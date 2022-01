Notfallplan für starker Personalausfall bei Wil Mobil

Corona ÖV in Locarno musste wegen Personalausfällen zum Sonntagsfahrplan wechseln: Auch Wil Mobil hat Notfallpläne Wil Mobil kann bis jetzt noch alle Fahrten meistern, doch mit den steigenden Coronazahlen und den damit verbundenen Isolations- und Quarantäneanordnungen kann sich das schnell ändern. Im Fall der Fälle wird Wil Mobil mit einer Umstellung des Fahrplans reagieren. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 04.01.2022, 12.00 Uhr

Wil Mobil hat noch keine Engpässe aufgrund von Corona-Ausfällen. Bild: Gianni Amstutz

Wegen vieler Corona-Omikron-Fälle und der strengen Quarantäneregelungen sah sich der öffentliche Verkehr in Locarno mit einem starken Personalmangel konfrontiert. Deshalb entschied sich die ÖV-Betreiberin Fart SA in Locarno für die Umstellung auf den Sonntagsfahrplan. Nur mit dieser Ausdünnung des Fahrplans kann das Fart SA weiterhin garantieren, dass alle Verbindungen in Locarno aufrechtbleiben. Expertinnen und Experten warnen davor, dass das Tessin mit den hochen Omikronzahlen nur der Vorreiter ist – bald wird es auch in der restlichen Schweiz so aussehen. Muss man sich also auch in Wil bald um Personalmangel bei den Buschauffeuren sorgen?