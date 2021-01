Damals Kiesplatz jäten für Badi-Spanner: Wo und wie sich Ganterschwils einstige Sportjugend ertüchtigte Eine Linde als Torpfosten, selbstgenähte Fussballtenues, geschlechtergetrenntes Baden im Necker und prominent begleitete Skirennen am Laubberg: Die Ganterschwiler Jugend war seit jeher sportlich. Fabian Brändle 21.01.2021, 12.43 Uhr

Sport – egal ob Fussball, Schwimmen oder Skifahren – hat in Ganterschwil seit jeher eine grosse Bedeutung.

Der moderne Sport ist ein Kind des 20. Jahrhunderts. Zwar wurde schon vorher geschwungen geturnt, geschwommen, geschossen oder gefochten, doch die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fanden erst im Jahre 1896 in Athen Stadt. 1930 folgten die ersten Fussballweltmeisterschaften in Montevideo, Uruguay.

Bald begannen sich auch Landkinder für die relativ neuen Sportarten zu begeistern. So auch in Ganterschwil, über das man dank eines im Jahre 1997 erschienenen Buches recht gut Bescheid weiss. Die Ganterschwiler Kinder der 1930er- und 1940er-Jahre bewegten sich in ihrer Freizeit viel und oft und kannten bereits eine erstaunlich breite Palette an Sportarten.

Eine Linde als Torpfosten

Bei den Knaben war in den 1930er-Jahren im Sommer Fussball Trumpf. 1924 hatte die Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen die Silbermedaille errungen, was zur Popularität des aus England stammenden Ballspiels beitrug. Radioübertragungen berichten in den 30ern live vom Cupfinal oder von Länderspiel. Kein Wunder also, dass die Knaben ihre Idole zu imitieren versuchten.

In Ganterschwil war die Schulhauswiese der Trainingsplatz. Ein Torpfosten war eine Linde. Die Buben organisierten Spiele gegen Kengelbach, Bazenheid oder Bütschwil. Die Tenues waren mehr oder weniger selbst gemacht.

Getrenntes Plantschen im Necker

Die Buben schwammen und badeten auch gerne im Dorfbach: «Da konnte man nach Herzenslust Staumauern und Brücken bauen, Wasserräder und Hammerschmieden erstellen.» Beim Spiel im Wasser wurde also auch die Geschicklichkeit der kommenden Bauern und Lehrlinge trainiert.

Eigentliche Badeanstalt war indessen der Necker. Buben und Mädchen mussten dort freilich getrennt planschen. Der strenge Pfarrer und Lehrer Oeschger kontrollierten diese Trennung sehr ridgid. Wer erwischt wurde, wie er die Mädchen beobachtete, musste in der Schule eine halbe Stunde lang den Kiesplatz jäten.

Die Bruchlandung der «Schanzenjucker»

Im Winter konnten die Kinder, zumindest abends der Kälte und der Dunkelheit wegen, eher weniger nach draussen. Dann spielten sie zuhause Eile mit Weile, Domino oder auch Fang den Hut. Die ganze Familie war auch oft bei einem Jass vereint. Fernsehen war noch unbekannt.

Die Winter waren damals noch streng und schneereich. Das Ganterschwiler Skirennen war ein lange herbeigesehntes Ereignis. Die recht lange Strecke war nicht ohne Tücken.

Gestartet wurde unter der Scheune unter dem Laubberg, Ziel war die Wiese vor dem grossen Fabrikgebäude Mayer. Der Lehrer, auch ein Fussballer und allgemein ein Sportfan, sowie einige Dorfobere unterstützten den Anlass. Sogar der noble Fabrikant A. Mayer gab sich jeweils die Ehre.

Das Rennmaterial war noch nicht so perfekt wie heute, Stürze wurden oft gesehen und auch schadenfreudig kommentiert. Ein opulenter Gabentempel sorgte für freudige Gesichter. Niemand ging leer aus. Es gab auch eine Disziplin «Schanzenjucken». Die Buben riskierten viel, auch eine Bauchlandung. Sie wussten nicht, dass nur «gestandene Sprünge» bewertet wurden.

Aus: Kulturverein Ganterschwil (Hg.). Weisch no … . „Kinder aus Ganterschwil erzählen. Bazenheid: Kalberer 1997.