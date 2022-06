Wil: Jüngere entscheiden sich vermehrt für Erstimpfung

Coronavirus Impfen wegen Fernweh: Das Impfzentrum Wil impft wieder etwas mehr Bald sind Sommerferien, die Leute zieht es wieder vermehrt in die Ferne. Das Impfzentrum in Wil verzeichnet seit Mai einen leichten Anstieg der Impfungen. Vor allem jüngere Personen entscheiden sich für eine Erstimpfung. Sabrina Manser 20.06.2022, 14.00 Uhr

Die Sommerferien machen das Testen oder Impfen wieder aktuell. Bild: Jöran Steinsiek/Imago

Die Sommerferien rücken in grossen Schritten näher. Verreisen wird wieder zum Thema – nach zwei Jahren Einschränkungen zieht es einem weit weg, ans Meer, in ferne Länder. So muss man sich wieder mit dem Impfen, Testen und Zertifikat auseinandersetzen. Das Fernweh bringt sogar ein paar Leute der Region Wil dazu, sich doch noch gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Im Impfzentrum Wil ist seit Anfang Mai ein leichter Anstieg von Covid-19-Impfungen zu verzeichnen, wie es auf Anfrage beim Kanton St.Gallen heisst. Aktuell bestehe eine Nachfrage nach Covid-19-Impfungen auf sehr tiefem Niveau. Was aber auffalle: Man stelle fest, dass sich vor allem jüngere Personen für eine Erstimpfung entscheiden, weil sie in den nächsten Wochen und Monaten eine Reise planen.

Die Nachfrage nach einer weiteren Auffrischimpfung ist nicht gestiegen. Eine zweite Auffrischimpfung sei nach dem Wissen des Kantons aktuell keine Voraussetzung, um in ein Land einzureisen. In der Regel werde eine Grundimmunisierung gefordert, deshalb sei ein leichter Anstieg von Erstimpfungen zu verzeichnen.

Das Angebot stark runterfahren

Das Impfzentrum in Wil ist jeweils am Montag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Durchschnittlich werden laut Kanton in Wil 60 bis 100 Impfungen pro Impftag verabreicht. Diese Menge an Impfungen lasse sich gut mit dem bestehenden Team bewältigen, wie es beim Kanton heisst.

Nebst dem Impfzentrum verabreicht auch die Apotheke Löwen in der Stadt Wil Impfungen gegen das Coronavirus. Man spüre keinen Anstieg der Nachfrage, sagt die Apothekerin Joëlle Kenel. Die Apotheke zählt pro Woche nur wenige, einzelne verabreichte Impfungen. Am Dienstag ist jeweils Impftag, nur der Impfstoff Janssen wird angeboten. «Die Nachfrage ist so stark zurückgegangen, wir mussten das Angebot runterfahren», sagt Kenel.

Einen Anstieg von Erstimpfungen bei jüngeren Personen verzeichne die Apotheke keine. Das hat einen Grund: «Jüngeren wird meist der Impfstoff Pfizer verabreicht. Da wir diesen nicht anbieten, schicken wir sie zum Impfzentrum.»

Die Apotheke dürfte auch Moderna impfen. Dort sind aber die Ampullen mit dem Impfstoff grösser als jene bei Janssen. «Wir müssten zu viel Impfstoff wegwerfen, weil wir nicht alles brauchen», sagt Kenel. Deshalb biete man nur Janssen an, bei dem eine Ampulle für fünf Impfungen reicht – bei Moderna sind zehn Dosen in einer Ampulle.