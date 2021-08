COVID-19 Im Spital Wil werden gleich viele Corona-Patienten gepflegt wie während der zweiten Welle: «Es sind viele Reiserückkehrer» Mehr Coronafälle auch in der Region Wil-Toggenburg. Der Wahlkreis Wil gehört zu den am stärksten vom Anstieg betroffenen im Kanton St.Gallen. Im Spital Wil wird nun ein Besuchsverbot geprüft. Simon Dudle 21.08.2021, 05.00 Uhr

Auch in der Spitalregion Fürstenland Toggenburg mit den Spitälern Wil und Wattwil müssen wieder vermehrt Covid-19-Patienten behandelt werden. Symbolbild: Alex Spichale

Die Coronakurve zeigt in die falsche Richtung. Es gibt wieder deutlich mehr Ansteckungen als noch vor ein paar Wochen. Dieser nationale Trend spiegelt sich auch in der Region Wil-Toggenburg. Im Wahlkreis Wil haben allein in der vergangenen Woche 239 Personen einen positiven Covid-19-Befund erhalten. Das sind über 30 Personen pro Tag, wie der Kanton St. Gallen am Freitag verlauten lässt. Zum Vergleich: Zwischenzeitlich war die Zahl praktisch auf Null gesunken. Innerhalb des Kantons St. Gallen ist der Wahlkreis Wil momentan jener mit der zweithöchsten Ansteckungsquote. Nur das Rheintal liegt noch etwas höher.

Und das Toggenburg? Im deutlich Einwohner schwächeren Wahlkreis waren es vergangene Woche 105 Neuansteckungen. Gut vergleichbar sind die Zahlen in der Statistik «Laborbestätigte Covid-19-Fälle der letzten 14 Tage pro 100000 Einwohner». Hierbei waren es im Wahlkreis Wil 529 Fälle, im Toggenburg 390 Fälle.

Zehn Coronapatienten im Spital Wil

Die höhere Anzahl Covid-19-Infektionen hat auch Auswirkungen auf die Spitäler in Wil und Wattwil, die unter dem Dach der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) zusammengeschlossen sind. Corina Stoffels, Kommunikationsmitarbeiterin des SRFT, sagt:

«Die Anzahl in der Spitalregion Fürstenland Toggenburg hospitalisierter Covid-19 Patienten ist in den ersten beiden Augustwochen stark angestiegen, aber immer noch auf tiefem Niveau»

Diese Woche sei der Anstieg weniger ausgeprägt und im Vergleich mit der Vorwoche «etwas stabiler».

In Zahlen ausgedrückt: Am Freitagmorgen wurden zehn Personen mit bestätigter Coronavirus-Infektion im Spital Wil hospitalisiert, in Wattwil gab es keine Corona-Patienten. Am Tag davor waren es alles in allem zwölf Covid-19-Patienten gewesen, davon elf in Wil und einer in Wattwil. Während der zweiten Welle im vergangenen Winter waren es in Wil oftmals zwischen 10 und 15 Coronapatienten gewesen.

Einschränkungen werden geprüft

Und trotzdem ist die Situation nicht die gleiche wie im November oder Dezember des vergangenen Jahres. Corina Stoffels sagt diesbezüglich:

«Grundsätzlich sind es nun jüngere Patienten als noch im vergangenen Winter. Aktuell sind die Patienten in der Regel zwischen 40 und 60 Jahre alt. Sie sind mehrheitlich ungeimpft und viele davon sind Reiserückkehrer.»

Während das Kantonsspital St. Gallen ein ab nächster Woche gültiges Besuchsverbot erlassen hat, gibt es an den Spitälern in Wil und Wattwil aktuell keine verschärften Bestimmungen. Aber sie werden geprüft. «Mögliche Massnahmen sind Einschränkungen beim Besuchsrecht, Einschränkung der sozialen Anlässe und Zutrittsbeschränkungen in den Restaurants», sagt Corina Stoffels.

Vielleicht werden diese Einschränkungen schon bald von höherer Stufe verordnet und es braucht gar ein Coronazertifikat, um Zulass zu erhalten. Denn der kantonale Führungsstab prüft eine Ausweitung dieses Zertifikats – auch auf Spitäler und Heime.