.Peterzell zu danken ist.

Vor 20 Jahren

26. September: Wattwil. Der Wandel der Zeit macht auch vor der Feuerwehr nicht Halt. Alte Gerätschaften werden ausgemustert und durch neue, modernere und technisch anspruchsvollere ersetzt. Die alten Karren, Spritzen und Leitern werden aus dem Depot verbannt und vergessen. In Wattwil ergriff der Feuerwehrverein Wattwil-Lichtensteig die Gelegenheit und richtete im Erdgeschoss des Lagerhauses «Lochweidli» ein Feuerwehr-Museum ein. Ausgestellt sind Gerätschaften der Feuerwehren der Gemeinde Wattwil und Lichtensteig und deren Aussenlöschzüge.

Vor 10 Jahren

28. September: Ebnat-Kappel. Bei schönstem Herbstwetter fand der diesjährige Herbstmarkt statt. Die Marktsteller hielten für die Besucher ein vielfältiges Angebot feil. «Seit 1920 gibt es diesen Markt. Bis in die Sechzigerjahre war auch der Viehmarkt am gleichen Tag», weiss der Marktchef zu berichten. Jetzt gibt es auf der Ebnaterstrasse ein vielfältiges Angebot von nützlichen wie auch unnützen Dingen zu kaufen. Da sind zum Beispiel die Ballone in den schönsten Farben und Sujets für die Kleinsten und auch ein Karussell steht für sie bereit. Für die etwas älteren Kinder gibt es die Gummispinnen, um die Geschwister zu erschrecken. Ein Marktschreier, der seine Gemüseraffeln feil hält, wie auch ein Gewürzhändler dürfen nicht fehlen. (red)