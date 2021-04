Coronakrise

In den fünf Thurvita-Heimen in Wil haben bis am 11. März alle Impfwilligen – Bewohnende und Personal – beide Impfdosen erhalten. Gemäss Alard du Bois-Reymond sind 40 Prozent der Mitarbeitenden und 70 Prozent der Bewohnenden geimpft.

Am WPH Flawil wurden laut Patric Koller bisher 62 Prozent der Bewohnenden zwei Mal geimpft, von den 161 Mitarbeitenden 25 Prozent. Als geschützt würden gemäss BAG jedoch 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner gelten, wenn jene dazugezählt werden, die innerhalb der letzten sechs Monate eine Covid-Erkrankung durchmachten, sagt Koller; bei den Mitarbeitenden seien es 50 Prozent.

Wie sieht es am «Risi» in Wattwil bezüglich Impfen aus? Georg Raguth sagt: «Bei unseren Heimbewohnenden haben wir eine Impfquote von über 90 Prozent, beim Personal 82 Prozent.» Eine Quote von 100 Prozent sei fast unmöglich zu erreichen, fügt Raguth hinzu. (bro)