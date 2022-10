Kampagne: Rund 700 Impfungen am ersten Tag im Impfzentrum Wil

Covid-Pandemie Start der neuen Kampagne: Das Impfzentrum Wil verzeichnet am ersten Tag rund 700 Impfungen Seit Montag ist die Auffrischimpfung gegen das Coronavirus kostenlos erhältlich und für weitere Bevölkerungsgruppen empfohlen. In Wil war der Andrang gross. Larissa Flammer 11.10.2022, 12.00 Uhr

Eine Aufnahme vom Wiler Impfzentrum, das im April 2021 eröffnet wurde. Bild: Tobias Garcia

Die Nachfrage nach einer Covid-Impfung steigt wieder an. Am Montag wurden im Impfzentrum in Wil rund 700 Personen geimpft. Davon nahmen 160 die Walk-in-Möglichkeit wahr. Das heisst, sie kamen ohne Termin für eine spontane Impfung. Diese Zahlen kommuniziert das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen auf Anfrage.

Seit Montag gelten neue Empfehlungen für die Coronaimpfung. Eine Boosterimpfung ist neu für die folgenden, besonders gefährdeten Personen empfohlen, sofern die letzte Covid-Impfung oder -Infektion bereits mehr als vier Monate her ist:

Personen ab 65 Jahre

Schwer immundefiziente Personen

Personen mit chronischen Krankheiten oder Trisomie 21

Schwangere

Ebenfalls empfohlen ist die Impfung für Gesundheitspersonal über 16 Jahre und Betreuungspersonen von besonders gefährdeten Personen. Alle anderen Personen zwischen 16 und 64 Jahren, die doppelt geimpft sind, sind nach wie vor gut vor einem schweren Krankheitsverlauf und/oder Hospitalisation bei einer Covid-Infektion geschützt. Doch auch für sie ist die Boosterimpfung kostenlos erhältlich, wenn sie diesen Schutz vorübergehend weiter erhöhen möchten.

Impfzentrum kann Öffnungszeiten verlängern

Im Kanton St.Gallen ist die Impfung bei mehreren Apotheken, einzelnen Hausarztpraxen sowie in den Impfzentren möglich. Das Impfzentrum in Wil ist jeweils montags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Das kantonale Gesundheitsdepartement teilt mit:

«Die Öffnungszeiten werden je nach Nachfrage angepasst.»

In Wil ist die Impfung auch in der Löwen Apotheke erhältlich, in Flawil impft die Ameisen Apotheke und in Wattwil die Apotheke Dr. Bütikofer.

Für die Auffrischimpfung wird bevorzugt der neue, bivalente Impfstoff «Spikevax Bivalent Original/Omicron» verwendet. In den Impfzentren sind grundsätzlich alle Impfstoffe verfügbar. In den Apotheken und Arztpraxen wird ebenfalls der neue, bivalente Impfstoff verwendet.

Informationen und Anmeldung: www.sg-impft.ch