Frauenfelder Lauf erneut abgesagt

Coronavirus «Frauenfelder» erneut abgesagt: «Massnahmen führen dazu, dass unser Laufanlass seine Seele verliert» Eine Durchführung des traditionellen Anlasses wäre zwar möglich gewesen, die Veranstalter erachteten die Einschränkungen allerdings als zu einschneidend. Nun will man sich auf den Frauenfelder im nächsten Jahr konzentrieren. 18.08.2021, 00.01 Uhr

Der Frauenfelder Lauf wird zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Bild: Donato Caspari

(red) Vor einem Jahr wäre an eine Durchführung eines Grossanlasses, wie es der «Frauenfelder» ist, nicht zu denken gewesen. Die Situation rund um die Pandemie hat sich seither verändert. So strömen zurzeit wieder mehrere tausend Personen an Sportveranstaltungen. Eine Durchführung des Frauenfelder Laufanlasses wäre also durchaus möglich gewesen.

Trotzdem geben die Veranstalter nun bekannt: Auch in diesem Jahr wird der Event abgesagt. Der Vorstand des «Frauenfelder» habe sich in den vergangenen Monaten wiederholt und ausgiebig mit den Bewilligungsvoraussetzungen für Grossanlässe befasst, heisst es in der Medienmitteilung. Sie umfassten zurzeit die Zutrittsbeschränkung auf genesene, geimpfte oder negativ getestete Personen (3G) und allenfalls weitere Massnahmen. Ernst Huber, Marketingverantwortlicher des OK, schreibt:

«Wir haben bereits früh entschieden, den ‹Frauenfelder› nur als Vollversion durchzuführen. Will heissen: keine verkürzte Strecke, keine Teilnehmerbegrenzung, keine Verteilung des Laufs auf mehrere Tage.»

Nadelöhre werden zum Problem

Unter den derzeitigen Bestimmungen wäre gemäss den Veranstaltern eine Durchführung logistisch nur schwierig zu bewerkstelligen gewesen. Dies betreffe vor allem die Nadelöhre beim Startgelände des Halbmarathons in Wil und dem Start- beziehungsweise Zielgelände in Frauenfeld. Zuschauer sowie Betreuer müssten strikt von den Läufern separiert werden und auch Ansammlungen von Läufern seien, wo immer möglich, zu vermeiden.

Wenn das OK den Läufern mit viel Aufwand einen Anlass unter Ausschluss der Öffentlichkeit bereitgestellt hätte, würde es zwar den epidemiologischen und behördlichen Auflagen genügt haben, heisst es in der Medienmitteilung. «All die Massnahmen führen aber dazu, dass unser Laufanlass seine Seele verliert – zum ‹Frauenfelder› gehört mehr als nur das Zurücklegen von 21 oder 42 Kilometern Laufstrecke», lässt sich das OK zitieren.

Hinzu komme, dass die momentane Entwicklung die allgemeine Planungssicherheit auch nicht gerade erhöhe. Das OK will sich deshalb auf den nächsten «Frauenfelder» am Sonntag, 20. November 2022, konzentrieren.