«Da platzt mir der Kragen»: Auch der neue Fahrplan 2021 sieht keinen Halt am Bahnhof Algetshausen-Henau vor – nun macht Uzwil mobil Der Bahnhof in Algetshausen ist seit 2013 geschlossen. Doch die Uzwiler haben die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung nie ganz aufgegeben. Jetzt ruft Gemeindepräsident Lucas Keel die Bevölkerung dazu auf, sich für den Erhalt des Bahnhofs einzusetzen.

Die Arme sind verschränkt, die Blicke grimmig. «Wir verlangen Halt», steht auf dem Transparent, das Kantonsratspräsident Bruno Cozzio und der Algetshauser Thomas Höhener am ehemaligen Bahnhof Algetshausen-Henau hochhalten.

Davor haben sich Jürg Hollenstein, Präsident des Dorf- und Kulturvereins Pro Henau, Karin Bösch, Präsidentin des Einwohnervereins Algetshausen und der Uzwiler Gemeindepräsident Lucas Keel aufgestellt.

Jürg Hollenstein, Präsident des Dorf- und Kulturvereins Pro Henau. Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil. Karin Bösch, Präsidentin des Einwohnervereins Algetshausen. Kantonsratspräsident Bruno Cozzio. Thomas Höhener aus Algetshausen.

Schliessung nur vorübergehend

Sie sind verärgert, denn der Zug hört nicht auf ihre Forderung. Er braust ungerührt am Bahnhof vorbei – das bereits seit 2013. Und wohl noch länger.

Vor sieben Jahren war der Bahnhof mit der Begründung geschlossen worden, dass auf Grund des ausgebauten und verdichteten Bahnangebots Halte von Regionalzügen zwischen Uzwil und Wil nicht mehr möglich seien.

Sie wollen den Bahnhof Algetshausen-Henau wiederbeleben (v.l.): Bruno Cozzio, Jürg Hollenstein, Karin Bösch, Lucas Keel und Thomas Höhener. Bild: PD

Die Schliessung sei allerdings nur vorübergehend, versicherte der damalige Regierungsrat Joe Keller. Und 2014 versprach Regierungsrat Benedikt Würth, sich für den Bahnhof einzusetzen.

Ein Halt in Bruggen statt in Algetshausen

Das hat man in Uzwil nie vergessen, und die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung des Bahnhofs ist über all die Jahre nie gestorben – selbst 2018 nicht, als der Bahnhof beim damaligen Fahrplanwechsel nicht berücksichtigt worden ist.

Doch jetzt sieht es düster aus für den Bahnhof. Der neue Fahrplan 2021 befindet sich noch bis am 26. Juni in der Vernehmlassung – und Algetshausen kommt darin wieder nicht zum Zug. Dafür soll die S1 in St.Gallen-Bruggen halten.

Höhere Erschliessungsqualität mit Haltestelle

«Inakzeptabel», findet das Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel in einer Stellungnahme. «Da platzt mir der Kragen.» Er fordert:

«Wenn die S-Bahn auf der Strecke zwischen Wil und St.Gallen irgendwo zusätzlich halten kann, dann zuerst in Algetshausen-Henau.»

Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil. Ralph Ribi

Keel begründet: Bruggen sei bereits sehr gut mit Bus und Zug ans Stadtnetz angeschlossen, während ein Halt in Algetshausen eine «deutliche Erhöhung der Erschliessungsqualität» zur Folge hätte.

Weiter führt er an, dass der Bahnhof St.Gallen-Bruggen nicht barrierefrei sei und dass zum letzten Zeitpunkt, als Algetshausen-Henau noch geöffnet war, St.Gallen-Bruggen sogar die tiefere Zahl an Fahrgästen aufwies.

Bahnhalt hätte bauliche Folgen bis nach St.Gallen

Patrick Ruggli, dem Leiter des kantonalen Amtes für öffentlichen Verkehr, sind die Argumente aus Uzwil bekannt. Doch der Wunsch nach einem zusätzlichen Bahnhalt in Algetshausen lässt sich nicht ohne weiteres erfüllen. Ruggli erklärt:

«Ein neuer Bahnhalt in Algetshausen-

Henau steht in Konflikt mit der Güterzugtrasse Wil–Gossau und hätte bauliche Massnahmen bis an den Bahnhof St.Gallen zur Folge.»

Patrick Ruggli, Leiter des Amtes für öffentlichen Verkehr. PD

Er führt aus: An dieser für Güterzüge reservierten Trasse könnten keine Anpassungen vorgenommen werden. Ein zusätzlicher Halt bei gleichzeitigem Beibehalt der Güterzugtrasse sei aber ohne bauliche Massnahmen nicht möglich, und solche seien im Ausbauschritt 2025 nicht enthalten.

Dies ist laut Ruggli schon seit einer entsprechenden Prüfung der SBB vom Juli 2017 bekannt. Mit dem Bahnhof St.Gallen-Bruggen habe der Entscheid gegen einen Bahnhalt in Algetshausen-Henau im Grunde aber nichts zu tun.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Ist der Bahnhof Algetshausen-Henau also bald Geschichte? Noch nicht ganz. Bis Ende Jahr kann der Kanton beim Bundesamt für Verkehr erstmalig Änderungswünsche bezüglich des Ausbauschrittes 2035 eingeben, so Ruggli. Dabei beantrage man den Halt Algetshausen.

In Uzwil bleibt man hartnäckig, nicht zuletzt, weil Algetshausen fast das einzige Gemeindegebiet mit Wachstumspotenzial ist und ein Bahnhalt von grosser Bedeutung wäre. Gemeindepräsident Keel ruft dazu auf, zum Fahrplanentwurf Stellung zu nehmen. Zudem lanciert die Gemeinde, der Einwohnerverein Algetshausen und Pro Henau eine Selfie-Aktion für den Bahnhalt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.