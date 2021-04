Covid-19 Laut und lärmig: Raumluftreiniger an der Kanti Wil wurden abmontiert ‒ Kanton zieht gemischtes Fazit Die Kantonsschule Wil hat im Auftrag des Kantons St.Gallen zwei Raumluftreinigungsgeräte, die geschlossene Räume von Aerosolen reinigen können, getestet. Die Pilotphase ist nun beendet. Ob weitere Testphasen anstehen, ist noch offen. Rossella Blattmann 15.04.2021, 05.00 Uhr

Die zwei Raumluftreinigungsgeräte an der Kantonsschule Wil wurden nach drei Wochen abmontiert. Bild: Ralph Ribi

«Die Idee, dass ein Gerät alle Viren vernichtet, ist verlockend.» Mit diesen Worten hatte sich Reto Müller, Verwalter der Kantonsschule Wil, im Februar zu den zwei Raumluftreinigern, welche die Mittelschule im Auftrag des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen im Kampf gegen die Coronapandemie testete, geäussert.

Die zwei Raumluftreinigungsgeräte – ein grösseres der Firma Kemper, das im Biologiezimmer stand, und ein kleineres der Firma Mavenet, das in einem normalen Klassenzimmer brummte und surrte – wurden nun nach einer dreiwöchigen Pilotphase abmontiert. Was sind die Erkenntnisse?

Bernhard Thöny, Leiter des Dienstes für Informatik beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Der Lärm störte den Unterricht

Laut Bernhard Thöny, Leiter des Dienstes für Informatik beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, war das Ziel der Testphase, herauszufinden, wie verträglich Covid-19-Raumluftreiniger für den Unterrichtsalltag sind. Thöny sagt: «Die wichtigste Erkenntnis ist: Die Geräte funktionieren.»

Doch einige Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler störten sich an der Geräuschkulisse. Thöny sagt:

«Sie empfanden Raumluftreiniger als zu laut, und den Ton, den die Geräte aussenden, als unangenehm.»

Der Grund für die Lautstärke ist laut Thöny die Automatik der Geräte: «Je mehr Schüler in einem Klassenzimmer sitzen, desto mehr CO 2 wird ausgestossen, desto hochtouriger laufen die Geräte und desto lauter wird es im Raum.» Zudem hätten sich Schülerinnen und Schüler, die in unmittelbarer Nähe eines Gerätes sassen, am Luftzug, der von den Geräten ausgeht, gestört, sagt Thöny. Dass eine Schülerin oder ein Schüler gleich neben einem Gerät sitzt, sei aufgrund der Klassenzimmergrösse unvermeidlich gewesen.

Die Kantonsschule Wil hatte im Auftrag des Kantons zwei Raumluftreinigungsgeräte getestet. Bild: Ralph Ribi

Adios Aerosole, adios Corona, auf Wiedersehen lästiges Lüften? In der Medienmitteilung, in welcher das Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen die Pilotphase angekündigt hatte, hatte es geheissen: «Die Testergebnisse könnten allenfalls erlauben, zu einem Schulunterricht mit weniger Massnahmen zurückzukehren.» Wird das nun Realität? Das sei noch ungewiss, sagt Thöny nun.

Tests an Hochschulen im Kanton möglich

Ausser der Kantonsschule Wil hätten keine weiteren Kantonsschulen Raumluftreiniger getestet, sagt Thöny. Schulen in Wattwil und Eggersriet hätten jedoch ebenfalls Raumluftreinigungsgeräte wie an der Kanti Wil geprüft. Da die Gemeinden für die Volksschule zuständig seien, könne er nicht mehr dazu sagen.

Weitere Testphasen seien an Kantonsschulen im Kanton St.Gallen keine geplant. Doch eine Testphase an den Hochschulen – der Universität St.Gallen (HSG) und der Ostschweizer Fachhochschule (OST) – ist gemäss Thöny nicht ausgeschlossen. Er sagt:

«Die Hochschulen befinden sich nun schon sehr lange im Fernunterricht. Es ist durchaus möglich, dass, sobald der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird, Raumluftreinigungsgeräte an den Hochschulen im Kanton geprüft werden.»

Ob und wann dies der Fall sein wird, sei noch offen.