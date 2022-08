Damals Ausprobiert, geprobt und musiziert Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 30.08.2022, 16.00 Uhr

Hansueli Hersche (stehend) probte mit Interessierten jeden Alters und gab nicht locker, bevor er nicht wusste, dass seine Anweisungen begriffen wurden. Bild: PD

Vor 100 Jahren

26. August: Wattwil/Ricken. An Stelle der Pferdepostkurse nach dem Ricken dürfte in absehbarer Zeit das moderne Verkehrsmittel, das Automobil treten. Es sind hierüber schon längere Zeit Verhandlungen zwischen den interessierten Gemeinden und den zuständigen Postdirektionen im Gange. Der Autoverkehr über den Ricken würde gegenüber dem heutigen primitiven und zudem kostspieligen Pferdepostbetrieb einen grossen Fortschritt bedeuten und von der Bevölkerung lebhaft begrüsst werden. Wohl hat der Verkehr über den Ricken seit dem Bau und Betrieb der Rickenbahn gewaltig abgenommen; immerhin weist diese Bergstrasse, namentlich zur Sommerszeit, noch eine grosse Frequenz auf.

Vor 50 Jahren

30. August: Hemberg. In der NZZ vom 23. Juli 1972 ist unter dem Titel «Bedrohtes Erholungsgebiet» ein Beitrag über die «Sorgen und Aufgaben einer Berggemeinde» erschienen, der natürlich im toggenburgischen Dorf ein breites Echo gefunden hat und in den zahlreich vorhandenen Dorfwirtschaften ausgiebig besprochen wurde. Noch selten haben wohl soviele Hemberger so gründlich über ihre Probleme diskutiert aber auch über die im oben erwähnten Artikel weit übertriebenen pessimistischen Ansichten gelacht. «Man könnte ja meinen, wir seien hier alle am verreblen» sagte ein urchiger Toggenburger Bauer, der zwar auch seine Sorgen hat, der sie aber mit der hierzulande eigenen Zähigkeit und Lebenstüchtigkeit meistert.

Tatsächlich hat die früher vorherrschende Eigenschaft der toggenburgischen Bauern, nämlich das «Jammern» sehr stark abgenommen, denn es ist einfach nicht wahr, dass es den Bauern in dieser Höhe schlecht geht. Das Gegenteil ist der Fall. Wer die Entwicklung in Hemberg seit 20 Jahren Tag für Tag verfolgt hat, konnte erstaunliche Wandlungen erleben. Natürlich ist die Abnahme der Bauernbetriebe eine Tatsache, die aber auf das ganze Land zutrifft, doch wer durchhält, dem geht es heute nicht nur gut, sondern in vielen Fällen sogar recht gut.

Vor 20 Jahren

27. August: Ennetbühl. Der Verein «Rond oms Hackbrett» organisierte zum vierten Mal ein Fest für alle, die sich für das volkstümliche Saiteninstrument interessieren. In der Weissküferei Stauffacher im Riet Ennetbühl versammelten sich Liebhaber, Schüler und Musikbegeisterte und genossen den vielschichtigen Anlass. «Nüd efach drofloshemmere, dä Vootrag mos enteressaant se. Ee mol ächli lüter, s nöchscht mol fii ond liesleg.» Konzentriert folgen Kinder und Erwachsene jeden Alters den Anweisungen des erfahrenen Meisters seines Faches. Hansueli Hersche, gebürtiger Innerrhoder und erfahrener Volksmusikant, der in Ebnat-Kappel lebt, ist einer der versierten Hackbrettspieler, die für den Anlass gewonnen werden konnten.

Vor 10 Jahren

30. August: Nesslau. Der Himmel über Nesslau wird am kommenden Sonntag von bunten Gleitschirmen und Deltas erfüllt sein. Das imposante Schauspiel, welches das Toggenburger Flugmeeting bietet, feiert dann seinen 20. Geburtstag. Zum Jubiläum will man die «alten Zeiten» wieder aufleben lassen, weshalb ganz wie in den Anfangstagen neben den Punktlandungen auch die originellsten Kostüme prämiert werden. (red)