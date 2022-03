Damals Affen an Ebnater Schulen und Umfahrungswünsche im Gemeinderat Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert? 22.03.2022, 12.10 Uhr

Die Strasse in der Stegrüti ist in schlechtem Zustand. Mit Sanierungsmassnahmen kann nicht zugewartet werden, bis (möglicherweise in 10 bis 15 Jahren) die Umfahrung weitergeführt wird. Bild: PD

Vor 100 Jahren

18. März: Nesslau. Die Einführung der Halbtagjahrschule und des achten Schulkurses an der Schule Bühl bei Nesslau wurden von der Bürgerschaft aus Finanzierungsgründen abgelehnt.

22. März: Wattwil. Das Wasser- und Elektrizitätswerk erweitert gegenwärtig sein elektrisches Leitungsnetz auch auf der linken Talseite. Damit erhält auch Schomatten bis ins hinterste Haus das elektrische Licht.

Vor 50 Jahren

17. März: Ebnat-Kappel. Einige hundert Schüler von Ebnat-Kappel kamen wieder einmal in den Genuss einer Schultierschau von Tierli-Walter aus Gossau. Aus seinem grossen Zoo brachte der Tierfreund aus Leidenschaft diesmal Affen mit. Bevor er zur Zugnummer mit den menschenähnlichen Vierbeinern kam, zeigte er einige besonders interessante Tiere aus seinem Zoo, Riesenkröten, einen Riesenfrosch sowie eine giftige Vogelspinne. Hell begeistert waren die Schüler dann von Walters Affenschau. Das Programm reichte von Meerkatzen, über die Kapuzineraffen zu den Rhesusaffen. Absoluter Höhepunkt der lehrreichen und trotzdem unterhaltenden Schau war für die Kinder die Vorführung der Schimpansin «Josy». Aeltere Schüler dürften bei der diesjährigen Tierschau besonders viel von den Erläuterungen des Zoobesitzers profitiert haben. Walter setzt sich sehr intensiv mit den Verhaltensweisen der Tiere auseinander. Da er täglich in der Praxis beobachten kann, wirkt seine Verhaltensforschung spontan, ungelehrt und für jedermann verständlich.

Vor 20 Jahren

22. März: Ebnat-Kappel. Das kantonale Baudepartement hat die Gemeinden eingeladen, im Rahmen des neuen Strassenbauprogrammes Vorschläge für Bauten an Staatsstrassen auf dem Gemeindegebiet bekannt zu geben. In Ebnat-Kappel stehen vordergründig die Umfahrung Wattwil (Brendi-Stegrüti), der Geh- und Radweg in der Stegrüti sowie die Strassenraumgestaltung der Ortsdurchfahrt auf der Wunschliste des Gemeinderates. Die Diskussionen, Abklärungen und Studien für die Weiterführung der Umfahrung zwischen Wattwil und Ebnat-Kappel sind schon jahrzehntelang im Gang. Verschiedene Linienführungsvarianten sind bearbeitet worden. Die Gemeinderäte von Wattwil und Ebnat-Kappel haben schon wiederholt Stellungnahmen dazu abgegeben. Die Realisierung des fehlenden Umfahrungsteilstückes wird für Wattwil und das Toggenburg immer dringlicher.

Vor 10 Jahren

21. März: Krinau. Am 1. April entscheiden die Stimmbürger über die Vereinigung von Krinau und Wattwil. Vorgestern war deshalb wohl die letzte Vorversammlung der Politischen Gemeinde Krinau. «Wir sind Krinauer und bleiben in erster Linie Krinauer» so fasste Gemeinderat Max Bretscher die Befindlichkeit im kleinsten Dorf des Kantons zusammen. Die Krinauer Identität gehe durch die Vereinigung mit Wattwil nicht verloren, lautet die Botschaft. Als sichtbarstes Zeichen dafür plant der Gemeinderat eine Ortseingangstafel, auf der die Dorfvereine ihre Anlässe ankündigen können. Zu stehen kommt die Tafel kurz vor dem Dorfeingang bei der Weberei Graf. (red)