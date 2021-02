Coronavirus «Die Idee, dass sie alle Viren vernichten, ist verlockend»: In der Kanti Wil werden Geräte zur Reinigung der Luft in Klassenzimmern getestet Der Kanton St.Gallen hat die Kantonsschule Wil mit einem Test beauftragt. Schüler und Lehrer sollen während einiger Wochen Erfahrungen mit zwei Geräten sammeln, die Aerosole, Viren und Bakterien aus der Raumluft filtern. Larissa Flammer 10.02.2021, 05.00 Uhr

Das relativ grosse Gerät der Firma Kemper steht in einem Biologie-Zimmer der Kanti Wil. (9. Februar 2021)

(9. Februar 2021)

Ein leises Brummen ist zu hören. Sogar eher nur ein Surren. Es kommt von Geräten zur Raumluftreinigung, welche die Mittelschule seit dieser Woche im Auftrag des Kantons St.Gallen testet. Die bestechende Idee dahinter: Einfach ein solches Gerät ins Zimmer stellen, und alle Aerosole, Viren und Bakterien werden aus der Luft gefiltert. «Die Testergebnisse könnten allenfalls erlauben, zu einem Schulunterricht mit weniger Massnahmen zurückzukehren», schrieb das Bildungsdepartement des Kantons in einer Medienmitteilung, in der es die Pilotphase ankündigte.

Der Kanton hat den Test initiiert und die Geräte bestellt, die Rektorenkonferenz der Kantonalen Mittelschulen hat die Kanti Wil als Versuchsstandort ausgewählt, weil die Wiler Firma Hebutec das Gerät der einen Firma vertreibt. Beide Raumluftreiniger kommen von deutschen Herstellern: Kemper und Mavenet.

Es braucht nur eine Steckdose

Die Kantonsschule war nur dafür zuständig, dass die Testgeräte angeliefert wurden. «Dafür waren die Winterferien letzte Woche ideal», sagt Verwalter Reto Müller. Seit Montag sind die Schülerinnen und Schüler wieder da und die Testphase läuft. Eine erste Erkenntnis hat Müller schon:

«Man merkt, die Leistung des Geräts nimmt zu, je länger das Zimmer nicht gelüftet wurde.»

Beide Geräte brauchen für den Betrieb einzig eine Stromquelle. Sie saugen Luft ein, reinigen sie und verteilen sie wieder. Steht man direkt neben einem Gerät, ist daher ein Luftzug zu spüren. Das kann den Schüler, dessen Tisch ganz in der Nähe steht, stören. Oder vielleicht unterbricht das eingangs erwähnte Surren die Konzentration während einer Prüfung. Diese und weitere Erkenntnisse sammelt man nun während einiger Wochen an der Kantonsschule Wil und gibt sie an das Bildungsdepartement weiter.

Geräte können Frischluft nicht ersetzen

Das Handling der Luftreiniger sollte kein grosses Problem sein. Müller sagt: «Unsere Hauswarte erhielten bei der Lieferung eine technische Instruktion.» Auch sie werden Erkenntnisse aus der Testphase sammeln und weitergeben. Die Geräte beider Hersteller stehen auf Rollen und können so leicht verschoben werden. Ein Problem: Zumindest das Gerät der Firma Kemper ist relativ gross. Es steht nun in einer Nische eines Biologieraums der Kanti.

Doch in den normalen Klassenzimmern gibt es keine Nischen. Die Räume sind mit den vielen Tischen ziemlich ausgefüllt. Die Geräte der Firma Mavenet sind etwas kleiner, dafür stehen im Testzimmer nun gleich zwei Stück.

In einem normalen Klassenzimmer mit relativ beengten Platzverhältnissen wird das kleinere Gerät der Firma Mavenet getestet. (9. Februar 2021)

(9. Februar 2021)

Wie gut die Geräte die Raumluft wirklich filtern, kann die Kanti Wil nicht testen. Dafür müssten Luftproben in einem Labor untersucht werden, mutmasst Verwalter Müller. Die Produkteinformation des Kemper-Geräts verspricht jedenfalls einen sechsfachen Luftwechsel pro Stunde in Räumen bis 100 Quadratmetern. Der Wirkungsgrad des Filters liege bei «über 99,995 Prozent».

Trotzdem ersetzt ein Raumluftreiniger regelmässiges Lüften nicht, wie den Verantwortlichen der Kanti Wil bei der Lieferung der Testgeräte gesagt wurde. Schliesslich sollte die Luft in einem Klassenzimmer nicht nur virenfrei sein, sondern auch genügend Sauerstoff enthalten. Lehrerinnen und Lehrer kennen das Problem. Wer sich noch an Teamsitzungen in kleinen Räumen in der Prä-Coronazeit erinnert, ebenfalls: Nach spätestens einer Dreiviertelstunde wird die Luft stickig, die Konzentration nimmt ab. In jeder Pause zu lüften, hat sich an der Kantonsschule daher etabliert, sagt Müller.

Weil Klassen an Mittelschulen nach fast jeder Lektion das Zimmer wechseln, sorgt auch das für eine gewisse Luftzirkulation. Aber auch Viren verbreiten sich so schneller. Müller sagt daher: «Die Idee, dass ein Gerät alle Viren vernichtet, ist verlockend.» Ob es in der Realität so einfach sei, könne er nicht sagen.