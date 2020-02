Cup-Niederlage in der Verlängerung: Der EC Wil verpasst die Sensation denkbar knapp Das 1.-Liga-Team des EC Wil unterliegt dem höherklassigen EHC Dübendorf in der letzten Runde der Cup-Qualifikation mit 6:7 nach Verlängerung. Die Wiler waren der Überraschung ganz nahe – am Ende fehlten nur 30 Sekunden. Ganz vorbei ist ihr Traum von der erstmaligen Teilnahme an der Hauptrunde des Schweizer Cups aber noch nicht. Tim Frei 08.02.2020, 22.43 Uhr

Levin Schneider erzielt das 3:2 und bringt die Wiler damit erstmals in Führung. Benjamin Manser

Als Andreas Ambühl in der 44. Minute das 6:2 für den EC Wil erzielt hatte, lag die Überraschung in der Luft. Doch Dübendorf steckte nicht auf und brachte mit drei Treffern bis zur 58. Minuten die Spannung zurück. 30 Sekunden vor Schluss erzielten die Gäste tatsächlich noch den Ausgleich – so musste die Verlängerung über den Sieger und damit den Teilnehmer der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups 2020/21 entscheiden.

In dieser hatte Ambühl den entscheidenden Treffer auf dem Stock, doch es fehlten wenige Zentimeter. Und so kam es wie es kommen musste: Dübendorf krönte seine Aufholjagd mit dem 7:6-Siegtreffer durch Cian Derder in der 61. Minute.

EC Wil hat noch Chancen auf erstmalige Cup-Teilnahme

Die Wiler zeigten eine kämpferisch ganz starke Leistung und hätten sich die Sensation verdient. Im Schlussdrittel gelangen ihnen zudem einige sehenswerte Treffer. Doch am Ende bewies Dübendorf, dass es die Qualifikation in der «MySports League» nicht umsonst auf dem zweiten Platz abgeschlossen hatte.

Noch ist der Wiler Traum von der erstmaligen Teilnahme an der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups nicht vorbei. Denn wie im vergangenen Jahr wird der zehnte Teilnehmer des Amateureishockeys auch dieses Mal per Losentscheid bestimmt. Nebst dem EC Wil können die acht weiteren Verlierer der letzten Qualifikationsrunde auf das grosse Los zählen – Wils Chancen stehen also bei 11.11 Prozent.