In der «Grünstadt» Degersheim bräunen sich die Rasenflächen – Schuld sind nächtliche Besucher

Gleich an mehreren Orten ähneln seit kurzem öffentliche Rasenflächen fein gepflügtem Ackerland. Schuld ist der Dachs, der sich nachts in den bebauten Raum schleicht um sich an den eiweissreichen Engerlingen unter der Erde gütlich zu tun.