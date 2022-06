Damals Ein Traum aus Holz für den Bodensee Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 08.06.2022, 15.00 Uhr

Ganz langsam, und mit Seilen gesichert, drehten Christian und Balz Kunz, zusammen mit ihren Helfern, die Schale ihres Segelschiffs. Bild: PD

Vor 100 Jahren

3. Juni: Hemberg. Letzten Dienstag, den 30. Mai, wurden, eine Seltenheit in einer kleinen Gemeinde, hier vier Hochzeitspaare miteinander getraut, worunter zwei Brüder von der Matt und zwei Geschwister vom Tobel. Eine Bluestfahrt per Auto ins Appenzellerland usw. gab dem seltenen Ereignis einen schönen Abschluss.

7. Juni: Wattwil. Da die Jodbehandlung und Prophylaxe des Kropfes hauptsächlich infolge der begonnenen Experimente, massenweise Jodmittel an Schulkindern zu verabfolgen, auch das breiteste Interesse im Publikum gefunden haben, wird es viele interessieren, wie sich unser Spitalarzt in einer kürzlich in der «Schweizerischen medizinischen Wochenschrift» veröffentlichten Arbeit betitelt: «Zur Prophylaxe und Therapie des Kropfes mit Jod», zur Frage stellt. Seine Ausführungen basieren auf den Erfahrungen an einem reichlichen Kropfmaterial von zirka 800 Fällen.

Vor 50 Jahren

7. Juni: «Bendel». Das Gebiet des «Bendel» zwischen Hemberg und Ebnat-Kappel erhält eine neue Wasserversorgung. Die Stimmbürgerschaft von Ebnat-Kappel hatte am sonntäglichen Urnengang über ein vorgelegtes Gutachten betreffend eine Krediterteilung der politischen Gemeinde für den Beitrag an die Wasserversorgung im «Bendel» in der Höhe von maximal 150’000 Franken zuzüglich Anteil an den teuerungsbedingten Mehrkosten zu entscheiden. Aufgrund der Tatsache, dass die Lösch- und Trinkwasserversorgung im Gebiet des zwischen 970 und 1070 m ü. M. gelegenen Gebietes als ganz ungenügend und veraltet angesprochen werden musste, den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprach und die Region als Erholungsgebiet zu betrachten ist, bildeten einige Interessenten bereits 1968 ein Initiativkomitee zwecks späterer Gründung einer selbstständigen Wasserkorporation. Mit 776 Ja gegenüber 125 Nein haben die Stimmberechtigten dem Kreditbegehren die verdiente Zustimmung erteilt und den Bewohnern auf dem «Bendel» die dringlich gewordene neue Wasserversorgung gesichert.

Vor 20 Jahren

8. Juni: Ebnat-Kappel. Den Traum, ein eigenes Schiff zu bauen, hegte Christian Kunz schon seit seiner Kindergartenzeit. Seit 1999 ist er – zusammen mit seinem Sohn Balz, der gelernter Bootsbauer ist – daran, sich diesen Traum zu erfüllen. Gebaut wird das rund neun Meter lange Segelschiff in Christian Kunz’ ehemaligem Kindergarten. Rund 1000 Arbeitsstunden wandten sie auf, um die Schale, also das, was im Wasser liegen wird, herzustellen. Weitere 1000 Arbeitsstunden rechnen sie für den Innenausbau und noch einmal 1000 Arbeitsstunden für die abschliessenden Arbeiten.

Vor 10 Jahren

2. Juni: Wattwil. Weniger Lärmbelästigung bei der Anlieferung, grössere Platzverhältnisse und die zentrale Lage waren die Gründe für die Zusammenlegung der Postzustellungen von Wattwil und Ebnat-Kappel. Laut Xaver Fäh, Leiter der Briefzustellregion Wil, bleiben alle Arbeitsplätze erhalten. Innerhalb von zwei Tagen verlagerten die Pöstler von Wattwil und Ebnat-Kappel die Zustellung in den «Glaspalast» im Industriegebiet Färch. (red)