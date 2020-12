Corona Coronamassnahmen in belebten Fussgängerzonen: Strassenmusikanten in Wil sind für die Vermeidung von Menschenansammlungen verantwortlich Obwohl singen laut Bundesamt für Gesundheit ausserhalb der Schule und der Familie verboten wurde, dürfen Strassenmusiker mit ihrem Gesang auftreten. Doch dafür müssen bestimmte Faktoren beachtet werden. Simon Bernhardsgrütter 16.12.2020, 15.30 Uhr

Die Fussgängerzone in Wil ist trotz Corona belebt. Strassenmusikanten müssen Schutzmassnahmen gewährleisten um singen zu dürfen. Bild: Dinah Hauser

Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vom Bundesamt für Gesundheit werden regelmässig aktualisiert. Die Verkündung und Verbreitung der erneuerten Massnahmen, Verordnungen und Empfehlungen geschieht jeweils sehr schnell. Doch ein kurzer Satz und ein Bildchen dazu scheinen für Unklarheiten zu sorgen, vor allem im Bereich des Gesangsverbotes. Dieses besagt nämlich folgendes: Gemeinsamer Gesang nur in Familie und Schule. Dennoch sind professionelle Darbietungen von Sängern erlaubt. Was gilt nun für Strassenmusikanten?

Wer ist für die Kontrolle öffentlicher Darbietungen verantwortlich?

In Wil ist für Darbietungen im öffentlichen Raum eine Bewilligung nötig. Diese kann bei der Stadtverwaltung beantragt werden. Doch laut Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil, sei die Verwaltung nicht für die Kontrolle zuständig. Diese Verantwortung liegt bei der Polizei. Die Stadt Wil teile nur Bewilligungen für musikalische Darbietungen aus und nicht explizit für den Gesang. Somit läge es nicht an ihnen, zu bestimmen, ob Strassenmusiker singen dürfen oder nicht.

Solche Auftritte von Musikanten finden oftmals in Bahnhofunterführungen statt, wie es etwa am Bahnhof Wil zu beobachten ist. Die SBB untersagten jedoch grundsätzlich jegliche Art von öffentlichen Darbietungen. Die Darbietungen werden also mit oder ohne Massnahmen vom Bundesamt für Gesundheit unterbunden.

Die Kantonspolizei schien zu Beginn, ebenfalls unsicher zu sein. Da die Strassenmusiker Geld verdienten, könne man argumentieren, dass sie als professionelle Sänger gelten. Florian Schneider, stellvertretender Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, sagt: «Um singen zu dürfen, braucht ein Musikant ein Schutzkonzept oder muss geeignete Schutzmassnahmen treffen.» Wenn jedoch gewährleistet werde, dass Strassenmusiker untereinander und zum Publikum genügen Abstand halten und dafür gesorgt werde, dass sich keine Menschenansammlungen bilden, so greife die Kantonspolizei nicht ein. Öffentliche Darbietungen welche für Menschenansammlungen sorgen werden aber unabhängig davon, ob gesungen wird oder nicht, unterbunden.