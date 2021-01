Coronaimpfung «Letztlich hat auch mein Bauchgefühl eine Rolle gespielt» – ein Hausarzt aus der Region sagt im Interview, wie er sich auf den Impfstart vorbereitet hat Der Arzt Ciril Hvalič erzählt, welche Hoffnungen er in die Impfung setzt und welche Patienten er zuerst impft. Lara Wüest 25.01.2021, 05.00 Uhr

Ciril Hvalič: «Es ist eine grosse Entlastung, dass wir die Leute jetzt schützen können.»

Bild: Arthur Gamsa

Ab diesem Montag können St.Galler Hausärzte den Coronaimpfstoff bei zugeteilten Apotheken beziehen und damit beginnen, ihre Patienten zu impfen. Ein Arzt erhält jeweils 30 Impfdosen. Einer der Hausärzte ist Ciril Hvalič. Am Dienstag wird in der Gruppenpraxis in Kirchberg, zu der er gehört, der erste Patient geimpft. Hvalič hat zudem eine Praxis in Rickenbach, in der er häufig arbeitet. Für dort hat er den Impfstoff bestellt, weiss aber noch nicht, ob und wann er diesen erhalten wird. Hvalič ist ausserdem der Präsident des regionalen Ärztevereins Wil, Uzwil und Flawil. Im Interview erzählt er, wie gut er auf den Impfstart vorbereitet ist, ob er vor dem Startschuss nervös ist und wie er seine Patienten ausgewählt hat.

Freuen Sie sich, dass es endlich losgeht?

Ciril Hvalič: Gewiss. Wir alle haben genug von der Pandemie und den ganzen Einschränkungen. Ich hoffe, dass die Impfung diesbezüglich eine grosse Verbesserung bringt. Zudem ist es eine grosse Entlastung, dass wir die Leute jetzt schützen können. Für Risikopatienten war das letzte Jahr mit viel Angst verbunden. Wenn die Impfung so viel bringt wie erwartet, ist das viel wert.

Sind Sie auch nervös?

Jetzt nicht mehr. Aber das Organisieren im Vorfeld war schwierig. Durch meine Funktion im regionalen Ärzteverein war ich involviert in die Impfstoff-Verteilung des Kantons. Das war eine grosse Herausforderung. Wir wussten vieles nicht, was für eine gute Vorbereitung wichtig gewesen wäre. Oft haben wir vorausgeplant und dann war es doch wieder anders.

Inwiefern?

Wir wussten zum Beispiel erst ganz am Schluss, in welchen Packungsgrössen der Impfstoff geliefert wird. Die Packungen enthalten jeweils 100 Impfdosen. Da aber jeder Arzt nur 30 Dosen erhält, standen wir plötzlich vor der Frage, wie wir das kleiner verpacken sollen. Das ist nicht so einfach, weil der Impfstoff richtig temperiert und speziell eingepackt sein muss. Das Umpacken geschieht nun in den zugeteilten Apotheken.

Wann impfen Sie Ihren ersten Patienten?

In der Gruppenpraxis in Kirchberg beginnen wir am Dienstag. Diesen Montag holen wir den Impfstoff. Am Dienstag arbeite ich allerdings in der Praxis in Rickenbach. Für diese habe ich noch keinen Impfstoff erhalten.

Sie werden also nicht dabei sein beim Start?

Am Dienstag nicht, nein. Aber das Verabreichen der Impfung ist nicht anders als bei jeder anderen Impfung. Das ist jeweils nicht so dramatisch.

Bis wann werden Sie die erhaltenen Impfdosen in Kirchberg verimpft haben?

Voraussichtlich Ende Woche. Je nachdem, wie es läuft. Nicht alles ist planbar. Wenn ein Patient zum Beispiel nicht kommen kann, müssen wir kurzfristig einen anderen aufbieten.

Haben Sie für jeden Patienten, der die Kriterien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) erfüllt und sich auch impfen lassen, will einen Impfstoff?

Nein, wir haben deutlich mehr impfwillige Patienten.

Wie haben Sie die Patienten ausgewählt?

Ich habe abgeschätzt, wie gefährdet ein Patient ist und wie sehr er die Impfung will. Einige sagten auch, sie möchten noch warten. Patienten mit schweren chronischen Krankheiten, und solche mit Medikamenten, die das Immunsystem beeinträchtigen, stehen zudem ganz oben auf der Liste. Sie sind besonders gefährdet. Innerhalb der BAG-Kriterien hat bei der Entscheidung, wer zuerst geimpft wird und wen ich aktiv anfrage, letztlich aber auch mein Bauchgefühl eine Rolle gespielt.

Das waren bestimmt schwierige Entscheidungen …

Ich bin froh, dass ich sie mit den BAG-Kriterien gut begründen konnte. Zudem wird die nächste Lieferung des Impfstoffes in wenigen Wochen kommen. Ich musste mir also nie sagen: «Wenn du den jetzt nicht impfst, dann stirbt er.» Natürlich müssen die Leute die Hygienevorschriften weiter einhalten. Zudem können wir die Leute auch in die Impfzentren schicken. Eine gewisse Kapazität haben diese auch noch.

Was sagten Sie jenen, die warten müssen?

Dass sie nicht zu den Hochrisikoleuten gehören. Dass sie sich weiter an die Hygienemassnahmen halten sollen. Dass wir in wenigen Wochen bereits die nächsten Impfdosen erhalten.

Was geschieht am ersten Impftag in der Praxis genau?

Von 9 bis 12 Uhr ist diese für die Sprechstunde gesperrt. In dieser Zeit wird ausschliesslich geimpft.

Das ist koordinativ sicher ein grosser Aufwand …

Es geht. Wir haben eine grosse Praxis. Uns stehen sieben Räume zur Verfügung, in denen wir die Patienten impfen können. Und ein Wartezimmer, in dem jeweils ein bis zwei Personen warten können. Viel aufwendiger war es, die ganze Aktion in wenigen Tagen zu organisieren. Zum Beispiel, abzuklären, ob die Patienten in der Praxis oder im Impfzentrum geimpft werden wollen.

In einer Klinik in Frauenfeld wurde ein Milliardär aus Südafrika geimpft. Das hat für viel Empörung gesorgt. Stehen bei Ihnen auch solche Personen auf der Impfliste?

Bisher hat noch niemand versucht, mich zu bestechen.

Und Druck ausgeübt hat auch niemand?

Ich konnte den Druck zumindest gut auffangen. Ich erklärte den Leuten, dass es für alle gleich ablaufe. Ich sagte ihnen zum Beispiel, dass sie nicht zur Hochrisikogruppe zählen und später drankommen würden. Das haben die Leute problemlos akzeptiert. Das mit diesem Milliardär war eine grosse Ausnahme. Unter dem Strich läuft es mit dem Impfen gut.

Wenn Sie zurückblicken: Wie haben Sie das vergangene Jahr erlebt?

Es war eine angespannte Zeit. Ich hatte immer wieder Patienten, die an Corona erkrankten. Auch jene aus der Risikogruppe. Da war ich schon immer etwas angespannt, weil ich nie wusste, wie sie es überstehen. So etwas geht nicht spurlos an einem vorbei. Die Erleichterung war aber auch immer gross, wenn diese Risikopatienten die Krankheit überstanden. Leider sind drei Patienten von unserer Gemeinschaftspraxis an Covid-19 gestorben. Die Anspannung war in der ganzen Bevölkerung spürbar. Man wusste nie, was kommt: eine neue Welle, überlastete Spitäler, weitere Massnahmen. Ich bin froh, wenn die Pandemie endlich vorbei ist. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass wir Menschen nicht immer alles im Griff haben. Das war vielleicht auch einmal ganz gut.