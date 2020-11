Coronavirus: Zwei Altersheime in der Region Wil-Toggenburg trifft es schwer – drei Betagte in einer Nacht gestorben Die Coronafallzahlen steigen. Besonders schutzbedürftig sind Menschen in Alters- und Pflegeheimen. In der Region sind bisher zwei Heime von einem grösseren Ausbruch betroffen. Lara Wüest 06.11.2020, 17.15 Uhr

Auch im Seniorenzentrum Uzwil hat sich das Coronavirus stark ausgebreitet. Bild: Tobias Söldi

Die Menschen in Alters- und Pflegeheimen sind besonders verletzlich, insbesondere wenn es um Covid-19 geht. Sie gehören zu den Coronarisikopatienten, die Gefahr eines schweren Verlaufs ist bei ihnen besonders gross. Wenn das Virus in einem Heim ausbricht, verbreitet es sich oft rasend schnell, weil die Bewohnenden auf engem Raum zusammenleben. Das Bundesamt für Gesundheit mahnte deshalb kürzlich, dass es nun besonders wichtig sei, vulnerable Personen zu schützen. Das Virus dürfe sich nicht in Altersheimen verbreiten.

Trotzdem lässt sich das nicht immer verhindern. Im Frühling, während der ersten Welle, traf das Virus viele Heime hart. Und auch in der zweiten Welle bleiben zahlreiche nicht verschont. So etwa im Raum Zürich. Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt nun: Auch in der Region Wil-Toggenburg kam es bisher in zwei Alters- und Pflegeheime zu einer starken Ausbreitung des Virus.

Ausbruch mit Unklarheiten

Eines davon ist das Seniorenzentrum Uzwil. Vor gut einer Woche stellte man erste Fälle fest. Seither ist deren Anzahl stark gestiegen. Gemäss dem Uzwiler Gemeindepräsident Lucas Keel, der auch Präsident der Heimkommission ist, weisen derzeit 47 der 137 Bewohnenden Symptome auf. Betroffen sind beide Standorte: das Haus Sonnmatt und das Haus Marienfried.

Vieles bei diesem Ausbruch ist aber noch unklar: «Es ist noch alles im Fluss», sagt Keel. Wie viele Bewohnende sich tatsächlich infiziert hätten, lasse sich noch nicht sagen. Bei einigen der 47 Patienten steht das Testresultat noch aus. Zudem, so Keel, sei es möglich, dass noch weitere Erkrankungen hinzukämen.

Gemäss Keel gibt es derzeit fünf schwere Verläufe, allerdings keine kritischen. Ins Spital gebracht wurde niemand. Viele haben gemäss Keel gar keine oder nur leichte Grippesymptome. Doch auch hier ist noch alles offen. Keel:

«Wir können nicht ausschliessen, dass doch noch jemand ins Spital muss.»

Damit sich das Virus nicht noch mehr ausbreitet, hat die Geschäftsleitung ein Besuchsverbot angeordnet. Ausserdem müssen alle Bewohnenden, auch die gesunden, auf ihrem Zimmer bleiben.

Fünf Personen mit schwerem Verlauf

Betroffen ist auch das Alterszentrum Sonnenhof in Wil. Ende Oktober kam es zu einem Ausbruch, bei dem sich 32 der 100 Bewohnenden infizierten. Das exponentielle Wachstum sei mittlerweile gebrochen, teilte die Thurvita AG, welche das Alterszentrum betreibt, kürzlich mit.

Doch mittlerweile gibt es auch Todesfälle zu beklagen. «In der Nacht auf Freitag sind drei Bewohnende verstorben», sagt Alard du Bois-Reymond. Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Thurvita AG. Alle drei Personen verstarben im Alterszentrum. «Sie hielten in einer Patientenverfügung fest, dass sie nicht ins Spital wollten», sagt du Bois-Reymond.

Und auch jetzt ist noch nicht alles überstanden. Zwar durften Personen, die negativ getestet wurden und Personen, deren Test vor zehn Tagen positiv war, ihr Zimmer am Freitag wieder verlassen und sich auf ihrer Etage bewegen. Letztere allerdings nur, wenn sie 48 Stunden keine Symptome mehr hatten. Nach wie vor sind aber Bewohner erkrankt.

Wie das Virus ins Alterszentrum gelangen konnte, kann du Bois-Reymond nicht mit Sicherheit sagen. Doch er hat eine Vermutung:

«Wir glauben, dass es nicht von den Mitarbeitenden eingeschleust wurde.»

Zwar haben sich im Sonnenhof auch zwei Angestellte mit Corona infiziert. Aber das seien zu wenige, um den Ausbruch zu erklären.

Ganzer Betrieb isoliert

Andere Alters- und Pflegeheime in der Region blieben bisher von einem grossen Ausbruch verschont, auch wenn es zu Infektionen kam.

Das Alterszentrum Tannzapfenland in Münchwilen etwa verzeichnete seit dem Frühjahr 15 positive Fälle. Allerdings nicht auf einmal, sondern über längere Zeit verteilt. Durch rasches Handeln bekam das Heim die Situation aber in den Griff, wie Zentrumsleiterin Renate Merk sagt. «Bei einem positiven Fall muss bei uns sofort die gesamte Abteilung in Isolation», sagt sie. Aktuell gebe es im Tannzapfenland keine positiven Fälle.

Im Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum in Zuzwil infizierten sich Anfang Oktober vier von 42 Bewohnenden. Für gut drei Tage wurde deshalb der gesamte Betrieb isoliert. Die Bewohnenden wurden ausschliesslich in ihren Zimmern verpflegt, Besuch durften sie während rund drei Wochen nicht empfangen. Diese Massnahmen zeigten Wirkung: «Glücklicherweise ist bei uns jetzt wieder alles gut», sagt Roland Hardegger. Er ist Präsident der Heimkommission und Gemeindepräsident von Zuzwil. Das Virus, sagt er, sei «leider» durch einen Besucher ins Heim gelangt.

Zweite Welle bereitet Sorgen

Auch in anderen Heimen in der Region sind derzeit keine Bewohnende am Virus erkrankt. So etwa im Altersheim Risi in Wattwil, im Seniorenzentrum Solino in Bütschwil und im Wohn- und Pflegeheim Flawil. Allerdings wurden jeweils Angestellte positiv getestet. So befindet sich derzeit beispielsweise eine Angestellte des Heims in Wattwil in Quarantäne. Gemäss dem Heimleiter Georg Raguth hat diese Person allerdings nicht gearbeitet, als es zu der Ansteckung kam, und sich sofort isoliert. Die zweite Welle bereitet ihm trotzdem grosse Sorgen. Vor allem, weil die Spitäler bald überlastet sein könnten.