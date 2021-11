Covid-19-Gesetz Lichtensteig und Niederbüren tanzen aus der Reihe – acht Gemeinden in der Region Wil/Toggenburg wechselten vom Nein- ins Ja-Lager Die Abstimmung am Sonntag über das Covid-19-Gesetz hat auch im Raum Wil/Toggenburg bewegt. Die Stimmbeteiligung war in allen Gemeinden sehr hoch, in Hemberg sogar bei fast 83 Prozent. Im Vergleich zur Abstimmung im Juni ist die Zustimmung zum Gesetz in allen Gemeinden grösser geworden – mit einer Ausnahme. Larissa Flammer 29.11.2021, 16.14 Uhr

Die Stimmbeteiligung war am Sonntag sehr hoch. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Abstimmungsergebnisse vom Sonntag erinnern ein wenig an die Erzählweise der Asterix-Comics: Das ganze Toggenburg stimmte Nein. Das ganze Toggenburg? Nein, eine kleine Ortschaft ist anderer Meinung. Lichtensteig hat als einzige Gemeinde im Wahlkreis das Covid-19-Gesetz angenommen.

Das gleiche Narrativ funktioniert umgekehrt auch im Wahlkreis Wil: Alle Gemeinden stimmten Ja. Alle? Nein, die Niederbürerinnen und Niederbürer haben das Covid-19-Gesetz abgelehnt.

Dass die Bevölkerung in Lichtensteig und in Niederbüren oft anderer Meinung ist als ihre jeweiligen Nachbarn, ist bekannt. Erst im September hat Niederbüren mit der rekordhohen Ablehnung der 99-Prozent-Initiative sowie dem Nein zur «Ehe für alle» gezeigt, dass sie die konservativste Gemeinde der Region Wil ist.

Und Lichtensteig hat in diesem Jahr bereits einmal anders gestimmt als alle anderen Gemeinden im Toggenburg: indem das Städtli das Verhüllungsverbot ablehnte. Stadtpräsident Mathias Müller erklärte damals: «Lichtensteig ist im regionalen Vergleich urban und progressiv geprägt.»

Einzig in Neckertal wuchs die Ablehnung seit Juni

Bei der Abstimmung über das Covid-19-Gesetz haben sich in Lichtensteig die Meinungen im Verlauf der vergangenen Monate geändert. Bei der Abstimmung Mitte Juni wollte die Bevölkerung von Lichtensteig wie das ganze Toggenburg das Covid-Gesetz ablehnen. Auch Degersheim, Jonschwil, Niederhelfenschwil, Oberbüren, Münchwilen, Rickenbach und Sirnach haben seit Juni vom Nein- ins Ja-Lager gewechselt. Neckertal ist die einzige Gemeinde in der Region, in der seit Juni das Nein-Lager prozentual grösser geworden ist. In allen anderen Gemeinden fiel die Ablehnung geringer beziehungsweise die Zustimmung grösser aus.

Die höchste Ablehnung im ganzen Kanton St.Gallen erfuhr das Covid-19-Gesetz am Sonntag in Hemberg. 71,04 Prozent der Bevölkerung stimmte dort Nein. Am meisten Zustimmung hatte das Gesetz im Raum Wil/Toggenburg in der Gemeinde Wilen (65,1 Prozent Ja-Stimmen), gefolgt von der Stadt Wil (60,28 Prozent).

Damit ist Wilen die einzige Gemeinde in der Region, in der die Zustimmung zum Covid-19-Gesetz über dem schweizweiten Durchschnitt (62 Prozent) liegt. Lichtensteig, das sich bei vergangenen Abstimmungen zur Mustergemeinde gemausert hat, liegt mit einer Zustimmung von 54,42 Prozent deutlich unter dem nationalen Wert. Dafür hat die Lichtensteiger Bevölkerung mit ihrer Zustimmung zur Pflege-Initiative (59,36 Prozent) sowie ihrer Ablehnung der Justiz-Initiative (67,82 Prozent) einmal mehr ziemlich genau den Puls der Schweizer Stimmbevölkerung getroffen.

Vier Gemeinden in der Region Wil/Toggenburg haben die Pflege-Initiative abgelehnt: Hemberg, Wildhaus-Alt St.Johann, Niederbüren und Oberbüren. Die Justiz-Initiative stand in allen Gemeinden der Region auf verlorenem Posten.

Rekordverdächtige Stimmbeteiligung in Hemberg

Die Stimmbeteiligung bei der Abstimmung zum Covid-19-Gesetz lag schweizweit bei hohen 65,7 Prozent. Dieser Wert wurde in allen Gemeinden der Region Wil/Toggenburg noch übertroffen. Einzige Ausnahme: Rickenbach, wo sich 64 Prozent an der Abstimmung beteiligten. Spitzenreiter in diesem Bereich war am Sonntag die Gemeinde Hemberg, wo 82,86 Prozent der Bevölkerung ihr Stimmcouvert abgaben.

Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg. Bild: PD/Anna Tina Eberhard

Gemeindepräsident Christian Gertsch war zwar auch erstaunt über diese hohe Zahl, sagt aber, dass die Hemberger Bevölkerung schon bei der Abstimmung über die Gemeindefusion eine Stimmbeteiligung von fast 80 Prozent erreicht habe. Gertsch sagt:

«Im kleinräumigen Gebiet ist das Interesse, sich zu beteiligen, hoch. Das kennen wir von unseren Bürgerinnen und Bürgern.»

Die rekordhohe Ablehnung des Covid-19-Gesetzes in Hemberg hat nach Gertschs Meinung mit den Raumverhältnissen auf dem Land zu tun: «Es gibt ein Unverständnis, dass bei uns die gleichen Massnahmen gelten wie in der Enge einer Stadt.»