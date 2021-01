Covid-19 Adios Aerosole, adios Corona? Die Kantonsschule Wil testet im Kampf gegen die Pandemie Raumluftreinigungsgeräte Nach den Sportferien prüft die Kantonsschule Wil im Auftrag des Kantons St.Gallen zwei Raumluftreinigungsgeräte, die geschlossene Räume von Aerosolen und somit von Coronaviren reinigen können. Lästiges Lüften im Klassenzimmer könnte so in Zukunft entfallen. Rossella Blattmann 26.01.2021, 16.52 Uhr

Nach den Ferien testet die Kantonsschule Wil im Aufrtag des Kantons zwei Raumluftreinigungsgeräte. Bild: Simon Dudle (26. Januar 2021)

Die Kantonsschule Wil nimmt eine Pionierrolle ein. Bald testet sie zwei verschiedene Raumluftreinigungsgeräte, die geschlossene Räume von Aerosolen und somit von Covid-Viren reinigen. «Die Testergebnisse könnten allenfalls erlauben, zu einem Schulunterricht mit weniger Massnahmen zurückzukehren», heisst es in einem Communiqué des Kantons St.Gallen.

Aerosole sind ein ausschlaggebender Faktor in der Bekämpfung des Coronavirus. Aerosole sind feine Tröpfchen, die für längere Zeit in der Luft bleiben und sich rasch in Innenräumen verteilen. Sie werden beim Atmen und Sprechen und noch stärker beim Lachen, Schreien und Singen ausgeschieden.

Bernhard Thöny, Leiter des Dienstes für Informatik beim Kanton St.Gallen. Bild: PD

Wiler Hebutec AG für Vertrieb zuständig

Laut Bernhard Thöny, Leiter des Dienstes für Finanzen und Informatik beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, sind Tests mit zwei Geräten von deutschen Firmen geplant, von Kemper und Mavenet. «Das Gerät der Firma Kemper wird von der Firma Hebutec AG aus Wil vertrieben», sagt Thöny. Das Testgerät der Firma Mavenet werde vom Hersteller selbst geliefert.

Warum werden die Geräte an der Kantonsschule Wil und nicht an einer anderen Schule im Kanton getestet? Die Rektorenkonferenz der Kantonalen Mittelschulen habe sich aus pragmatischen Gründen für die Kantonsschule Wil entschieden. Thöny sagt: «Da die Firma Hebutec AG in Wil ansässig ist, ist der Lieferweg kurz.»

Nach den Sportferien geht es los

Nach den Sportferien startet laut Thöny die Pilotphase der Geräte, die Covid-Viren aus der Luft filtern sollen. «Dabei soll in erster Linie die Anwendbarkeit im Unterricht getestet werden», sagt Thöny.

«Wenn die Geräte zum Beispiel zu laut sind und den Unterricht stören, dann können sie nicht angewendet werden.»

Wie lange die Pilotphase in Wil dauert und ob die Geräte dereinst auch an anderen Schulen im Kanton St.Gallen oder gar in der ganzen Schweiz zum Einsatz kommen werden, ist laut Thöny derzeit noch unklar. Doch ein erster Austausch mit den Gemeinden im Kanton habe bereits stattgefunden.

«Die Gemeinde Wattwil beispielsweise testet ebenfalls einzelne Geräte für den Einsatz in der Volksschule.»

«Für den Unterricht auf Mittel- und Berufsfachschulstufe ist der Kanton St.Gallen, für jenen auf Volksschulstufe sind die Gemeinden verantwortlich, die Hochschulen sind autonom», sagt Thöny. «Der Entscheid, ob sie ein Raumlüftungsgerät an ihrer Schule einsetzen wollen, liegt bei den jeweiligen Verantwortlichen.» Falls später eine grössere Zahl von Geräten beschafft werden sollte, müssten dabei die Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens beachtet werden, ergänzt er.

Doris Dietler Schuppli, Rektorin der Kantonsschule Wil.

Bild: Nana Do Carmo

Nie mehr lästiges Lüften?

Die beiden Raumluftreinigungsgeräte seien noch nicht an der Kantonsschule Wil angekommen, sagt Rektorin Doris Dietler Schuppli. Sie würden nächste Woche während der Sportferien geliefert. «Die Pilotphase startet in der Woche vom 8. Februar, wenn auch der Unterricht wieder losgeht. Dann werden die Geräte in den Klassenzimmern getestet», sagt Dietler. An welchem Tag genau, wisse sie noch nicht.

«Diese Geräte sollen geschlossene Räume von Covid-Viren reinigen können. Die Testergebnisse könnten allenfalls erlauben, zu einem Schulunterricht mit weniger Massnahmen zurückzukehren», schreibt der Kanton. Das würde Dietler sehr freuen. Denn:

«Immer wieder die Klassenzimmer durchzulüften ist vor allem im Winter schwierig. Es zieht, die Jugendlichen erkälten sich – zwar kein Corona, aber dennoch werden sie krank und fehlen dann im Unterricht.»

Weniger Massnahmen, keine Maskenpflicht? Dietler sagt: «Bezüglich Maskenpflicht ist derzeit der Bund zuständig und wir machen das, was angeordnet wird.»

Lehrer sollen Impfvorrang erhalten

Nebst der Raumluftreinigung prüft der Kanton St.Gallen gemäss Communiqué auch frühere Impfungen für Lehrpersonen. Diese könnten im Normalfall des Präsenzunterrichts nicht auf Homeoffice ausweichen und seien somit dem Risiko einer Ansteckung oder einer Verbreitung in einem grösseren Mass ausgesetzt.

Das Bildungsdepartement prüfe eine entsprechende Lösung im Kontakt mit den zuständigen Stellen. «Aufgrund der knappen Impfstoffmenge und der Priorisierung für Hochrisikopatientinnen und -patienten wäre aber eine Impfung voraussichtlich erst im Frühjahr möglich», heisst es weiter.