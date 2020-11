Coronakrise beeinflusst Uzwiler Gemeindehaushalt: Eigenkapital muss vorzeitig angezapft werden Im nächsten Jahr will die Gemeinde Uzwil rund 10 Millionen Franken investieren. Davon belasten 4,3 Millionen den Gemeindehaushalt. Philipp Stutz 09.11.2020, 12.00 Uhr

Grösster Kostenpunkt ist die Sanierung der Uzehalle, die mit 5,78 Millionen Franken zu Buche schlägt. Die Bevölkerung hat dem Vorhaben im August zugestimmt. Bilder: Philipp Stutz

«Investitionen in Höhe von 10 Millionen sind in dieser Grössenordnung normal und können vom Finanzhaushalt verkraftet werden», sagt Gemeindepräsident Lucas Keel. Der Gemeinderat habe wegen der Coronakrise vorsichtig budgetiert und Ausgaben schweren Herzens gestrichen. Trotzdem wird fürs kommende Jahr mit einem Fehlbetrag von knapp einer Million Franken gerechnet. Das Defizit soll durch Eigenkapital gedeckt werden. Dieses beträgt aktuell über 13 Millionen Franken. Hinzu kommt die Ausgleichsreserve in Höhe von über 4 Millionen.

Bezug vom Eigenkapital war nicht geplant

«Dass wir das Eigenkapital bereits jetzt wegen der Coronakrise anzapfen müssen, war nicht geplant», gesteht Keel. Grundsätzlich gelte es, die vom Gemeinderat selbst gesetzten Parameter einzuhalten. Dabei geht die Exekutive von einem Eigenkapital von 10 Millionen und von einer Verschuldung von 30 Millionen Franken aus.

Zu bedenken sei, dass man für das finanziell aufwendige Schulraumkonzept im Herrenhof Vorfinanzierungen von rund 7 Millionen Franken getätigt habe. Keel betont:

«Hätten wir grössere Investitionen nicht hinausgeschoben, wären diese Eckwerte nicht eingehalten worden.»

Der Gemeindepräsident geht davon aus, dass die Steuereingänge dieses Jahres positiv sind. Die Coronakrise wird sich seiner Meinung erst in etwa ein bis zwei Jahre negativ auf den Gemeindehaushalt auswirken. Der Gemeinderat rechnet deshalb 2021 nicht mit einem Zuwachs der Steuereinnahmen gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2020.

Lucas Keel, Gemeindepräsident, Uzwil

Die Gemeinde Uzwil hat während Jahre an Steuerkraft eingebüsst. Zu- und Wegzüge hielten sich zwar die Waage, aber nicht im Portemonnaie. In der Tendenz zügelten Menschen weg, die mehr Steuern zahlten als die neuen Gemeindeeinwohner. Seit 2018 gewinnt Uzwil aber Steuerkraft aus Zu- und Wegzügen. «Wir nennen dies einen Wanderungsgewinn», sagt Keel. Dazu beigetragen hat seiner Meinung nach die attraktivere Wohnsituation. Neubauwohnungen, die am Kindergartenweg und an der Friedbergstrasse entstanden sind, seien beispielsweise stark gefragt.

Regionale Zusammenarbeit vorantreiben

Grösster Posten ist die Sanierung der Uzehalle, die mit 5,78 Millionen Franken zu Buche schlägt. Diese Investition geht zu Lasten der Spezialfinanzierung Energie. Den Kredit haben die Stimmbürger an der Urnenabstimmung vom 23. August genehmigt.

Schon oft wurde die Frage gestellt, ob sich umliegende Gemeinden, deren Einwohner die Uzwiler Infrastruktur gerne nutzen, an den Kosten beteiligen sollen. Lucas Keel lässt diesbezüglich Hoffnungen aufkeimen. Beiträge an die umfassende Sport- und Freizeitinfrastruktur zu leisten, stehe zurzeit in Diskussion. Laut dem Gemeindepräsidenten ein Indiz dafür, dass das Denken nicht an Gemeindegrenzen aufhört und die regionale Zusammenarbeit funktioniert. Man darf gespannt sein, welche Entwicklung sich in diesem Bereich abzeichnet.

Acht neue Vorhaben für insgesamt 4 Millionen Franken

Der Gemeinderat unterbreitet der Bürgerschaft acht neue Vorhaben, die insgesamt 4,08 Millionen kosten. Dafür werden Kreditbeschlüsse nötig. So soll an die beiden Kindergartenräume im Taaholz je ein von innen zugänglicher Gruppenraum angebaut werden. Daran wird je ein von aussen zugänglicher Geräteraum angegliedert. Ein Teil der Fläche zwischen den beiden Anbauten soll überdacht werden. Der Kredit hierfür beträgt 290 000 Franken.

Der Kindergarten Taaholz soll um Gruppen- und Geräteräume erweitert und der Pausenplatz überdacht werden.

Teile der Fassade des Schulhauses an der Kirchstrasse 6, im Volksmund «alte Seki» genannt, sollen saniert werden. Hierfür wird ein Kredit von 560 000 Franken gefordert. Die Arbeiten werden genutzt, um den Eingangsbereich des ehrwürdigen Hauses aus denkmalpflegerischen Gründen in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Zentrumsnahe Grünfläche

Die Parkanlage Widenweg-Birkenstrasse soll neu gestaltet und aufgewertet werden. Das Areal ist stark mit Schadstoffen belastet, die erst saniert werden müssen (die Wiler Zeitung hat berichtet). «Der Verursacher der Schadstoffbelastung lässt sich nicht zweifelsfrei eruieren», schreibt der Gemeinderat im Budgetbericht. Entsprechend verbleiben die Kosten der Sanierung in Höhe von 635 000 Franken bei der Gemeinde.

Die Parkanlage Widenweg-Birkenstrasse soll neu gestaltet und aufgewertet werden.

Sie will nun auf dieser Fläche eine zentrumsnahe Grünfläche realisieren. Die Kosten dafür betragen 955 000 Franken. Ausserdem will der Gemeinderat die Lindenstrasse erneuern (750 000 Franken) und die nächste Etappe der Tempo-30-Zonen (300 000 Franken) umsetzen.

Neubau des Werkhofs ist ein Dauerbrenner

Der Neubau des Werkhofs des Unterhaltsdienstes, der sich derzeit in einer alten Scheune im Büelhof in Niederuzwil befindet, ist seit vielen Jahren ein Thema. Mit einem Projektwettbewerb soll nun dieses Vorhaben vorangetrieben werden. Dafür sind Kosten von 350 000 Franken veranschlagt. Der Werkhof soll am Hummelweg gebaut werden, wo bereits der Salzsilo des Bauamtes angesiedelt ist.

Der Gemeinderat hat sich wiederholt mit der Parkierung in den Quartieren beschäftigt. «Sie wird von der Bevölkerung oft als Ärgernis geschildert», heisst es im Budgetbericht. Stichworte dazu: Autos, wo sie nicht hingehören, Sicherheitsprobleme.

Erweiterte blaue Zone mit Anwohnerprivileg

Eine Lösung besteht nach Ansicht des Gemeinderates darin, in den Quartieren eine erweiterte blaue Zone mit Anwohnerprivileg einzuführen. Im Hinblick darauf wird überprüft, wo in den Quartieren Parkfelder auf den Strassen angebracht werden können, wo sie die entsprechenden Normen erhalten. Felder werden markiert, was Ordnung und Klarheit schaffen soll. Eine solche Lösung soll im Siedlungsgebiet von Niederuzwil und Uzwil angegangen und umgesetzt werden. Hierfür fordert der Gemeinderat einen Kredit von 240 000 Franken.

«Insgesamt ist die Investitionstätigkeit 2021 für den Gemeindehaushalt verträglich», sagt Lucas Keel. Grosse Brocken stünden mit dem neuen Werkhof und der Schulraumerweiterung im Herrenhof erst in späteren Jahren an. Durch die Investitionstätigkeit wird die Verschuldung ansteigen. Stand heute dürfte die vom Gemeinderat definierte Obergrenze von 30 Millionen Franken aber bis 2025 nicht erreicht werden.