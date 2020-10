Kein anderer Wahlkreis weist derzeit so viele Corona-Fälle wie Wil auf – warum, ist auch für die Behörden schwierig zu sagen In letzter Zeit infizierten sich in Wil so viele Leute mit Corona wie in keinem anderen Wahlkreis. Laut einer Untersuchung des Kantons sind vor allem jüngere Menschen betroffen. Lara Wüest 02.10.2020, 17.49 Uhr

In letzter Zeit waren im Wahlkreis Wil vergleichsweise viele Coronatests positiv. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Wil ist im Moment der Coronahotspot im Kanton St.Gallen. In den letzten zwei Wochen gab es 45 neue Fälle. Pro 100000 Einwohnern haben sich in diesem Zeitraum 59 Personen mit dem Virus infiziert. Das ist die höchste Quote im Kanton. Zum Vergleich: Am zweitmeisten Fälle pro 100000 Einwohner weist der Wahlkreis Rorschach auf. Dort hatten sich in den vergangenen zwei Wochen 48 Personen pro 100000 Einwohner angesteckt.

Gemäss der Definition des Bundes war Wil bis vor kurzem ein Risikogebiet. Das ist dann der Fall, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100000 Einwohner in den letzten 14 Tagen über 60 liegt. Noch vor zwei Tagen traf das auf Wil zu und vor gut einer Woche lag der Wert gar über 70. Wenn ein Gebiet im Ausland die Grenze von 60 Personen überschreitet, müssen sich Personen, die von dort in die Schweiz einreisen, in Quarantäne begeben.

Kein einheitliches Muster erkennbar

Warum Wil im Vergleich zu den anderen Wahlkreisen so viele Fälle aufweist, das ist auch für den Kanton schwer zu sagen. Seine Aufgabe ist es, sämtliche Fälle zurückzuverfolgen und dadurch eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Bruno Damann, Vorsteher des St.Galler Gesundheitsdepartements, vermutete in dieser Zeitung kürzlich, dass die Nähe zu Zürich als Arbeitsort eine Rolle spielen könnte.

Doch eine aktuelle Analyse des Kantons zeigt nun: Diese Vermutung lässt sich nicht bestätigen. Mediensprecher Thomas Zuberbühler:

«Es gibt kein einheitliches Muster.»

Einige Personen würden zwar davon ausgehen, dass sie sich bei der Arbeit angesteckt hätten. Doch nicht alle Fälle liessen sich darauf zurückführen.

Vor allem jüngere Personen infiziert

Was also ist nur los in der Region Wil? Die Untersuchung des Kantons zeigt, dass sich vor allem jüngere Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit Corona angesteckt haben. Damit zeichnet sich im Wahlkreis Wil ein ähnliches Bild wie im gesamten Kanton: Unter den neu Infizierten befinden sich auffällig viele Junge.

Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass viele dieser Ansteckungen im Ausgang erfolgten. Doch dieser Schluss lässt sich durch die Untersuchung des Kantons nicht bestätigen. Gemäss Mediensprecher Zuberbühler können die Fälle nicht an einem einzelnen Grund festgemacht werden. Zwar hat sich wohl ein Teil der betroffenen Personen im Ausgang angesteckt. Andere vermuten aber die Familie, die Freunde oder den Arbeitsplatz als Ansteckungsort. Und ein Teil der Infizierten gab an, es nicht zu wissen. Einen Hotspot, wo sich viele Personen angesteckt haben, gibt es demnach also nicht.

Ganz genau lassen sich die Ansteckungsorte letztlich aber nicht feststellen. Denn sie basieren auf Einschätzungen der Patienten. Wenn im Kanton ein neuer Coronafall auftritt, nehmen die Contact-Tracer mit der betroffenen Person Kontakt auf und befragen diese auch zum möglichen Ansteckungsort. Doch diese Fragen ist für viele nicht leicht zu beantworten, da sie in ihrem Alltag mit zahlreichen Menschen in Kontakt sind. Betroffene können also höchstens Vermutungen anstellen.

Schärfere Schutzmassnahmen für den Wahlkreis Wil will die St.Galler Regierung aber nicht ergreifen. Solche sind dann vorgesehen, wenn die Fallzahlen während mehrerer Tage über 20 liegen. So hat es die Regierung in ihrem Dreistufenplan zu Covid-19 vorgesehen. Auf Wil trifft das nicht zu. Zuberbühler: «Wir zählen derzeit knapp fünf positive Fälle pro Tag. Aus medizinischer Sicht ist das ein tiefer Wert.» Aktuell sind die Zahlen sogar wieder dabei, zu sinken. Vorgestern etwa verzeichnete der Wahlkreis Wil keine neuen Fälle.

Auch die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 ins Spital müssen, ist für die Regierung ein Indikator zum Handeln. Ein noch wichtigerer als die Anzahl positiv getesteter Personen, wie Zuberbühler sagt. In Wil ist diese Zahl derzeit tief. Die Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren etwa, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit Corona angesteckt haben, wiesen nur leichte Symptome auf. Sie mussten nicht ins Spital.

Ansteckungskette unterbrochen

Die Ansteckungskette im Wahlkreis Wil konnte laut Zuberbühler mittlerweile von den Contact-Tracern unterbrochen werden. Der Mediensprecher betont aber, dass nicht alles in den Händen des Kantons liegt. Es komme auch auf das Verhalten der Personen an. Wer unbedacht agiert, riskiere, sich selber anzustecken und damit auch Freunde und Familienmitglieder zu gefährden.